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Στο ζήτημα της αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle) από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «απογοητευμένος και έκπληκτος» από όσα διάβασε για την κυρία Γκιλφόιλ ενώ όταν ρωτήθηκε είπε «δεν θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο να της δώσω χάρη».

Η αναφορά Τραμπ στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγινε με αφορμή ερώτημα του δημοσιογράφου ότι η πρώην – πλέον – Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές περιπέτειες και να θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της δώσει χάρη.

NEWSMAX: Would you consider a pardon for Kimberly Guilfoyle?



TRUMP: I don't want to think about



(So, yes!) pic.twitter.com/0Q0WsLYXoF — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

«Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό. Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα, δεν της έχω μιλήσει» απάντησε αρχικά ο κ. Τραμπ.

Στη συνέχεια είπε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ «τη γνώριζα για χρόνια, ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, δεν την ήξερα τόσο τόσο καλά».

Πρόσθεσε, δε, «το ενδιαφέρον ήταν ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα ως πρέσβης γι αυτό είμαι απογοητευμένος».

«Είναι ικανή αλλά όταν διάβασα όσα έγραφαν έμεινα έκπληκτος και απογοητεύτηκα» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

protothema.gr