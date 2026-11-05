Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που ερευνούν οι Αρχές των Φιλιππίνων, καθώς στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle), Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ (Thomas Markle Jr). Η εξέλιξη έρχεται ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα που αφορά τον πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ, με τις Αρχές να διευκρινίζουν ότι ο αδελφός της δεν θεωρείται επί του παρόντος ύποπτος

Οι ερευνητικές αρχές στις Φιλιππίνες εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ σε υποθέσεις φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς η έρευνα που αφορά τον πατέρα του, Τόμας Μαρκλ, παίρνει σοβαρές διαστάσεις.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Χουανίτο Βίκτορ Ρεμούγια, δήλωσε ότι μάρτυρες, που γνωρίζουν καλά την υπόθεση, κατέθεσαν πως ανήλικα κορίτσια φέρονται να μεταφέρονταν στην κατοικία του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Όπως διευκρίνισε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στη Μανίλα, ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν αντιμετωπίζεται ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» και όχι ως ύποπτος.

«Μάρτυρες κατέθεσαν ότι ανήλικα κορίτσια μεταφέρονταν στο σπίτι του, ενώ από τα παράθυρα διακρίνονταν φωτιστικά δαχτυλίδια (ring lights). Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι απλώς έκανε βίντεο στο TikTok. Ωστόσο, εξετάσαμε τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα και δεν εντοπίσαμε να εμφανίζονται σε αυτόν ανήλικα κορίτσια», δήλωσε ο Ρεμούγια.

«Εξετάζουμε εάν εμπλέκεται και ο γιος. Υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, ωστόσο, μέχρι στιγμής, αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως πρόσωπο ενδιαφέροντος και όχι ως ύποπτος», πρόσθεσε.

Εντοπίστηκαν χιλιάδες πορνογραφικά αρχεία στις συσκευές του πατέρα

Πριν από μερικές εβδομάδες, είχαν δει το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, στην πρώην κατοικία του 82χρονου Τόμας Μαρκλ, στην επαρχία Σεμπού των κεντρικών Φιλιππίνων, είχαν εντοπιστεί συσκευές που φέρονται να περιέχουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος, ο οποίος έκτοτε επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «νοσηρά ψέματα».

Σύμφωνα με τον Ρεμούγια, οι ερευνητές έχουν ανακτήσει περίπου 7.500 φωτογραφίες και ένα βίντεο, στα οποία απεικονίζονται αγόρια και κορίτσια από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, τα οποία φέρονται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ο ίδιος περιέγραψε το υλικό ως «πραγματικά, πραγματικά ανατριχιαστικό».

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ παρέδωσε στις αρχές τέσσερα κιβώτια με υλικό, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους και παλιές βιντεοκασέτες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία εξασφάλισε δικαστικό ένταλμα προκειμένου να εξετάσει τις συγκεκριμένες συσκευές.

Η Μέγκαν Μαρκλ, από την πλευρά της, είχε δηλώσει ότι αισθάνθηκε «βαθιά αναστατωμένη» όταν οι καταγγελίες έγιναν γνωστές.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χάρι και της Μέγκαν μετά τις αποκαλύψεις

Την ίδια ώρα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, με επίκεντρο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, όπου την Τρίτη θα παραστεί στα εγκαίνια της εικαστικής εγκατάστασης «The Lost Screen Memorial», η οποία είναι αφιερωμένη στα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της βλάβης που υπέστησαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η εγκατάσταση θα φιλοξενηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα παρουσιάζει εικόνες παιδιών που έχουν επηρεαστεί από τη διαδικτυακή κακοποίηση και εκμετάλλευση. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα απευθύνουν κοινή ομιλία, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε συζήτηση με διεθνείς ακτιβιστές.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ισπανό ευρωβουλευτή Αντόνιο Λόπεθ-Ιστουρίζ και, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναδεικνύει την «επείγουσα ανάγκη να γίνει ο ψηφιακός κόσμος ασφαλέστερος για κάθε παιδί».

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μια «έκκληση για δράση» προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις τεχνολογικές εταιρείες και την κοινωνία, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες προστασίας των παιδιών.

Απαγόρευσε στον πατέρα της οποιαδήποτε σχέση με τα παιδιά της

Ο Χάρι και η Μέγκαν, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, είχαν παρουσιάσει για πρώτη φορά την εγκατάσταση στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Μέγκαν είχε απαγορεύσει στον πατέρα της οποιαδήποτε σχέση με τα δύο παιδιά της ενώ η ίδια είχε κόψει κάθε επαφή μαζί του. Όπως ανέφερε σε επιστολή που είχε αποστείλει στις Βρετανικές Αρχές πριν τον γάμο της, είχε ενημερωθεί ήδη από το 2018 για ανησυχητικές καταγγελίες που αφορούσαν τον πατέρα της.

Η επικείμενη εμφάνισή τους στις Βρυξέλλες θα είναι επίσης η πρώτη κοινή δημόσια παρουσία του ζευγαριού στο εξωτερικό από τότε που επέστρεψαν για να ζήσουν στη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι.

iefimerida.gr