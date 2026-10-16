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Στη σύλληψη ενός 19χρονου Ελληνοαμερικανού, ο οποίος σχεδίαζε να αιματοκυλίσει ναό ινδουιστών προχώρησαν οι αρχές του Σικάγο.

Ο Αλέξανδρος Παποράκης, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας στα Taco Bell, κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για απειλή τέλεσης τρομοκρατικής ενέργειας και παράνομη κατοχή όπλων καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, σχεδίαζε να επιτεθεί στον μεγαλύτερο ινδουιστικό ναό στην πόλη Ορόρα του Ιλινόις.

Τις αρχές ενημέρωσαν συνάδελφοί του οι οποίοι, όπως είπαν, είχαν λάβει ανησυχητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από τον 19χρονο ανάμεσα στα οποία και ένα έγγραφο στο οποίο περιέγραφε ένα φερόμενο σχέδιο για τη διάπραξη μαζικής ένοπλης επίθεσης, καθώς και φωτογραφίες στρατιωτικού εξοπλισμού.

Στη δικογραφία αναφέρεται, επίσης, ότι οι συνάδελφοί του ανέφεραν ότι ο Παποράκης αυτοπροσδιοριζόταν ανοιχτά ως υποστηρικτής της ανωτερότητας της λευκής φυλής στον χώρο εργασίας του και έλεγε ότι ανυπομονούσε να σκοτώσει Ινδούς.

Jammed Rifle May Have Prevented Mass Shooting to Massacre Indians at Illinois Hindu Temple



A 19-year-old American, Alexandros Paporakis, was arrested over terror plot to kill as many Indians as possible at a Hindu temple near Chicago.



He reportedly had an AR-style rifle and… https://t.co/am2eCq7m3E pic.twitter.com/9OuHhFKDxN October 15, 2026

Η τοπική εισαγγελία ανέφερε ότι ο Παποράκης έστειλε στον συνάδελφό του ένα έγγραφο οκτώ σελίδων με τίτλο «Γιατί πολέμησα: γνωστό και ως (Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στην Ορόρα)». Στο έγγραφο, οι Ινδοί, οι Εβραίοι και οι Αφροαμερικανοί χαρακτηρίζονταν «υπάνθρωποι» και περιγραφόταν ένα σχέδιο για τη δολοφονία όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων από αυτές τις ομάδες.

Στην έρευνα στο σπίτι του 19χρονου βρέθηκαν ένα τουφέκι τύπου AR χωρίς σειριακό αριθμό, γεμιστήρες με πυρομαχικά και σφαίρες, ένα δοχείο αερίου με προσβλητικό χαρακτηρισμό που στόχευε τους κατοίκους της Νότιας Ασίας, καθώς και διάφορα αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα.

Στο κείμενό του, ο Παποράκης φέρεται να περιέγραφε τον εαυτό του ως «έναν κοινωνιοπαθή λευκό υπέρμαχο της ανωτερότητας της λευκής φυλής, νεοναζί, γεμάτο μίσος, που φαντασιώνεται σχεδόν καθημερινά τη μαζική δολοφονία».

Ο 19χρονος Ελληνοαμερικανός συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής καθώς φέρεται να είχε πει στους συναδέλφους του στα Taco Bell ότι θα ήταν «μια ξεχωριστή ημέρα».

Σύμφωνα με τη New York Post ο 19χρονος Ελληνοαμερικανός είναι σε διαδικασία φυλομετάβασης με τον δικαστή ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του να διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις ορμονικές ενέσεις του στη φυλακή.

Στην απόφασή της προφυλάκισης του Παποράκη έχει προστεθεί μια εντολή για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, καθώς ο 19χρονος λαμβάνει, μεταξύ άλλων φαρμάκων, ορμονικές ενέσεις για τη φυλομετάβασή του. Εκτός, δε, από τις ενέσεις ορμονών, ο Παποράκης φέρεται να λαμβάνει θεραπεία για ΔΕΠΥ, κατάθλιψη και άγχος.

protothema.gr