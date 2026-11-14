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Σε κατάσχεση 3.624 απομιμήσεων προχώρησαν την Παρασκευή λειτουργοί του Τελωνείου Λεμεσού, έπειτα από έρευνα σε υποστατικό της επαρχίας. Άλλα 1.165 τεμάχια κατακρατήθηκαν για να διαπιστωθεί αν παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, η έρευνα έγινε ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών και ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα. Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού παραδέχθηκε ότι τα 3.624 τεμάχια ήταν απομιμήσεις και τα παρέδωσε για καταστροφή. Ο έλεγχος των υπόλοιπων ειδών θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τους κατόχους των εμπορικών σημάτων ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους στην Κύπρο.

Στα είδη που κατασχέθηκαν ή κατακρατήθηκαν περιλαμβάνονται αθλητικά ρούχα και παπούτσια, σακάκια, πουκάμισα, καπέλα και κρεμαστά καρτελάκια.

Το Τελωνείο Λεμεσού συνεχίζει τη διερεύνηση για να διαπιστώσει πώς μεταφέρθηκαν ή εισήχθησαν τα εμπορεύματα στην Κύπρο και να καθοριστεί η ποινή που θα επιβληθεί στον ιδιοκτήτη.

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