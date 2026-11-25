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Αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων βρίσκεται ο Τόμας Μαρκλ (Thomas Markle), πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle), Δούκισσας του Σάσεξ, μετά την απαγγελία νέων κατηγοριών από σώμα ενόρκων στην Καλιφόρνια. Ο 82χρονος παραμένει υπό κράτηση στη Φλόριντα και, εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια για καθεμία από τις δύο κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαρκλ φέρεται να είχε εν γνώσει του στην κατοχή του φωτογραφικά αρνητικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Με την εξέλιξη αυτή διπλασιάζεται ο αριθμός των κατηγοριών σε βάρος του 82χρονου, καθώς στις αρχές Νοεμβρίου το FBI τού είχε απαγγείλει μία κατηγορία για κατοχή αντίστοιχου παράνομου υλικού.

Ο Μαρκλ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να του γνωστοποιηθεί επισήμως το κατηγορητήριο και να δηλώσει εάν αποδέχεται ή όχι τις κατηγορίες.

Ο ίδιος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Η καταγγελία του γιου του και η έρευνα του FBI

Ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ συνελήφθη στις 6 Νοεμβρίου από πράκτορες του FBI, έπειτα από την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας υλικού από δύο αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες, τους οποίους νοίκιαζε επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε τον Οκτώβριο, όταν ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, προχώρησε σε καταγγελία τόσο στην αστυνομία των Φιλιππίνων όσο και στο FBI.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιος του 82χρονου φέρεται να είχε εντοπίσει παράνομες εικόνες μεταξύ των προσωπικών αντικειμένων του πατέρα του στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

protothema.gr