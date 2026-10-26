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Στο επίκεντρο σοβαρής υπόθεσης που διερευνούν οι Αρχές των Φιλιππίνων βρίσκεται ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, συζύγου του πρίγκιπα Χάρι. Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε καταγγελίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης τον Τόμας Μαρκλ «έκαψε» γράμμα που έστειλε στις αρχές το 2019 η πρώην σύζυγός του Ρόσλιν Λάβλες γράφοντας, μεταξύ άλλων, «ρώτησα τον Τόμας Μαρκλ, αρνήθηκε την κατηγορία [σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών], αλλά δήλωσε ότι πήγε στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη επειδή εκεί είναι νόμιμες οι σχέσεις με 12χρονα παιδιά».

Η Λάβλες, που πέθανε το 2024, ήταν παντρεμένη με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ από το 1965 έως το 1975. Σύμφωνα με την Sun, η Λάβλες έστειλε την επτασέλιδη επιστολή της στο Κέντρο Αξιολόγησης Απειλών (Fixated Threat Assessment Center – FTAC) της Σκότλαντ Γιαρντ, το οποίο διαχειρίζεται κινδύνους που αφορούν τη βρετανική βασιλική οικογένεια, πολιτικούς και άλλα πρόσωπα με δημόσια προβολή.

Σημειώνεται ότι η Ταϊλάνδη αύξησε το 2022 το όριο ηλικίας για τη νόμιμη συναίνεση σε σεξουαλικές πράξεις από τα 12 στα 16 έτη.

«Δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων του χειρίστου είδους»

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται την ώρα που οι αρχές στις δύο χώρες αναλύουν ψηφιακές εικόνες που φέρεται να ανήκουν στον Τομας Μαρκλ και οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην πρώην κατοικία του στην πόλη Σεμπού

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του υπουργού Εσωτερικών των Φιλιππίνων στον Guardian, ότι όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος είναι «πιθανός δράστης σεξουαλικών αδικημάτων του χειρότερου είδους».

Σημειώνεται ότι ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, κατήγγειλε στις αρχές των δύο χωρών την περασμένη εβδομάδα ότι φέρεται να ανακάλυψε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο σπίτι του πατέρα του

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίζεται να έχει διακόψει κάθε επαφή με τον πατέρα της από το 2025 ενημερώνοντας τον ότι τόσο η ίδια όσο και οι αρχές γνώριζαν τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες είχε κακοποιήσει νεαρά κορίτσια.

Στην τελευταία επιστολή προς τον πατέρα της, η οποία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τη Sun on Sunday, η Μέγκαν Μάρκλ φέρεται να γράφει στον πατέρα της ότι δεν θα έβλεπε ποτέ ξανά τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι, επτά ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, πέντε ετών, και ότι η ίδια δεν θα επικοινωνούσε ποτέ ξανά μαζί του. Η επιστολή εστάλη ενώ εκείνος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες, έχοντας υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του.

Από την πλευρά του ο Τόμας Μαρκλ έχει αρνηθεί ότι είχε στην κατοχή εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «αρρωστημένα ψέματα» σε δηλώσεις του στην Daily Mail.

protothema.gr