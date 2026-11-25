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Επιφυλάξεις για την πρόταση νόμου που προβλέπει επέκταση της προστασίας των βουλευτών από αγωγές δυσφήμισης για δημόσιες δηλώσεις τους εκτός Βουλής διατυπώνει η Νομική Υπηρεσία, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο κατάχρησης της προτεινόμενης ρύθμισης, καθώς και ζητήματα συμβατότητάς της με συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Σε ενημερωτικό σημείωμα, για σκοπούς ενημέρωσης και καλύτερης κατανόησης του θέματος, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η πρόταση νόμου, η οποία συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, προβλέπει την επέκταση της νομικής προστασίας των βουλευτών από αγωγές δυσφήμισης, με την προσθήκη ειδικής υπεράσπισης για δημόσιες δηλώσεις τους εκτός Βουλής, εφόσον αυτές έχουν οποιαδήποτε συνάφεια με το «κοινοβουλευτικό έργο».

Όπως σημειώνει, ο όρος «κοινοβουλευτικό έργο» ερμηνεύεται ευρέως στην πρόταση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος η προστασία να επεκταθεί πέραν του σκοπού για τον οποίο προορίζεται.

Η Νομική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η πρόταση κινείται αντίθετα από τη διεθνή τάση περιορισμού των βουλευτικών προνομίων, ώστε αυτά να μην υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους. Προς τούτο, παραπέμπει σε σχετικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Επιτροπής της Βενετίας και της GRECO.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρέχει ήδη προστασία στους βουλευτές για γνώμη ή ψήφο τους εντός της Βουλής, βάσει του άρθρου 83 του Συντάγματος, ενώ ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος προβλέπει επίσης προστασία για δηλώσεις, πράξεις και δημοσιεύσεις που γίνονται εντός Βουλής, καθώς και για την αναπαραγωγή ή αναφορά σε αυτές. Επιπλέον, όπως εξηγεί, ο νόμος προβλέπει ήδη ως υπεράσπιση το έντιμο σχόλιο για θέματα δημοσίου συμφέροντος.

Κατά τη Νομική Υπηρεσία, «η εισαγωγή ειδικότερης ρύθμισης με ασαφείς έννοιες ενδέχεται να δημιουργήσει επικαλύψεις με τις υφιστάμενες διατάξεις και αβεβαιότητα ως προς το ποια προστασία ισχύει και σε ποιες περιπτώσεις».

Περαιτέρω, σημειώνει πως εγείρονται ζητήματα σε σχέση με την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος, καθώς τίθεται το ερώτημα κατά πόσο δικαιολογείται η παροχή πρόσθετης και εξειδικευμένης προστασίας αποκλειστικά στους βουλευτές, σε σύγκριση με άλλους κρατικούς αξιωματούχους και τους πολίτες.

Επιφυλάξεις εκφράζονται και ως προς το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 30 του Συντάγματος. Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις αρχές και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι διατάξεις περί ασυλίας ή προνομίων των βουλευτών δεν πρέπει να είναι δυσανάλογες σε βαθμό που να καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και αναποτελεσματική τη δυνατότητα εξασφάλισης δικαστικής θεραπείας.

Συνοψίζοντας τις επιφυλάξεις της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι αυτές αφορούν κυρίως το «ευρύ και απροσδιόριστο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης, το οποίο δημιουργεί κίνδυνο κατάχρησης του πλέγματος της νομικής προστασίας των βουλευτών, καθώς και σε ζητήματα συμβατότητάς της με το Σύνταγμα, ιδιαίτερα ως προς την αρχή της ισότητας όλων των πολιτών ενώπιον του νόμου (Άρθρο 28 του Συντάγματος) και το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη (Άρθρο 30 του Συντάγματος)».

Σημειώνεται ότι το ενημερωτικό σημείωμα δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά διανεμήθηκε αποκλειστικά για ενημέρωση και καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που συζητούνται.

ΚΥΠΕ