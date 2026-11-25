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Μια συγκλονιστική ιστορία ανθρωπιάς, προσφοράς και αγώνα απέναντι στην εμπορία ανθρώπων παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Η Μητέρα του Νεπάλ» (The Mother of Nepal). Στο επίκεντρό του βρίσκεται η Ανουράντα Κοϊράλα (Anuradha Koirala), μια γυναίκα που έχει αφιερώσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη διάσωση και προστασία γυναικών και παιδιών που έπεσαν θύματα trafficking, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Πρόκειται για την ιστορία της Ανουράντα Κοϊράλα, μιας γυναίκας που αφιέρωσε περισσότερα από 30 χρόνια από τη ζωή της στη διάσωση και την προστασία γυναικών και παιδιών που έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Έλληνα κινηματογραφιστή Στίβεν Πριόβολου, μεταφέρει τον θεατή στο Νεπάλ, εκεί όπου χιλιάδες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια βρίσκονται αντιμέτωπα με κυκλώματα trafficking, τα οποία εκμεταλλεύονται τη φτώχεια, την κοινωνική ευαλωτότητα και την έλλειψη προστασίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα που πολλοί αποκαλούν «Μητέρα Τερέζα του Νεπάλ», εξαιτίας του πολυετούς και αδιάκοπου αγώνα της να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσες κατάφεραν να ξεφύγουν από τα κυκλώματα εκμετάλλευσης.

Από μια προσωπική πρωτοβουλία σε έναν οργανισμό που έσωσε χιλιάδες ζωές

Η διαδρομή της Ανουράντα Κοϊράλα ξεκίνησε από μια προσωπική απόφαση να μη μείνει αμέτοχη απέναντι στον πόνο και την κακοποίηση των γυναικών. Διαθέτοντας τις προσωπικές της οικονομίες, δημιούργησε το 1993 τον οργανισμό Maiti Nepal, με στόχο να προσφέρει καταφύγιο, φροντίδα και προστασία σε γυναίκες και παιδιά που είχαν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Αυτό που ξεκίνησε από ένα μικρό σπίτι εξελίχθηκε σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών υποστήριξης.

ήμερα, το Maiti Nepal λειτουργεί κέντρα υποδοχής και ελέγχου στα σύνορα Ινδίας – Νεπάλ, ξενώνες φιλοξενίας, κλινικές και σχολεία, παρέχοντας παράλληλα ιατρική, ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη δράση της οργάνωσης, περισσότερα από 12.000 κορίτσια έχουν διασωθεί από οίκους ανοχής, ενώ έχει αποτραπεί η παράνομη διακίνηση περισσότερων από 45.000 γυναικών και παιδιών.

Η Ανουράντα Κοϊράλα τ﻿ο 2010 ανακηρύχθηκε «Ήρωας της Χρονιάς» από το CNN (CNN Hero of the Year), αποκτώντας διεθνή αναγνώριση για το έργο της.

Η Ανουράντα Κοϊράλα με την Ντέμι Μούρ / Φωτογραφία: ΑΡ

Η ζωή μετά τη διάσωση: Ο δύσκολος δρόμος προς την ελευθερία

Το ντοκιμαντέρ δεν περιορίζεται στην καταγραφή της φρίκης του trafficking. Αναδεικνύει και μια εξίσου σημαντική διάσταση: το τι συμβαίνει μετά τη διάσωση των θυμάτων.

Για πολλές γυναίκες, η επιστροφή στην καθημερινότητα συνοδεύεται από τραύματα, κοινωνικό στίγμα και δυσκολίες επανένταξης. Η εξασφάλιση στέγης, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ψυχολογική υποστήριξη και η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης αποτελούν βασικά βήματα για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Αυτό είναι και το ουσιαστικό μήνυμα της δράσης της Ανουράντα Κοϊράλα: η πραγματική προστασία δεν σταματά τη στιγμή που ένα κορίτσι απομακρύνεται από ένα κύκλωμα εκμετάλλευσης. Συνεχίζεται μέχρι να αποκτήσει ξανά την αξιοπρέπεια, την ανεξαρτησία και την ελευθερία του.

Η Δούκισσα του Εδιμβούργου Σόφι με την ιδρύτρια της οργάνωσης Maiti Nepal, Ανουράντα Κοϊράλα / Φωτογραφία: ΑΡ

Πηγή: iefimerida.gr