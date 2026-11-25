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Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 34χρονος Ρώσος, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) σοβαρά τραυματισμένος κοντά στην Ιερά Μονή Κύκκου.

Ο τραυματίας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες του ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζονται, με τους ανακριτές να επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να δίνει σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Το επόμενο σημαντικό βήμα για τους ανακριτές είναι να εξασφαλίσουν το πράσινο φως από τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να μπορέσουν να λάβουν κατάθεση από τον 34χρονο, όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει. Η μαρτυρία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη ληφθεί διάφορες καταθέσεις, τόσο από οικείους του τραυματία, όσο και από μοναχούς της Ιεράς Μονής Κύκκου. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες προκύπτει ότι ο 34χρονος είχε ενημερώσει τους οικείους του πως θα μετέβαινε στο μοναστήρι, κάτι που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνήθιζε να κάνει.

Παράλληλα, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται ότι ο 34χρονος μεταφέρθηκε στην περιοχή του Κύκκου με όχημα άλλου προσώπου. Οι ανακριτές έχουν εξασφαλίσει και παραλάβει υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, το οποίο αναμένεται να μελετηθεί και να αξιολογηθεί, σε μια προσπάθεια να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του πριν από τον εντοπισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι είχε εντοπιστεί σε δασικό δρόμο κοντά στο μοναστήρι, με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και στον λαιμό. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς να αποκλείουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο σε σχέση με τις συνθήκες τραυματισμού του.