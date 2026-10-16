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Φωτογραφίες του Ράσελ Μπραντ χωρίς μπλούζα, τις οποίες φέρεται να τράβηξε γυναίκα που τον κατηγορεί για βιασμό σε δωμάτιο ξενοδοχείου, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη ενώπιον του δικαστηρίου στο πλαίσιο της δίκης του Βρετανού κωμικού.

Στις φωτογραφίες, ο Μπραντ εμφανίζεται νεότερος, ξυρισμένος και με μακριά καστανά μαλλιά, να ποζάρει χωρίς μπλούζα. Φορά μόνο ένα λευκό παντελόνι και καφέ ζώνη. Σε μία από τις φωτογραφίες στέκεται με τα χέρια στο πλάι, το κεφάλι ελαφρώς γερμένο και ένα μικρό χαμόγελο στο πρόσωπο. Στη δεύτερη, φαίνεται σαν να στέλνει φιλί.

Οι φωτογραφίες παρουσιάστηκαν στους ενόρκους κατά τη διάρκεια της δίκης του κωμικού. Ο Μπραντ κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στη γυναίκα σε ξενοδοχείο στο Μπόρνμουθ το 1999, όπου εκείνη διέμενε κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος. Την Πέμπτη, οι ένορκοι παρακολούθησαν μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη της γυναίκας, στην οποία περιέγραψε ότι πήγε στο μπάνιο του δωματίου και, όταν επέστρεψε, βρήκε τον Μπραντ «εκεί, φορώντας μόνο το εσώρουχό του».

Όπως είπε, το δωμάτιο ήταν «μικρό» και «λευκό», ενώ είχε προσκαλέσει τον Μπραντ να πιει τσάι ή καφέ προτού πάει στο μπάνιο. «Το μόνο που θυμάμαι καθαρά είναι ότι ήταν σχεδόν γυμνός, φορούσε μόνο το εσώρουχό του. Περιφερόταν, έκανε ανοησίες και μετά μου ζήτησε να τον φωτογραφίσω», ανέφερε. «Δεν είπα τίποτα στην πραγματικότητα. Ήμουν σε φάση “τι;”», συνέχισε και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως εκείνος αντιλήφθηκε ότι είχε σοκαριστεί από τη συμπεριφορά τους.

Η γυναίκα περιέγραψε πώς ο Μπραντ, πριν από τον φερόμενο βιασμό, συμπεριφερόταν «σαν τον Μπάζιλ Φόλτι όταν κάνει το χαρακτηριστικό του στρατιωτικό βάδισμα με υπερβολικά ψηλά σηκωμένα πόδια». Μιλώντας στον αστυνομικό που της έπαιρνε κατάθεση, είπε ότι θυμόταν τον Μπραντ να κινείται «σαν στρουθοκάμηλος, σαν πουλί, επειδή είχε πολύ μακριά πόδια». «Δεν γελούσα. Θυμάμαι απλώς να πηδά πάνω κάτω και να κάνει ανοησίες», ανέφερε, παρομοιάζοντας ξανά τη συμπεριφορά του με εκείνη του Μπάζιλ Φόλτι.

Η γυναίκα είπε ότι θυμάται να αισθάνεται «φοβισμένη», αφού, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Μπραντ την ανάγκασε να τον φωτογραφίσει με τη φωτογραφική της μηχανή. «Τον φωτογράφισα με τη μηχανή μου – με ανάγκασε να τις τραβήξω. Ήμουν φοβισμένη. Θυμάμαι να νιώθω ‘σε τι στο καλό έχω μπλέξει’ – και μετά με βίασε. Με έσπρωξε στο κρεβάτι. Μου έβγαλε το παντελόνι», είπε η καταγγέλλουσα.

Η γυναίκα, που σήμερα βρίσκεται στην έκτη δεκαετία της ζωής της, περιέγραψε πώς ο τότε 24χρονος ηθοποιός, τον οποίο είχε γνωρίσει λίγες ώρες νωρίτερα σε θεατρική παράσταση, στο περιθώριο του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, μεταμορφώθηκε ξαφνικά από έναν φιλικό και διασκεδαστικό άνδρα σε «τέρας», προτού, σύμφωνα με την καταγγελία της, την βιάσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της.

«Ήταν σαν να ήμουν ζόμπι στο κρεβάτι. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα» κατέθεσε η γυναίκα, ξεσπώντας σε κλάματα, καθώς περιέγραφε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν πριν από 27 χρόνια. Όπως είπε, ο Μπραντ αγνόησε τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να σταματήσει, ενώ της έλεγε ότι έπρεπε να μάθει να απολαμβάνει αυτό που συνέβαινε.

Αντιμέτωπος με πολλαπλές κατηγορίες ο Ράσελ Μπραντ

Συνολικά, ο Ράσελ Μπραντ αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για βιασμό, τρεις για σεξουαλική επίθεση και μία για άσεμνη επίθεση, οι οποίες αφορούν περιστατικά με έξι γυναίκες από το 1999 έως το 2009. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και αρνείται σθεναρά όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.

iefimerida.gr