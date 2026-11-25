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Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε διώροφη κατοικία που βρίσκεται υπό ανακαίνιση στην Κοκκινοτριμιθιά, προκαλώντας ζημιές στην ξύλινη οροφή του κτηρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 12:29 και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από τους σταθμούς Λακατάμειας και Υπαίθρου Περιστερώνας, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:42, αφού προηγουμένως χρειάστηκε να αποξηλωθεί μέρος της ξύλινης οροφής για να καταστεί δυνατή η πλήρης κατάσβεσή της.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν ζημιές σε τμήμα της οροφής. Κατά την άφιξη των πυροσβεστών, το σπίτι ήταν κλειδωμένο και δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από εργασίες ανακαίνισης που είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Συνολικά 21 κλήσεις σε ένα 24ωρο

Στο μεταξύ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 21 κλήσεις για βοήθεια το τελευταίο 24ωρο, από τις 06:00 της Τρίτης μέχρι τις 06:00 της Τετάρτης.

Από αυτές, οι 12 αφορούσαν πυρκαγιές, οι έξι ειδικές εξυπηρετήσεις, ενώ καταγράφηκαν και τρεις ψευδείς κλήσεις.