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Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που μπορεί να απογειώνεται, να πραγματοποιεί εναέριους ελιγμούς και να κινείται ακόμη και ανάποδα παρουσίασε η Tesla, προκαλώντας εντυπώσεις με τις δυνατότητες του νέου Roadster. Το πρωτοποριακό όχημα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη SpaceX, αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, παραπέμποντας περισσότερο σε σκηνές ταινίας επιστημονικής φαντασίας παρά σε συμβατικό αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, η Tesla παρουσίασε ένα ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο που μπορεί να απογειώνεται από το έδαφος, να πραγματοποιεί περιστροφές στον αέρα, να κινείται ανάποδα και να επιταχύνει από στάση στα 97 χλμ./ώρα σε μόλις 0,81 δευτερόλεπτα, με τον Έλον Μασκ να υπόσχεται ότι το νέο Roadster θα αλλάξει όσα γνωρίζουμε για τις δυνατότητες ενός αυτοκινήτου.

Η εντυπωσιακή παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Δοκιμών και Ανάπτυξης Πυραύλων της SpaceX, στο ΜακΓκρέγκορ του Τέξας, όπου το νέο διθέσιο ηλεκτρικό μοντέλο πραγματοποίησε μια σειρά από ασυνήθιστες δοκιμασίες, που περισσότερο θύμιζαν κινηματογραφικές σκηνές παρά συμβατική παρουσίαση αυτοκινήτου.

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Το Roadster κατάφερε να κινηθεί ανάποδα πάνω σε ειδική πίστα, να πραγματοποιήσει ελεγχόμενες πτήσεις, να εκτελέσει περιστροφές στον αέρα και να προσγειωθεί με τη βοήθεια προωθητήρων, ενώ στη συνέχεια πέτυχε μια εντυπωσιακή επίδοση επιτάχυνσης.

Σύμφωνα με την Tesla, το όχημα χρειάστηκε μόλις 0,81 δευτερόλεπτα για να φτάσει από στάση στα 96,6 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας τον στόχο του ενός δευτερολέπτου που είχε θέσει ο Μασκ. Πρόκειται για επίδοση που ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία στο πλαίσιο της παρουσίασης και όχι για αποτέλεσμα ανεξάρτητης πιστοποιημένης δοκιμής. Ο επικεφαλής της Tesla υποστήριξε μάλιστα ότι η τελική έκδοση παραγωγής θα είναι ακόμη ταχύτερη.

Our design language has evolved since the last reveal: from S3XY to Cybertruck, Cybercab & Optimus



Roadster is inspired by the SR-71 & F-35 pic.twitter.com/CV7trDTS66 October 16, 2026

Δέκα προωθητήρες και 250 κιλά πεπιεσμένου αέρα

Το σημαντικότερο τεχνολογικό χαρακτηριστικό του νέου Roadster είναι η συνεργασία της Tesla με τη SpaceX, την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Μασκ. Οι μηχανικοί των δύο εταιρειών ανέπτυξαν ένα σύστημα προώθησης που χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα αντί για συμβατικά πυραυλικά καύσιμα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να πραγματοποιεί κινήσεις που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδύνατες για ένα όχημα δρόμου.

Το Roadster διαθέτει συνολικά 10 ακροφύσια προώθησης, τα οποία τροφοδοτούνται από δύο δεξαμενές εξαιρετικά υψηλής πίεσης, με συνολική χωρητικότητα 600 λίτρων. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Μηχανικής Οχημάτων της Tesla, Λαρς Μοράβι, οι δεξαμενές περιέχουν περίπου 250 κιλά αέρα υπό υψηλή πίεση.

Οι τέσσερις πίσω προωθητήρες παράγουν συνολική ώση μεγαλύτερη από 80 kilonewton (kN), ενώ ο αέρας εξέρχεται από αυτούς με ταχύτητα υψηλότερη από την ταχύτητα του ήχου. Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επιτάχυνση. Οι προωθητήρες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του αυτοκινήτου μπορούν να ελέγχουν την κλίση και τον προσανατολισμό του όταν αυτό βρίσκεται στον αέρα, επιτρέποντάς του να εκτελεί ελεγχόμενες περιστροφές.

My first time seeing the next-gen Tesla Roadster! 👀 pic.twitter.com/HePksE44AA — Teslaconomics (@Teslaconomics) October 16, 2026

«Το αυτοκίνητο διαθέτει προωθητήρες ελέγχου προσανατολισμού και κύριους προωθητήρες στο πίσω μέρος. Ουσιαστικά μπορεί να πετάει σαν πύραυλος, να κάνει περιστροφές και απίστευτες ακροβατικές κινήσεις», δήλωσε ο Μασκ.

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι δεξαμενές μπορούν να επανασυμπιέζουν αέρα μέσω συστήματος του ίδιου του οχήματος, χωρίς να απαιτείται ανεφοδιασμός με κάποιο ειδικό προωθητικό υλικό.

«Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο καύσιμο. Το αυτοκίνητο μπορεί κυριολεκτικά να ξαναγεμίσει μόνο του τις δεξαμενές αέρα και να πραγματοποιεί αυτές τις κινήσεις όποτε το επιθυμείτε», εξήγησε ο Μασκ.

🤯 RECORD BREAKING SPEEDS: Tesla’s new Roadster just accelerated from 0 to 60 mph in just 0.81 seconds. pic.twitter.com/2yibhLkbHM — Breaking911 (@Breaking911) October 16, 2026

Πέταξε πάνω από φορτηγό της Tesla και έκανε περιστροφή στον αέρα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της παρουσίασης ήταν η επίδειξη των δυνατοτήτων πτήσης του Roadster. Αρχικά, το αυτοκίνητο ανέβηκε σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα και κατάφερε να κινηθεί ανάποδα, παραμένοντας προσκολλημένο στην επιφάνειά της χάρη σε ένα σύστημα αναρρόφησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Στη συνέχεια, εγκατέλειψε την πίστα, πραγματοποίησε περιστροφή στον αέρα και προσγειώθηκε ελεγχόμενα στο έδαφος. Ακολούθησε ακόμη πιο απαιτητική επίδειξη, κατά την οποία το Roadster πραγματοποίησε άλμα πάνω από ένα φορτηγό Tesla Semi και άλλα μοντέλα της εταιρείας, εκτελώντας εντυπωσιακό εναέριο ελιγμό. Ο ίδιος ο Μασκ εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος. «Έχω δει πολλά πράγματα, αλλά κάτι τέτοιο δεν το έχω ξαναδεί», δήλωσε.

The Tesla Roadster would leave your favorite sports car in the dust pic.twitter.com/HxqRipibPU — Teslaconomics (@Teslaconomics) October 16, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εναέριων επιδείξεων δεν υπήρχε άνθρωπος στο τιμόνι. Το Roadster εκτελούσε τις κινήσεις του αυτόνομα, για λόγους ασφαλείας. Στη θέση του οδηγού είχε τοποθετηθεί μια φιγούρα Starman, αντίστοιχη με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί στο αρχικό Roadster που εκτοξεύθηκε στο Διάστημα με πύραυλο της SpaceX.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτός δεν είναι πραγματικός άνθρωπος», διευκρίνισε ο Μοράβι. Ο Μασκ συμπλήρωσε αστειευόμενος ότι το αυτοκίνητο λειτουργούσε αυτόνομα στη συγκεκριμένη επίδειξη «για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα σκοτώσουμε κανέναν».

Επιτάχυνση που ξεπερνά τα όρια των συμβατικών αυτοκινήτων

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η δοκιμή επιτάχυνσης. Πριν από την έναρξή της, ο Μασκ είχε δηλώσει ότι βασικός στόχος ήταν να επιτευχθεί χρόνος μικρότερος του ενός δευτερολέπτου για την επιτάχυνση από στάση στα 96,6 χλμ./ώρα.

Η αρχική μέτρηση προκάλεσε σύγχυση, καθώς το σύστημα χρονομέτρησης εμφάνισε έναν μη ρεαλιστικό χρόνο 0,17 δευτερολέπτων. «Νομίζω ότι χαλάσαμε το σύστημα. Δεν το κάναμε σε 0,17 δευτερόλεπτα», σχολίασε ο Μοράβι. «Αν το κάναμε σε 0,1 δευτερόλεπτα, μάλλον θα καταστρέφαμε τον άνθρωπο που θα βρισκόταν μέσα», απάντησε ο Μασκ.

Τελικά ανακοινώθηκε χρόνος 0,81 δευτερολέπτων για τα 0-96,6 χλμ./ώρα, επίδοση που ο επικεφαλής της Tesla υποστήριξε ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. «Όσο αυξάνεις τη δύναμη και μειώνεις τη μάζα, τόσο μεγαλύτερη επιτάχυνση πετυχαίνεις. Το αυτοκίνητο παραγωγής θα είναι ακόμη καλύτερο», ανέφερε.

Ο Μοράβι ισχυρίστηκε επίσης ότι το νέο Roadster θα μπορεί να διανύει 804,7 μέτρα στον χρόνο που άλλα αυτοκίνητα χρειάζονται για 402,3 μέτρα, θέλοντας να περιγράψει το πλεονέκτημα που θα προσφέρει το σύστημα προώθησης σε επιταχύνσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν δημοσιευθεί ολοκληρωμένες ανεξάρτητες μετρήσεις που να επιβεβαιώνουν το σύνολο των επιδόσεων.

Πώς μπορεί να κινείται ανάποδα και να στρίβει με δυνάμεις άνω των 2g

Πέρα από τους προωθητήρες, το νέο Tesla Roadster διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα αεροδυναμικής πρόσφυσης που χρησιμοποιεί ισχυρούς ανεμιστήρες στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Οι ανεμιστήρες δημιουργούν υποπίεση, η οποία έλκει το αυτοκίνητο προς την επιφάνεια του δρόμου, αυξάνοντας σημαντικά την πρόσφυση.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι λειτουργεί ακόμη και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, σε αντίθεση με τα συμβατικά αεροδυναμικά βοηθήματα, των οποίων η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ταχύτητα του οχήματος. Η Tesla υποστηρίζει ότι το σύστημα μπορεί να δημιουργεί δυνάμεις αρκετά μεγάλες ώστε να συγκρατεί το αυτοκίνητο ακόμη και όταν βρίσκεται ανάποδα.

«Το σύστημα αναρρόφησης μπορεί να δημιουργεί δύναμη που αντιστοιχεί έως και σε 2g, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα», εξήγησε ο Μοράβι. Σε αγωνιστικές συνθήκες, σύμφωνα με την εταιρεία, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο Roadster να αναπτύσσει πλευρικές επιταχύνσεις μεγαλύτερες από 2g στις στροφές, ξεπερνώντας σημαντικά τα συνηθισμένα όρια πρόσφυσης των ελαστικών.

«Μπορείς να στρίβεις με τρόπο που μοιάζει σαν να παραβιάζεις τους νόμους της φυσικής, επειδή το αυτοκίνητο είναι τόσο ισχυρά κολλημένο στο έδαφος. Στην επιτάχυνση και στις στροφές θα καταρρίψει κάθε ρεκόρ πίστας που έχει υπάρξει», υποστήριξε ο Μασκ. Το σύστημα διαθέτει δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.

Στις χαμηλές ταχύτητες δημιουργεί ισχυρή αναρρόφηση, ώστε να αυξάνεται η πρόσφυση, ενώ στις υψηλές ταχύτητες μεταβάλλεται η ροή αέρα κάτω από το αυτοκίνητο, μέσω ειδικών ανοιγμάτων στο εμπρός και στο πίσω μέρος. Παράλληλα, το Roadster διαθέτει ενεργή πίσω αεροτομή, η οποία προσαρμόζει αυτόματα τη γωνία της, ανάλογα με τις ανάγκες για αεροδυναμική κάθετη δύναμη και περιορισμό της αντίστασης.

Out of this world pic.twitter.com/NB281vv9dd — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Η τελική ταχύτητα ξεπέρασε τα 370 χλμ./ώρα αλλά ο Μασκ θέλει περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγιναν επίσης αναφορές στην τελική ταχύτητα του νέου ηλεκτρικού υπεραυτοκινήτου. Ο Λαρς Μοράβι δήλωσε ότι το Roadster μπορεί να ξεπεράσει τα 370 χλμ./ώρα, προσθέτοντας ότι οι μηχανικοί ελπίζουν να πετύχουν ακόμη υψηλότερη ταχύτητα.

Ο Μασκ εμφανίστηκε περισσότερο φιλόδοξος, υποστηρίζοντας ότι το αυτοκίνητο θα είναι «σίγουρα πολύ ταχύτερο». Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο τελικός στόχος, απάντησε ότι θα ήθελε το Roadster να ξεπεράσει το μισό της ταχύτητας του ήχου. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 610 χλμ./ώρα, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Πρόκειται, ωστόσο, για μια εξαιρετικά φιλόδοξη επιδίωξη του Μασκ και όχι για επιβεβαιωμένη δυνατότητα του αυτοκινήτου.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από το κατασκοπευτικό αεροσκάφος SR-71

Η σχεδίαση του νέου Roadster αντλεί έμπνευση από τον κόσμο της αεροναυπηγικής και ειδικότερα από το αμερικανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος υψηλών ταχυτήτων SR-71 Blackbird. Ο επικεφαλής σχεδιασμού Φραντς φον Χολτσχάουζεν εξήγησε ότι οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές ήθελαν να δημιουργήσουν ένα όχημα με καθαρές γραμμές, χαμηλό βάρος και αεροδυναμική μορφή, το οποίο ταυτόχρονα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τα συστήματα προώθησης και αναρρόφησης.

Το νέο Roadster είναι διθέσιο, με καθίσματα που ενσωματώνονται στη δομή του πλαισίου για τη μείωση του βάρους. Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire, χωρίς συμβατική μηχανική σύνδεση του τιμονιού με τους τροχούς, καθώς και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα πέδησης και επιτάχυνσης.

The inside of the Tesla Roadster makes you feel like you’re in a spaceship pic.twitter.com/XlaP0ckJ4p — Teslaconomics (@Teslaconomics) October 16, 2026

Το τιμόνι έχει τη χαρακτηριστική μορφή yoke, ενώ στο πίσω μέρος του αμαξώματος βρίσκονται συγκεντρωμένα σημαντικά εξαρτήματα της τεχνολογίας προώθησης και αεροδυναμικής. Ο φον Χολτσχάουζεν εξήγησε ότι ο σχεδιασμός έπρεπε να συνδυάζει την αισθητική με την πρακτική ανάγκη μεταβολής της αεροδυναμικής συμπεριφοράς.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα όμορφο αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσε να παράγει απίστευτα υψηλή κάθετη δύναμη», ανέφερε.

Το τελευταίο Tesla που θα οδηγείται από άνθρωπο;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του Έλον Μασκ στον ρόλο που θα έχει το Roadster στο μέλλον της εταιρείας. Την ώρα που η Tesla επενδύει ολοένα περισσότερο στην αυτόνομη οδήγηση και στα ρομποτικά οχήματα, ο Μασκ παρουσίασε το νέο Roadster ως ένα αυτοκίνητο που προορίζεται πρωτίστως για οδηγική απόλαυση.

«Μακροπρόθεσμα, αυτό θα είναι το μοναδικό αυτοκίνητο με χειροκίνητη οδήγηση που θα κατασκευάζει η Tesla», δήλωσε. «Και αν πρόκειται να έχεις μόνο ένα αυτοκίνητο που θα οδηγείται από άνθρωπο, τότε ας το φτάσουμε στα όρια και πολύ πέρα από αυτά», συμπλήρωσε.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη φιλοσοφία πίσω από το νέο Roadster, το οποίο δεν σχεδιάστηκε ως ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, αλλά ως τεχνολογική επίδειξη των δυνατοτήτων της Tesla και της SpaceX.

Αβέβαιο αν θα επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε όλους τους δρόμους

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τη νομιμότητα και την ασφάλεια των συστημάτων του νέου Roadster. Η Tesla έχει διευκρινίσει ότι οι λειτουργίες υποβοήθησης μέσω των προωθητήρων θα είναι προαιρετικές και ενδέχεται να μην προσφέρονται σε όλες τις αγορές.

Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα της εταιρείας, το μοντέλο θα διατίθεται αποκλειστικά με το τιμόνι αριστερά. Ο ίδιος ο Μασκ παραδέχθηκε ότι δεν είναι βέβαιο εάν οι ιδιαίτερες δυνατότητες του αυτοκινήτου θα μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα σε όλες τις χώρες.

«Αυτό θα είναι ένα πραγματικό αυτοκίνητο που θα κυκλοφορεί στους δρόμους. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι απαραίτητα νόμιμο σε όλες τις δικαιοδοσίες, αλλά θα υπάρχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο που κάποιος θα μπορεί να αποκτήσει», δήλωσε. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η σχεδίαση του Roadster δεν δίνει απαραίτητα προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας.

«Δεν πρόκειται κατ’ ανάγκη για ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια, αλλά ανεβάζει τον δείκτη διασκέδασης στο 11 με άριστα το 10», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Roadster and a rocket have shared a ride before pic.twitter.com/fSjkkrvzqx — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Παραγωγή το 2028, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία καθυστερήσεων

Η παρουσίαση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για ένα αυτοκίνητο που έχει ήδη διανύσει μια εξαιρετικά μακρά πορεία από την αρχική του ανακοίνωση. Η Tesla είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τη νέα γενιά του Roadster τον Νοέμβριο του 2017, τότε ως τετραθέσιο μοντέλο, ανακοινώνοντας ότι οι παραδόσεις θα ξεκινούσαν το 2020.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα ανατράπηκε επανειλημμένα, καθώς η εταιρεία έδωσε προτεραιότητα στην παραγωγή άλλων μοντέλων και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην τελευταία παρουσίαση, ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η παραγωγή του νέου Roadster προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2028, δηλαδή περίπου 11 χρόνια μετά την πρώτη αποκάλυψή του.

Η εκδήλωση συνέπεσε επίσης με τη συμπλήρωση 20 ετών από την παρουσίαση του αρχικού Tesla Roadster, του αυτοκινήτου που αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα της εταιρείας στον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Μοράβι αναφέρθηκε στη σημασία του αρχικού μοντέλου για την ανάπτυξη της Tesla.

«Για να είμαι ειλικρινής, το Roadster είναι ο λόγος που ήρθα στην Tesla. Είχαμε ένα σχέδιο να κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα αποδείκνυε ότι μπορούσαμε στη συνέχεια να δημιουργήσουμε πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι φτάσαμε στο Model S και ακολούθησαν τα Model 3 και Model Y», δήλωσε.

Υπενθύμισε επίσης την προηγούμενη συνεργασία των δύο εταιρειών, όταν το προσωπικό Roadster του Μασκ εκτοξεύθηκε στο Διάστημα με πύραυλο της SpaceX.

Αυτή τη φορά, όμως, η φιλοδοξία είναι αντίστροφη: να μεταφερθεί τεχνολογία πυραύλων σε ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να αγοράσει ένας ιδιώτης.

Πόσο θα κοστίζει το νέο Tesla Roadster

Παρά την παρουσίαση, η Tesla δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τελική τιμή πώλησης του Roadster. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην αμερικανική σελίδα κρατήσεων της εταιρείας, για την υποβολή παραγγελίας απαιτείται αρχική καταβολή 5.000 δολαρίων μέσω πιστωτικής κάρτας και στη συνέχεια τραπεζική μεταφορά ακόμη 45.000 δολαρίων εντός δέκα ημερών.

Το συνολικό ποσό των 50.000 δολαρίων αφορά την κράτηση και όχι την τελική τιμή αγοράς. Ερωτήματα παραμένουν επίσης σχετικά με τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την αυτονομία και την ταχύτητα φόρτισης, καθώς στην παρουσίαση δεν δόθηκαν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές για το μοντέλο παραγωγής.

Ο Μασκ άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εντυπωσιακών επιδείξεων, αναφέροντας ακόμη και την πιθανότητα απόπειρας άλματος πάνω από το φαράγγι του ποταμού Snake River, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραπέμποντας στο ιστορικό εγχείρημα του διάσημου κασκαντέρ Έβελ Κνίβελ.

Παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αλλά σχολίασε: «Ας κάνουμε άλλη μια προσπάθεια». Κλείνοντας την παρουσίαση, ο επικεφαλής της Tesla χρησιμοποίησε μια φράση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του νέου Roadster:

«Εκεί που πηγαίνουμε, δεν χρειάζονται ελαστικά». Η νέα γενιά του Roadster αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο ασυνήθιστα τεχνολογικά εγχειρήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία για την Tesla θα είναι να μετατρέψει το εντυπωσιακό πρωτότυπο σε αυτοκίνητο παραγωγής, με επιδόσεις, ασφάλεια και δυνατότητες που θα ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις του Έλον Μασκ.

protothema.gr