Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ζωντανού τελικού του αμερικανικού «Dancing with the Stars» στο Λος Άντζελες, χωρίς ωστόσο να σταθεί εμπόδιο στη νίκη του 21χρονου Έζρα Φρεχ. Ο Αμερικανός αθλητής, ο οποίος κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, έχασε το προσθετικό του πόδι την ώρα που χόρευε, αλλά συνέχισε κανονικά τη χορογραφία του.

Παρά το απρόοπτο, συνέχισε να χορεύει, με τη βοήθεια της παρτενέρ του, Ντανιέλα Καραγκάτς, και κατάφερε να ολοκληρώσει την εμφάνισή του, αποσπώντας το απόλυτο 30άρι από τους κριτές.

Δείτε το βίντεο με τον χορό του ζευγαριού

Ο Φρεχ και η Καραγκάτς είχαν επιλέξει για την τελευταία τους εμφάνιση μια ιδιαίτερη χορογραφία υπό τους ήχους του «Numb» των Linkin Park. Ο 21χρονος ξεκίνησε χωρίς το προσθετικό πόδι, το οποίο φόρεσε κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Όταν, όμως, πήδηξε από τις σκάλες προς την πίστα, το τεχνητό μέλος αποσπάστηκε και έπεσε.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Αντί να διακόψει την εμφάνιση, συνέχισε να χορεύει, ενώ η Καραγκάτς φρόντισε να περισυλλέξει το προσθετικό μέλος και να τον βοηθήσει να το επανατοποθετήσει.

this has to be one of the most important and brilliant dances to ever grace that ballroom. ezra frech thank you for being so vulnerable and daniella karagach thank you for your mind. beyond perfection. #dwts pic.twitter.com/lDlkvT9uef — grace ❀ EZRA MAURA (@meltwithyouliv) November 25, 2026

Η χορογραφία με μήνυμα κατά των στερεοτύπων

Η χορογραφία είχε σχεδιαστεί με στόχο να στείλει ένα ευρύτερο μήνυμα για την αναπηρία και να αναδείξει ότι οι σωματικοί περιορισμοί δεν καθορίζουν τις δυνατότητες ενός ανθρώπου.

Ο Φρεχ είχε εξηγήσει πριν από τον τελικό ότι ήθελε η εμφάνισή τους να αναδείξει όσα μπορούν να πετύχουν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, χωρίς η αναπηρία να παρουσιάζεται ως λόγος οίκτου.

«Θέλω να γιορτάσουμε όσα μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος όταν είναι διαφορετικός», είχε δηλώσει, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τη χορογραφία. «Το τραγούδι μιλά για την κατάρριψη των στερεοτύπων. Δεν είναι μια ιστορία οίκτου, αλλά δύναμης», είχε προσθέσει.

Όπως αποκάλυψε, στη χορογραφία συμμετείχαν και χορευτές σε αναπηρικά αμαξίδια, καθώς κοινός στόχος τους ήταν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την αναπηρία.

Ezra Frech and Daniella Karagach are officially the Season 35 "Dancing with the Stars" winners!



Here's some behind-the-scenes footage from Tuesday night's finale. #DWTS pic.twitter.com/sB2cNmKlhF — ABC News (@ABC) November 25, 2026

Από την πλευρά της, η Καραγκάτς είχε προαναγγείλει ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση θα ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εκπομπής. Σε συνέντευξή της στο επίσημο podcast του «Dancing with the Stars» είχε περιγράψει τη χορογραφία ως ιδιαίτερα ξεχωριστή και δυναμική, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία του διαγωνισμού.

protothema.gr