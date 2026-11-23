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Σε μπελάδες μπήκε μια Ελληνοκύπρια επιβάτης που έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από την Ελβετία. Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα μετέφερε δύο πολυτελή ρολόγια αξίας πέραν των €57.000, τα οποία δεν δήλωσε.

Σε σχετική ανακοίνωση, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 18/11/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, επέλεξαν για έλεγχο αποσκευών 57χρονη Ελληνοκύπρια επιβάτιδα που αφίχθηκε από την Ζυρίχη της Ελβετίας και επέλεξε την πράσινη δίοδο «Ουδέν προς δήλωση» για την έξοδό της από το χώρο του Τελωνείου.

Κατά τον φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν στις αποσκευές της 2 πολυτελή ρολόγια χεριού, συνολικής αξίας €57,577 ευρώ, τα οποία παράλειψε να δηλώσει στο Τελωνείο για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.

Τα πιο πάνω εμπορεύματα κατασχέθηκαν αρχικά ενώ αργότερα αποδόθηκαν στην επιβάτιδα, αφού κατέβαλε ποσό ύψους €10,941 ευρώ για τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, ενώ έγινε αποδεκτό αίτημά της για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος με καταβολή επιπρόσθετου ποσού ύψους €4.374 ευρώ.