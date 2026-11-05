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Συμφωνία-πακέτο με δύο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) επιδιώκει η Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Το πακέτο αφορά το άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης και την αποναρκοθέτηση. Μια συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για νέα τριμερή με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όχι όμως κατ’ ανάγκη και για νέα πολυμερή.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά απάντησε ήδη θετικά, αφού οι συγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνονται και σε όσες κατέθεσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ΑΝΚΑ, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης. Στην αποναρκοθέτηση, αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει διαφορά, κυρίως ως προς την έκταση που θα καλύψει η εκκαθάριση ναρκών.

Η απάντηση της τουρκικής πλευράς αναμένεται ενδεχομένως και αύριο, όταν ο Χακάν Φιντάν θα συζητήσει τα θέματα αυτά με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί επίσης με τον Ουνάλ Ουστέλ (λεγόμενο «πρωθυπουργό» του κατοχικού καθεστώτος) και τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου (λεγόμενο «υπουργό Εξωτερικών»).

Πρώτα οι ηγέτες, μετά οι ΥΠΕΞ

Από όσα διαρρέουν οι τουρκικές πηγές προκύπτει επίσης ότι οι συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα γίνουν σε δύο φάσεις. Εάν υπάρξει συμφωνία για το πακέτο των ΜΟΕ:

Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί συνάντηση των ηγετών σε σύνθεση 2+1, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα.

Εάν σημειωθεί πρόοδος στην τριμερή με τον ΓΓ του ΟΗΕ (δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς θα θεωρηθεί πρόοδος), θα ανοίξει ο δρόμος να προσκαλέσει ο Αντόνιο Γκουτέρες και τους τρεις υπουργούς Εξωτερικών (Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας) σε πολυμερή συνάντηση σε σύνθεση 5+1.

Η μεθοδολογία αναμένεται να είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην τριμερή του Γενικού Γραμματέα με τους δύο ηγέτες.

Τι θα περιλαμβάνει το πακέτο

Τα τέσσερα σημεία διέλευσης του πακέτου είναι: Μια Μηλιά, Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά, Λουρουτζίνα-Λύμπια και Κάμπος-Καραβοστάσι. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε το οδόφραγμα Κάμπου-Καραβοστασίου ως εναλλακτική στο σημείο διέλευσης των Κοκκίνων, το οποίο η τουρκική πλευρά δεν συζητά, καθώς η περιοχή έχει χαρακτηριστεί στρατιωτική ζώνη.

Οι διαδρομές του πακέτου καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες των δύο κοινοτήτων.

Το πακέτο προβλέπει εκκαθάριση ναρκοπεδίων έκτασης 70.000 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τις ίδιες τουρκικές πηγές, η ε/κ πλευρά συμφωνεί με την πρόταση, ενώ η τουρκοκυπριακή θεωρεί ανεπαρκή τον περιορισμό στις καθορισμένες περιοχές και ζητά ολοκληρωμένη διαδικασία, δηλαδή πλήρη αποναρκοθέτηση.

Ανακοινώθηκε η τριμερής με την Ολγκίν

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι η τριμερής συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 9ης Νοεμβρίου.

Σε δελτίο Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο αναφέρεται ότι «τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, στις 11 π.μ., η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα υποδεχθεί τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην κατοικία του Επικεφαλής της Αποστολής, εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών».

Αναμένει ανακοινώσεις το Σαββατοκύριακο

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το πρωί της Πέμπτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Ολγκίν, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε μία διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις. Είμαστε στο στάδιο αναμονής, στο στάδιο τελικών, αν θέλετε, απαντήσεων και, όπως μου ανέφερε και η Προσωπική Απεσταλμένη, εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

«Ο Γενικός Γραμματέας κρατείται συνεχώς ενήμερος και ειλικρινά ελπίζω να έχουμε να ανακοινωθούν θετικές εξελίξεις, όπως προδιαγράφονται, όπως ενημερώνομαι μέσα από την Προσωπική Απεσταλμένη», τόνισε.

Ερωτηθείς αν αναμένονται εξελίξεις στο θέμα των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε αμέσως μετά την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο αφορά θέματα μεθοδολογίας, ουσίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι «είναι ευρύτερη η συζήτηση».

«Είναι απόλυτα δικαιολογημένη και η αγωνία και η επιθυμία του κυπριακού λαού», ανέφερε. «Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι, γι’ αυτό υποβάλλουμε και συνεχώς εισηγήσεις, προσεγγίσεις που ναι, πραγματικά πιστεύω ότι, αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να μας οδηγήσουν σε επανέναρξη των συνομιλιών», κατέληξε.