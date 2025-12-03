Άνω κάτω η Ιερά Μονή Κύκκου μετά από, εμφανώς, παραπλανητική «ειδήση» η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φέρει τους Μοναχούς της να έχουν ανακαλύψει τη θεραπεία για σοβαρές παθήσεις, διαθέτοντας μάλιστα το «θαυματουργό» σκεύασμα τους, έναντι πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το σχετικό δημοσίευμα, φέρει τον Ηγούμενο της Μονής να δίνει συνέντευξη ενημερώνοντας για την ανακάλυψη της θαυματουργής θεραπείας ενώ παρουσιάζει και φωτογραφίες (προϊόν ΤΝ) του με γιατρούς, οι οποίοι, όπως αναφέρουν αυτή που επικαλούνται τη Μονή, είναι κύπριοι και αποτάθηκαν κοντά του όταν ασθενείς τους από την Λάρνακα θεραπεύτηκαν έπειτα από λήψη του σκευάσματος.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα περιγράφεται η «συνταγή» του φαρμάκου, στην οποία βεβαίως περιλαμβάνονται διάφορα βότανα αλλά και «μαρτυρίες» ανθρώπων που φέρονται να έλαβαν το φάρμακο και να θεραπεύτηκαν.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χριστάκης Ευσταθίου, ανέφερε στο philenews ότι κάτι τέτοιο σίγουρα δεν συμβαίνει, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παραπλανούνται και παρέπεμψε στην Ιερά Μονή Κύκκου η οποία θα τοποθετηθεί εντός της ημέρας για το συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Στην προσπάθεια τους να προσελκύσουν πελάτες, οι κατασκευαστές της συγκεκριμένης, ψευδούς, είδησης αναφέρονται σε καλά κρυμμένο μυστικό αιώνων, σε μυστική φόρμουλα την οποία είχε καλά φυλαγμένη η Μονή αλλά και σε τρομοκρατικά, σε κάποιες περιπτώσεις, σχόλια για τη θανατηφόρα έκβαση μυοσκελετικών παθήσεων τις οποίες, το θαυματουργό φάρμακο θεραπεύει.

Επικαλούνται, μεταξύ άλλων ασθενείς από τη Λάρνακα, ομάδα κυπρίων γιατρών και άτομα που θεραπεύθηκαν τα οποία ονομάζονται: Ελισάβετ Μαρτσινιάκ και Κρζίστοφ Μαζούρ.

«Καταφέραμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες αυτής της φόρμουλας, μια προσέγγιση που αλλάζει τα πάντα. Δεν καλύπτει τα συμπτώματα αλλά αναγεννά τις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη, εξαλείφει τις φλεγμονές και ξεκινά τη φυσική διαδικασία αναγέννησης. Δεν είναι ιατρική του μέλλοντος. Είναι μια ξεχασμένη αλήθεια που ήδη σώζει ζωές. Στη μονή φυλάσσεται ένα μοναδικό παρασκεύασμα, που περιέχει όλα τα συστατικά μαζί με 27 σπάνια εκχυλίσματα, αναγνωρισμένα στην αρχαία μοναστική παράδοση για την αποτελεσματικότητα τους στην θεραπεία των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης».

Ο Πατήρ Ανδρέας, φέρεται να διαφημίζει το σκεύασμα και να ανακοινώνει και προσφορά περιορισμένου χρόνου:

«Αν χάσεις αυτή την ευκαιρία τώρα, το επόμενο πρόγραμμα διανομής δεν θα ξεκινήσει πριν το τέλος του 2026! Κάθε Κύπριος άνω των 18 ετών μπορεί να λάβει έως και 60% έκπτωση, αλλά το πρόγραμμα λήγει στις 03/12/2025. Και δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία σύντομα».

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, απλά εισάγετε το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου στην φόρμα παρακάτω. Ο σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, θα σας δώσει οδηγίες και θα οργανώσει την παράδοση μέσα σε 2–3 ημέρες, απευθείας στη διεύθυνσή σας στην Κύπρο. Σας εύχομαι υγεία, ελαφρότητα και δύναμη για δράση»

Σημαντική Σημείωση: Προς αποφυγή παραπλάνησης των πολιτών, τα όσα αναφέρονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρόκειται για ψευδή είδηση και ψευδείς πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και την προώθηση συγκεκριμένου σκευάσματος).