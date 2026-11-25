Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια νέα θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευρύνοντας τις δυνατότητες φαρμακευτικής αντιμετώπισης μιας κατάστασης που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης οξείας παγκρεατίτιδας.

Πρόκειται για τη δραστική ουσία olezarsen, η οποία είχε ήδη λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία ασθενών με σύνδρομο οικογενούς χυλομικροναιμίας, μια σπάνια κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων.

Με τη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοινώθηκε στις 17 Νοεμβρίου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Ionis και Sobi, η θεραπεία μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται σε ευρύτερη ομάδα ασθενών.

Συγκεκριμένα, η νέα θεραπευτική ένδειξη αφορά ενήλικες με επίπεδα τριγλυκεριδίων νηστείας ίσα ή μεγαλύτερα των 880 mg/dL.

Το φάρμακο χορηγείται συμπληρωματικά προς την κατάλληλη διατροφή και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες για τη μείωση των λιπιδίων.

Πώς λειτουργεί η θεραπεία

Η olezarsen αξιοποιεί την τεχνολογία RNA και περιορίζει την παραγωγή της απολιποπρωτεΐνης C-III, μιας πρωτεΐνης που παράγεται στο ήπαρ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό των τριγλυκεριδίων.

Η ευρωπαϊκή έγκριση στηρίχθηκε στα αποτελέσματα των κλινικών μελετών φάσης III CORE και CORE2, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 1.063 ενήλικες με σοβαρή υπερτριγλυκεριδαιμία.

Η θεραπεία χορηγήθηκε υποδορίως ανά τέσσερις εβδομάδες, ενώ τα αποτελέσματα των μελετών δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία Sobi, στους ασθενείς με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων καταγράφηκε μείωσή τους έως και 73% στους έξι μήνες, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Παράλληλα, καταγράφηκε μείωση κατά 83% του ρυθμού εμφάνισης επεισοδίων οξείας παγκρεατίτιδας.

Μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή

Η οξεία παγκρεατίτιδα αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της υπερτριγλυκεριδαιμίας. Μπορεί να προκαλέσει έντονο κοιλιακό πόνο, να απαιτήσει παρατεταμένη νοσηλεία και, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εταιρειών, περίπου 700.000 άνθρωποι στις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζουν επίπεδα τριγλυκεριδίων που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 880 mg/dL.

Η νέα θεραπεία δεν αφορά το σύνολο των ανθρώπων που παρουσιάζουν αυξημένα τριγλυκερίδια. Η χορήγησή της περιορίζεται στους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια της εγκεκριμένης θεραπευτικής ένδειξης.