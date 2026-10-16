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Και να ήθελε η Κύπρος να μειώσει εδώ και τώρα τους ρύπους από την ηλεκτρική ενέργεια, περιορίζοντας τη συμβολή των πετρελαιοκίνητων μονάδων της ΑΗΚ στην παραγωγή ρεύματος για τις μίνιμουμ, έστω, ανάγκες της, δεν μπορεί.

Δεν θεωρώ πως υπάρχει νοήμων άνθρωπος στην Κύπρο που δεν θα ήθελε να μειωθεί η παραγωγή από τις μονάδες της ΑΗΚ. Νοουμένου πως θα ήταν διασφαλισμένη η ικανοποίηση της ζήτησης ρεύματος από άλλες, φθηνότερες και πιο καθαρές, πηγές, 24 ώρες το 24ωρο.

Αφήστε κατά μέρος την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση.

Λιγότερη παραγωγή από την ΑΗΚ (που έχει ελάχιστα φωτοβολταϊκά, πλην όμως διαθέτει τα φθηνότερα -κατά πολύ- φωτοβολταϊκά στην πιάτσα, σε τελική τιμή στον καταναλωτή) σημαίνει αυτόματα και λιγότερους ρύπους. Άρα χαμηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα. Ποιος να πει όχι; Ούτε καν οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ. Kαι το υπογράφει η στήλη.

Σημειώστε επίσης ότι με το σοφό, τρομάρα του, μοντέλο ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού που μας φόρτωσαν στη ράχη οι ευρωλάγνοι της ξεπέτας, όσο υψηλότερο είναι το κόστος για αγορά ρύπων στην ηλεκτροπαραγωγή, τόσο πιο ακριβά πουλούν το πάμφθηνο ρεύμα τους κάποιες ώρες της ημέρας οι ιδιώτες παραγωγοί από φωτοβολταϊκά και κατά συνέπεια οι μεσάζοντες (προμηθευτές). Αυτοί μάλλον δεν θέλουν να μειωθεί το βάρος από τους ρύπους στην τελική τιμή του ρεύματος. Διότι το καρπούνται.

Εμείς θέλουμε. Και θέλουμε να θέλει και η Κυβέρνηση. Και ευτυχώς αυτή η Κυβέρνηση θέλει. Και το απέδειξε (ότι θέλει) και χθες, στην επεισοδιακή πρώτη παράσταση στη Σύνοδο Κορυφής των 27, τασσόμενη καθαρά μαζί με τις χώρες (δέκα, αλλά ίσως σας γελάσω) που θέλουν να αλλάξει το σύστημα εμπορίας ρύπων. Που για την Κύπρο είναι σύστημα βαριάς τιμωρίας των πολιτών, επειδή οι κυβερνήσεις μας απέτυχαν να μας απεγκλωβίσουν από το πετρέλαιο και απέτυχαν να διασφαλίσουν, έστω, τη διοχέτευση φθηνού ρεύματος από τα φθηνά φωτοβολταϊκά σε όλους τους καταναλωτές. Ακόμα και τη γελοία έκπτωση του 5-10% σε σχέση με το κόστος παραγωγής της ΑΗΚ, την καρπούνται μέσω συμβολαίων οι μεγάλοι εμπορικοί καταναλωτές. Οι υπόλοιποι -δηλαδή τα 400 κάτι χιλιάδες νοικοκυριά και οι μικροεπιχειρήσεις (σιγά τις μικρομεσαίες)- να σκάσουν και να κολυμπήσουν να μην πνιγούν.

Στην Κύπρο, όταν λέμε -και γεμίζει το στόμα μας- ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εννοούμε σχεδόν αποκλειστικά τα φωτοβολταϊκά. Και αυτή τεχνολογία έχει αποδειχθεί πέραν οποιασδήποτε επιφύλαξης πως δεν αρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου ούτε για πέντε λεπτά μετά τη δύση του ήλιου. Δείτε τα γραφήματα του Διαχειριστή Μεταφοράς: μετά τις 2-3 το απόγευμα, ακόμα και καλοκαίρι, αρχίζουν να κατεβάζουν ρολά.

Ποσώς μάς ενδιαφέρει που δεν έχουμε αποθήκευση πράσινης ενέργειας. Αυτοί που έτρεχαν να αγοράσουν ή να μισθώσουν σε εξευτελιστικές τιμές τα πιο απίθανα κατσάβραχα στις πιο παραμελημένες περιοχές, χωρίς δίκτυο ηλεκτρισμού, για να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά τους πάρκα (και τώρα θέλουν να… επεκτείνουμε άρον-άρον, έναντι δισεκατομμυρίων, το δίκτυο για να τους χωρέσει και αυτούς), ας φρόντιζαν να βάλουν και καμιά μπαταρία. Όφειλε, ναι, το κράτος να είχε μεριμνήσει προ πολλού για αποθήκευση -κεντρική και πρωτίστως κρατική- στο δίκτυο. Το έκανε, έστω, με καθυστέρηση και την περιμένουμε να λειτουργήσει μέσα στο ’27. Επί αυτής της Κυβέρνησης, επί Παπαναστασίου. Με επιμονή των συντεχνιών και της προηγούμενης διοίκησης της ΑΗΚ. Να τα λέμε και αυτά και όποιος θέλει ας κατεβάσει μούτρα.

Επιστρέφουμε στο θέμα των ρύπων. Όταν χώρες όπως η Ιταλία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Γαλλία (;), η Ισπανία και άλλες, που έχουν ηλεκτρικές διασυνδέσεις και έχουν και ανανεώσιμες πηγές πέραν των ανάπηρων φωτοβολταϊκών, για όλο το 24ωρο, ή έχουν και φθηνή πυρηνική ενέργεια, φωνάζουν και ωρύονται -μόλις χθες!- ότι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής CO2 εξελίσσεται σε καθαρή κλοπή από τις τσέπες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σκεφτείτε το μέγεθος της ληστείας για τους Κύπριους καταναλωτές. Που ούτε σε διασυνδέσεις με φθηνότερα ή ισχυρότερα δίκτυα μπορούν να προσβλέπουν, ούτε φθηνότερες ή πιο αξιόπιστες -όλο το 24ωρο- ΑΠΕ δύνανται να έχουν, ούτε πιο καθαρή παραγωγή είναι δυνατό να διοχετεύουν στο σύστημα, αφού το… μπιπ μπιπ φυσικό αέριο το έχουμε ανοικτά της Λεμεσού, αλλά όχι στις φλάντζες της ΑΗΚ. Μας τιμωρείτε επειδή ψηφίζουμε τις λάθος κυβερνήσεις; Μα δοκιμάσαμε τα πάντα, δεν μας βγήκε τίποτε, έλεος δηλαδή.

Κανονικά, κ. Πρόεδρε, αν δεν είχαμε το αγγούρι του Κυπριακού, θα έπρεπε να τους πείτε «είτε μας απαλλάσσετε από το μανίκι των ρύπων, αφού δεν μπορούμε να τους μειώσουμε έτσι ανεπρόκοποι που αποδειχθήκαμε, είτε θα λέμε όχι σε όλα». Να ζητήσουμε να μας λυπηθούν, κ. Πρόεδρε, αν μη τι άλλο. Πάρτε το για αστειάκι.

Η εμπορία (!) δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από την ηλεκτροπαραγωγή, τα τσιμέντα και άλλες βαριές βιομηχανίες εντός ΕΕ λέγεται ETS. Χρηματιστήριο μέσα στις τσέπες μας. Λειτουργεί εδώ και χρόνια, με κόστος δισεκατομμυρίων για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Και με όφελος αντίστοιχων δισεκατομμυρίων για παραγωγούς και προμηθευτές. Και για τα κρατικά ταμεία. Αν είδατε βελτίωση στις κλιματικές συνθήκες ή το περιβάλλον, στείλτε μας viber.

Το ETS2 είναι μια άλλη πονηριά της ΕΕ, για να μας υπερχρεώνει για κάθε λίτρο βενζίνης ή πετρελαίου που θα καταναλώνουμε για μετακινήσεις ή μεταφορές προϊόντων. Πράσινος φόρος. Τον λένε πράσινο για να καλοπιάσουν τους Ομονοιάτες.

Τα κοπέλια των Βρυξελλών είχαν αποφασίσει αυτό το νέο χαράτσι να ισχύσει από το 2027. Μετά το κράξιμο που έφαγαν, αποφάσισαν πριν λίγες μέρες να ισχύσει από το 2028. Η κατακραυγή κυβερνήσεων (μέσα και η δική μας, ευτυχώς!) και κοινωνιών, υποχρεώνει τώρα την Κομισιόν να συζητά μετάθεση για μετά το 2030. Αντιδρούν οι γνωστοί Σκανδιναβοί και ως ένα βαθμό η Γερμανία. Θα μάθουμε σήμερα πού παν τα πράγματα.

Τι θα γίνει με το κόστος των ρύπων από την ηλεκτροπαραγωγή; Ίσως δεν μάθουμε ούτε σήμερα. Ίσως μας πετάξουν πάλι μια καραμέλα τύπου «εξουσιοδοτήθηκε να δει και να μας πει η Κομισιόν». Σιγά μην σκίσει τα καλσόν η Ούρσουλα. Αν μη τι άλλο, η Κύπρος είναι στη σωστή πλευρά της τιμολόγησης. Ή της ιστορίας, όπως θέλετε. Αν περιμένετε από Γερμανία – Γαλλία να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ ημών των καταναλωτών, το καλό που σας θέλει η στήλη είναι να μη ποντάρετε πολλά.