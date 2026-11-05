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Στη σύλληψη 32χρονου από τη Λεμεσό προχώρησε σήμερα η Αστυνομία για τον εμπρησμό εστιατορίου που διαπράχθηκε στις 31 Οκτωβρίου στην περιοχή της Μαρίνας Λεμεσού. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς ομολόγησε κατά την ανάκρισή του τη διάπραξη του αδικήματος.

Μαρτυρία εναντίον του προέκυψε έπειτα από εντατικές έρευνες και εξετάσεις μελών του ΤΑΕ Λεμεσού στη σκηνή και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και από την αξιολόγηση διαφόρων τεκμηρίων.

Σε βάρος του εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Ο 32χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Παρασκευή, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.