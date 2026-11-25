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Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομηρία σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Éxito, στην τουριστική πόλη Καρταχένα της Κολομβίας, μετά την αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι ένοπλοι απελευθέρωσαν ακόμη 10 ανθρώπους, πέραν των πέντε που είχαν αφεθεί προηγουμένως ελεύθεροι, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 15 από τους συνολικά 30 αρχικούς ομήρους εξακολουθούν να βρίσκονται στο εσωτερικό του καταστήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στη συνοικία Λα Καστεγιάνα της Καρταχένα, μιας από τις σημαντικότερες τουριστικές πόλεις της Κολομβίας, η οποία υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, οι κουκουλοφόροι δράστες κατέφυγαν στο σούπερ μάρκετ μετά την αποτυχημένη προσπάθειά τους να ληστέψουν θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής.

🚨🇨🇴 LO ÚLTIMO | CARTAGENA está siendo atacada por hombres armados que secuestraron un éxito completo.



Lo que piden:



7.000.0000 mil millones de pesos, 2 camionetas polarizadas y vía libre en transcaribe con dirección a Barranquilla. pic.twitter.com/PATTVuqVeo — Reacción Nacional (@RNacional_News) November 24, 2026

Ο Κολομβιανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους ενόπλους «κοινούς εγκληματίες», δηλώνοντας ότι «έχουν πλέον κινητοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων».

Ο ίδιος αναμένεται να μεταβεί στην Καρταχένα μαζί με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

🔴Después de 12 horas de tensión en el sector de La Castellana, EL TIEMPO confirmó que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llegó al almacén Éxito de Cartagena, donde un grupo de hombres armados mantiene retenidas a 20 personas, según el balance conocido por… pic.twitter.com/JFr3SzRnYf November 25, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας – Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για λύτρα

Σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, περίπου 500 μέλη της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ στην πόλη έχουν φτάσει ενισχύσεις από ειδικές αστυνομικές μονάδες.

Οι τοπικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ζωής των ομήρων.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να απομακρύνονται από το σούπερ μάρκετ, ενώ σε άλλα πλάνα που είχαν καταγραφεί νωρίτερα εμφανίζονται όμηροι με τα χέρια τους φαινομενικά δεμένα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης πληροφορίες για ισχυρούς κρότους στην περιοχή.

🔴#ATENCIÓN – Toma de rehenes en Éxito de Cartagena obliga a suspender aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez: continúa el operativo policial.



Las aproximaciones se restringen debido a que el operativo de seguridad se desarrolla en la zona de aproximación de la terminal… pic.twitter.com/WqT5z73QRf — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες ζητούν λύτρα ύψους επτά δισεκατομμυρίων κολομβιανών πέσος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια.

«Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών»

Μεταξύ των ανθρώπων που απελευθερώθηκαν βρίσκονται τουλάχιστον πέντε ηλικιωμένες γυναίκες.

Μια 66χρονη, η οποία ήταν μεταξύ των ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι, περιέγραψε την εμπειρία της ως ιδιαίτερα τρομακτική, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οι δράστες δεν πείραξαν κανέναν τους.

«Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🔴Habla familiar de una mujer de 73 años que fue liberada del Éxito de Cartagena donde aún permanecen al menos 20 personas secuestradas por un grupo de delincuentes que pretendía robar un carro de valores. Minuto a minuto: https://t.co/nN0qz8YMAs pic.twitter.com/5GUPV2Uihj — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

Την ίδια ώρα, συγγενείς των ανθρώπων που εξακολουθούν να κρατούνται εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την τύχη τους, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η αστυνομία διαψεύδει τις πληροφορίες για τραυματίες

Η Εθνική Αστυνομία της Κολομβίας διέψευσε τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με την ύπαρξη τραυματιών στο εσωτερικό του σούπερ μάρκετ, καλώντας τους πολίτες να μην αναπαράγουν ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της Καρταχένα, Ντουμέκ Τουρμπάι, δήλωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση ανάλογων καταστάσεων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.

A group of armed men with their faces covered seized a supermarket in the Colombian city of Cartagena on Tuesday, Colombian police said. Footage shared on social media showed dozens of people rushing out of an Exito supermarket in Cartagena’s La Castellana neighborhood, while… pic.twitter.com/zHeL0tV6wz — CBS News (@CBSNews) November 25, 2026

Προσωρινή αναστολή των προσγειώσεων στο αεροδρόμιο της Καρταχένα

Η επιχείρηση των Αρχών προκάλεσε προσωρινά προβλήματα και στη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ραφαέλ Νούνιες της Καρταχένα, όπου ανεστάλησαν οι προσγειώσεις αεροσκαφών.

Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε περίπου 45 λεπτά αργότερα.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα επιθέσεων από ένοπλες ανταρτικές οργανώσεις εναντίον κυβερνητικών στόχων, οι οποίες έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και αστικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν συνδέσει τη συγκεκριμένη υπόθεση ομηρίας με τη δράση των οργανώσεων αυτών.

protothema.gr