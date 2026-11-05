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Ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις κρίθηκε ο Ράσελ Μπραντ, έπειτα από δίκη στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου. Ο 51χρονος Βρετανός κωμικός και ηθοποιός, ο οποίος συνοδευόταν στο δικαστήριο από τη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πολυετή ποινή φυλάκισης.

Ο Μπραντ είχε παραπεμφθεί σε δίκη τον περασμένο μήνα, αντιμετωπίζοντας συνολικά επτά κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος έξι γυναικών, τα οποία φέρονταν να έχουν διαπραχθεί από το 1999 έως το 2009.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή είχε ήταν συναινετική.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται ποινικά από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά τη δημοσίευση καταγγελιών στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο Μπραντ είχε κακοποιήσει σεξουαλικά γυναίκες την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.

Από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024, ο ηθοποιός εξετάστηκε από την αστυνομία τέσσερις φορές, στο πλαίσιο της έρευνας.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους του απαγγέλθηκαν αρχικά πέντε κατηγορίες που αφορούσαν τέσσερις γυναίκες.

Ωστόσο, η δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση οδήγησε και άλλες γυναίκες να απευθυνθούν στις αρχές. Έτσι, στις 23 Δεκεμβρίου του απαγγέλθηκαν δύο επιπλέον κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν ακόμη δύο γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μπραντ χαρακτηρίστηκε «αδίστακτος, υπολογιστικός και χειριστικός σεξουαλικός θηρευτής», ενώ έγινε αναφορά και σε παλαιότερους ισχυρισμούς του ότι επιθυμούσε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με 5.000 γυναίκες.



Η εισαγγελέας Ρίελ Κάρμι-Τζόουνς ανέφερε στους ενόρκους ότι ο κατηγορούμενος είχε μια «αδιάκριτη και ακόρεστη» επιθυμία για σεξουαλικές επαφές, υποστηρίζοντας ότι προσέγγιζε σεξουαλικά γυναίκες ακόμη και λίγα λεπτά αφότου τις γνώριζε.

Η καταδίκη του έρχεται έπειτα από μια αμφιλεγόμενη καριέρα, κατά την οποία ο κωμικός δεν έκρυβε τις πολυάριθμες ερωτικές του σχέσεις, ενώ ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και το BBC, είχαν κατηγορηθεί ότι παρέβλεπαν τη συμπεριφορά του.

Η δικαστική εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει νέες πιέσεις στο BBC, όπου ο Μπραντ είχε εργαστεί ως παρουσιαστής στο Radio 2, σχετικά με την εποπτεία της συμπεριφοράς γνωστών προσωπικοτήτων που συνεργάζονταν με τον οργανισμό.

protothema.gr