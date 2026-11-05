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Το πρόγραμμα των επαφών στην Πάφο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα με την τελετή που πραγματοποιείται στην κοινότητα Κοίλη.

O Νίκος Χριστοδουλίδης συνοδευόμενος από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, παρίσταται και απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή εγκαινίων του έργου «Εξωραϊσμός του παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Κοίλης», στην πλατεία της κοινότητας.

Τα έργα ανάπλασης και βελτίωσης του κεντρικού ιστού της Κοίλης, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την λιθόστρωση δρόμων, αντί του παραδοσιακού ασφάλτινου οδοστρώματος, την υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινωφελών οργανισμών, την διαμόρφωση προσβάσεων προς τον πυρήνα της κοινότητας και τις οδικές μετατροπές για να καταστεί το κέντρο της Κοίλης πιο φιλικό για τους πεζούς και εύχρηστο για τους αυτοκινητιστές.

Το κόστος του έργου ανήλθε στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο κοινοτάρχης Κοίλης Μιχάλης Ευθυμίου.