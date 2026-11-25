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Τον θάνατο του πυροσβέστη Νίκου Νικολάου, από τη Λευκωσία, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο Νικολάου απεβίωσε στις 24 Νοεμβρίου 2026. Η ηγεσία και τα μέλη της Υπηρεσίας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ο Νίκος Νικολάου, πυροσβέστης με αριθμό 354, εντάχθηκε στην Υπηρεσία στις 3 Ιανουαρίου 1995. Μετά την εκπαίδευσή του στη Σχολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπηρέτησε στον Πυροσβεστικό Σταθμό του Αεροδρομίου Λάρνακας μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 14:00, στην Αγγλικανική Εκκλησία Αποστόλου Παύλου στη Λευκωσία, με τιμές εν ενεργεία πυροσβέστη. Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου, στην περιοχή Χαλεπιανές.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.