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Ρόμπερτ Ντε Νίρο, 83, Αμερικανός ηθοποιός, διαχρονικά από τους καλύτερους. Δεν μιλάει συχνά στα ΜΜΕ. Πριν δύο μήνες περίπου, αποφάσισε να «πει» μερικά πράγματα στο «Χ» για την κατρακύλα της Αμερικής.

«θέλω να το πω, αλλά το να αγαπάμε τη χώρα μας αρχίζει να ακούγεται σαν ένας κακοποιημένος σύζυγος να λέει ότι αγαπάει τον κακοποιό του. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ξεκινά ηλίθιους και απάνθρωπους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους και προκαλώντας έμμεσα τους θανάτους και τα βάσανα εκατομμυρίων άλλων. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που αφαιρεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους και χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να πλουτίσει τους φίλους της στην τάξη Τραμπ – Έπσταϊν. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που στέλνει μασκοφόρους πολιτοφύλακες να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες. Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που έχει Πρόεδρό της που ηγείται ένας ρατσιστής, μισογύνης, ξενοφοβικός τύραννος. Και επιτρέψτε μου να το πω απλά: Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα που ηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ και τον κόλακα Κογκρέσο του.»

Ο απόστρατος Ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και πρώην Navy SEAL, Ουίλλιαμ Μακ Ρέιβεν, εξευτέλισε τον Ντόναλντ Τραμπ με τούτα τα λίγα λόγια:

«Με τις πράξεις σας κ. Πρόεδρε, έχετε φέρει σε δύσκολη θέση τα παιδιά μας, έχετε ταπεινώσει τον κόσμο και, το χειρότερο απ’ όλα, μας έχετε διαιρέσει ως έθνος.»

ΥΓ: Σιγά μη στενοχωρηθεί ο άξεστος!

«Η ανοχή θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα απαγορεύεται στους ευφυείς ανθρώπους να κάνουν οποιαδήποτε σκέψη, ώστε να μην προσβάλλουν τους ηλίθιους». – Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, φωτό, Ρώσος φιλόσοφος, μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους, τόσο στη ρωσική, όσο και στην παγκόσμια λογοτεχνία και πολλά από τα έργα του θεωρούνται αριστουργήματα με τεράστια επιρροή.

«Το πραγματικό νόμισμα της ζωής δεν είναι το χρήμα, αλλά ο χρόνος. Αν δεν έχεις χρόνο είσαι φτωχός, όσα λεφτά κι αν έχεις» – Γιουβάλ Νόα Χαράρι είναι Ισραηλινός μελετητής του Μεσαίωνα, στρατιωτικός ιστορικός, διανοούμενος και συγγραφέας.

Συνήθως οι άνθρωποι, όταν πιάνουν ένα χταπόδι, το κοπανάνε χάμω πολλές φορές για να μαλακώσει και νάναι πιο νόστιμο όταν το φάνε. Τούτη τη φορά, έγινε σε μια παραλία της δυτικής Αυστραλίας το αντίθετο. Ο Λάρς Κάρλσον, ένας γεωλόγος, που κολυμπούσε στα νερά πολύ κοντά στην ακτή, μόλις ακούμπησε σε βράχο όπου αναπαυόταν ένα τεράστιο χταπόδι, αυτό πήρε ανάποδες και άρχισε να τον μαστιγώνει ανελέητα με τα τεράστια του πλοκάμια. Ο Κάρλσον, που κάποτε ήταν και επαγγελματίας ναυαγοσώστης, είπε ότι είναι «το πιο θυμωμένο χταπόδι» που είδε στη ζωή του. Ο πόνος από τα ραπίσματα ήταν μεγάλος, και μόνο όταν μπόρεσε να βρει μια κόκα-κόλα την έχυσε πάνω του και κάπως ηρέμησε. Ό,τι έχει οξύ, βοηθά. Ακόμα και τα ούρα. Όμως, τα ραπίσματα τα είχε δεχτεί κυρίως στην πλάτη, οπότε καταλαβαίνετε…

Τέλος, να κι ένα ωραίο προεκλογικό Υστερόγραφο. Η σύζυγος διαμαρτύρεται στον άνδρα της: Στέφανε, δεν μπορώ πια να κάνουμε μόνο σεξ. Μου λείπει η συντροφικότητα!

Εκείνος: Να γραφτούμε στο ΑΚΕΛ;