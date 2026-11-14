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Τη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε όταν πληροφορήθηκε την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε η Αναστασία. Η τραγουδίστρια που είχε συνεργαστεί μαζί του αποκάλυψε πως η είδηση την επηρέασε τόσο έντονα, ώστε για αρκετές ημέρες δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε να λειτουργήσει κανονικά.

Η Αναστασία έδωσε συνέντευξη σε εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1 και περιέγραψε τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας: «Δεν γνωρίζω κανέναν και τίποτα και πηγαίνω, για πρώτη φορά, σε νυχτερινό μαγαζί. Ανεβαίνω στο καμαρίνι, ενώ έτρεμαν τα πόδια μου, το ορκίζομαι ότι είδα απλά ένα φως. Δηλαδή αυτό ήταν που λέγαμε κάθε φορά που μιλούσαμε με τον Γιώργο… “είσαι ευλογημένος”, “είσαι ευλογημένη”. Αυτό».

Στη συνέχεια, παρουσίασε την εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνον: «Ήταν αυθεντικός, ήταν άρχοντας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν το λέω όμως μόνο εγώ. Με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ωραία, μου είπε πάρα πολύ ωραία λόγια και παρά το νεαρό της ηλικίας μου παρατηρούσε πολύ το τι έλεγα. Με είχε επιλέξει, ήμουν δική του επιλογή».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 07:00

Αναφερόμενη στον θάνατο του συναδέλφου της, η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς έμαθε τη δυσάρεστη είδηση. «Έφυγε πάρα πολύ άδικα, δεν το πίστευα. Ήμουν στο Κολωνάκι σε ένα ιατρείο, εκείνο το απόγευμα, ενώ εκείνος ήταν στο Κολωνάκι σε άλλο ιατρείο. Βγαίνω από τον γιατρό που ήμουν και με πήρε μια φίλη μου από τα Μέγαρα, που με ενημέρωσε για αυτό. Έκλαιγα, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ και μετά, που μου το επιβεβαίωσαν, αυτό ήταν. Τέλος», θυμήθηκε.

Όσον αφορά στο πώς την επηρέασε η απώλειά του, η Αναστασία εκμυστηρεύτηκε πως δεν μπορούσε να κοιμηθεί για μία εβδομάδα, ούτε και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. «Δεν λειτουργούσα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για πέντε μέρες, για μια εβδομάδα. Γενικά περνάω τον θάνατο πολύ δύσκολα, από ανθρώπους που γνωρίζω. Χάνω τον ύπνο μου, το μυαλό μου δεν φεύγει από πολύ και το σκέφτομαι όλη την ώρα».

protothema.gr