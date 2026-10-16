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Η απόφαση των μελών της σκοπευτικής ομάδας της Κύπρου να αποχωρήσουν από πρόσφατο διεθνή αγώνα γιατί θεώρησαν ότι αδικήθηκαν, δεν συνάδει με το πνεύμα του Ολυμπισμού. Ήταν ασέβεια και για τους αντιπάλους τους στον τελικό. Εφόσον κατά τη διάρκεια του αγώνα αμφισβήτησες έντονα το αποτέλεσμα, ολοκληρώνεις την προσπάθειά σου, συγχαίρεις τους νικητές και μετά προχωράς σε παραστάσεις προς τη διεθνή Ομοσπονδία.

Με το να απαξιώνεις συναθλητές και διοργανωτές (οι διεθνείς αγώνες ήταν στην Αθήνα), πλήττεις και την αξιοπιστία της χώρας σου. Και για να το κλείσουμε, η επίμαχη αντίδραση θύμισε στον γράφοντα ποδοσφαιρική αναμέτρηση της δεκαετίας του ’80 σε αλάνα του Άι Δεμέτη, όπου κάποιοι ξίπαιζαν και έπαιρναν μαζί τους και την μπάλα για εκδίκηση…

Φ.Μ.