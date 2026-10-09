Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα σοκαριστικό σκηνικό σωρευτικών αυξήσεων που αγγίζει το +22,12% στον Γενικό Δείκτη Τιμών αποκαλύπτει η σύγκριση των δεδομένων από τα νέα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2026.

Το ρεπορτάζ των αριθμών δείχνει ότι ο πληθωρισμός δεν μπορεί εύκολα να υποχωρήσει και ότι η εξαετία που μεσολάβησε άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα των καταναλωτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2026 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε σωρευτική εκτίναξη κατά +112,90%. Δηλαδή, υπερδιπλασιάστηκε!

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τον Σεπτέμβριο του 2026 έκλεισε στο +3,69% (έναντι του Σεπτεμβρίου 2025), ενώ μέσα σε έναν μήνα (Αύγουστος 2026 προς Σεπτέμβριο 2026) οι τιμές σημείωσαν αύξηση της τάξης του +0,74%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για τον πληθωρισμό στο 2%, όμως η Κύπρος -εξαρτώμενη άμεσα από τις εισαγωγές καυσίμων- συνεχίζει να πληρώνει βαρύ τίμημα στο ενεργειακό μέτωπο. Μπροστά σε αυτή την ασφυκτική πίεση που ροκανίζει τα εισοδήματα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στα τέλη Σεπτεμβρίου ένα νέο πακέτο μέτρων ύψους €70 εκατομμυρίων (ανεβάζοντας τη συνολική στήριξη μαζί με τα υφιστάμενα μέτρα στα €160 εκατ.).

Πέρα από το ενεργειακό «ηλεκτροσόκ», μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά είναι και το καλάθι των τροφίμων και των ποτών, με τις βασικές ανάγκες διατροφής να καταγράφουν αυξήσεις που σωρευτικά από τον περσινό Σεπτέμβριο προκαλούν σοκ. Η ακρίβεια των καυσίμων και ειδών διατροφής δεν αποτελεί κυπριακή ιδιαιτερότητα, αλλά αντικατοπτρίζει την ευρύτερη πληθωριστική κρίση που πιέζει ολόκληρη την Ευρώπη και ξεσηκώνει κοινωνικές αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης για δημοσιονομικές χαλαρώσεις.

Το σοκ των καυσίμων

Οι τιμές των καυσίμων απασχολούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και σχεδόν κάθε μέρα αποτελούν αντικείμενο συζήτησης αλλά και πολιτικών πιέσεων προς την Κυβέρνηση για νέα μέτρα.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι η κατηγορία των μεταφορών επιβαρύνθηκε σωρευτικά κατά +36,06% μεταξύ 2020-26. Η άνοδος αυτή τροφοδοτείται άμεσα από τη γενικότερη αύξηση των καυσίμων και λιπαντικών, η οποία αγγίζει το +57,60% στην εξαετία.

Αν απομονώσουμε τα καύσιμα που γεμίζουν τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων, οι αριθμοί δείχνουν την πραγματική επιβάρυνση. Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ): Σημείωσε μια τεράστια σωρευτική εκτίναξη κατά +74,37% (ο δείκτης ανέβηκε από 75,58 στο 131,79). Βενζίνη: Ακρίβυνε σωρευτικά κατά +52,71% (από 79,15 μονάδες στις 120,87). Υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης κ.ά.): Κατέγραψαν το απόλυτο ρεκόρ ακρίβειας, με σωρευτικό άλμα +138,70% (από τις 64,12 μονάδες στις 153,06).

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε σωρευτική εκτίναξη κατά +112,90% (από το 51,84 στο 110,37) και ο λογαριασμός του ρεύματος έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2020.

Το καλάθι της νοικοκυράς

Η γενική κατηγορία τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά σημείωσε σωρευτική άνοδο +25,33% μέσα στην εξαετία. Αν απομονώσουμε μόνο τα τρόφιμα, η σωρευτική αύξηση αγγίζει το +24,12%, ενώ τα μη αλκοολούχα ποτά εκτινάχθηκαν σωρευτικά κατά +38,92%. Η ακτινογραφία των ανατιμήσεων στα ράφια των υπεραγορών δείχνει ότι η βασική διατροφή έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού:

Κρέατα σε τροχιά «φωτιάς»: Το κρέας βοοειδών ηγείται της ακρίβειας, με μια ασύλληπτη σωρευτική αύξηση +72,11% (από 66,02 μονάδες στις 113,63). Ακολουθεί το κρέας αιγών και προβάτων, το οποίο ακρίβυνε σωρευτικά κατά +71,06% μέσα στην εξαετία.

Το κρέας βοοειδών ηγείται της ακρίβειας, με μια ασύλληπτη σωρευτική αύξηση +72,11% (από 66,02 μονάδες στις 113,63). Ακολουθεί το κρέας αιγών και προβάτων, το οποίο ακρίβυνε σωρευτικά κατά +71,06% μέσα στην εξαετία. Κρέας χοιρινό & πουλερικά (κοτόπουλο): Στον αντίποδα των τεράστιων αυξήσεων στο μοσχάρι και το αρνί, το χοιρινό κρέας σημείωσε μια πιο συγκρατημένη αλλά αισθητή σωρευτική αύξηση +27,82% στην εξαετία (από τις 74,97 μονάδες στις 95,83). Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από το κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), το οποίο αποτελεί το πιο σταθερό καταφύγιο για την τσέπη των καταναλωτών, καθώς ακρίβυνε σωρευτικά μόλις κατά +8,09% από το 2020 (από το 90,10 στο 97,39).

Στον αντίποδα των τεράστιων αυξήσεων στο μοσχάρι και το αρνί, το χοιρινό κρέας σημείωσε μια πιο συγκρατημένη αλλά αισθητή σωρευτική αύξηση +27,82% στην εξαετία (από τις 74,97 μονάδες στις 95,83). Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από το κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), το οποίο αποτελεί το πιο σταθερό καταφύγιο για την τσέπη των καταναλωτών, καθώς ακρίβυνε σωρευτικά μόλις κατά +8,09% από το 2020 (από το 90,10 στο 97,39). Καφές & ροφήματα: Ο καφές και τα υποκατάστατά του σημείωσαν άλμα +56,91% στην εξαετία (από το 70,60 στο 110,78).

Ο καφές και τα υποκατάστατά του σημείωσαν άλμα +56,91% στην εξαετία (από το 70,60 στο 110,78). Λαχανικά & πατάτες: Οι πατάτες κατέγραψαν σωρευτική άνοδο +46,26%, ενώ η συνολική κατηγορία των λαχανικών αυξήθηκε κατά +44,12%.

Οι πατάτες κατέγραψαν σωρευτική άνοδο +46,26%, ενώ η συνολική κατηγορία των λαχανικών αυξήθηκε κατά +44,12%. Πρωτεΐνη και βασικά αγαθά: Τα αβγά σημείωσαν σωρευτικό άλμα +42,14%. Το ελαιόλαδο ακρίβυνε σωρευτικά κατά +33,90%, ενώ το ψωμί και η ζάχαρη αυξήθηκαν κατά +24,82% και +24,13% αντίστοιχα.

Τα αβγά σημείωσαν σωρευτικό άλμα +42,14%. Το ελαιόλαδο ακρίβυνε σωρευτικά κατά +33,90%, ενώ το ψωμί και η ζάχαρη αυξήθηκαν κατά +24,82% και +24,13% αντίστοιχα. Μη αλκοολούχα ποτά: Τα αναψυκτικά σημείωσαν σωρευτική αύξηση +40,09% στην εξαετία (από το 77,38 στο 108,40).

Τα αναψυκτικά σημείωσαν σωρευτική αύξηση +40,09% στην εξαετία (από το 77,38 στο 108,40). Γαλακτοκομικά: Η κατηγορία γάλα, γαλακτοκομικά και αβγά επιβαρύνθηκε σωρευτικά κατά +18,95%.

Η μεγάλη εξαίρεση: Ρούχα και παπούτσια

Στον αντίποδα της γενικευμένης πληθωριστικής πίεσης, η κατηγορία ένδυση και υπόδηση αποτελεί τη μοναδική αξιοσημείωτη εξαίρεση, λειτουργώντας ως ανάχωμα στον Γενικό Δείκτη Τιμών. Οι τιμές σε ρούχα και παπούτσια έχουν υποχωρήσει σωρευτικά κατά -16,01% από το 2020. Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη στροφή των καταναλωτών σε πιο οικονομικές λύσεις, καθώς οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί απορροφώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρεύμα, τα καύσιμα και το φαγητό.

Δεν υποχωρεί εύκολα ο πληθωρισμός

Για έχουμε καλύτερη εικόνα πρέπει να δούμε πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια, με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο, στη βάση των στοιχείων που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,76 μονάδες ή 0,74% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και έφτασε στις 104,01 μονάδες, έναντι 103,25 μονάδων τον Αύγουστο του 2026. Η ετήσια μεταβολή του γενικού δείκτη ανήλθε στο 3,69%. Αν πάμε λίγο πιο πίσω για να φθάσουμε στο σήμερα, τα στοιχεία δείχνουν: