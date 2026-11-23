Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η αρχιτέκτονας του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου ανοίγει τα χαρτιά της για τη σύλληψη του έργου, τη σχέση του με τη Λευκωσία, τις καθυστερήσεις, τις κατασκευαστικές προκλήσεις και το θεσμικό του μέλλον.

Από τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, στον οποίο η πρόταση του γραφείου XZA-Architects απέσπασε το 2017 το πρώτο βραβείο, μέχρι τη σημερινή απαιτητική φάση της κατασκευής, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου είναι ένα έργο που δοκιμάζει στην πράξη τη σχέση αρχιτεκτονικής, πολιτισμού και πόλης. Για τη Θεώνη Ξάνθη, συνιδρύτρια και επικεφαλής αρχιτέκτονα του γραφείου, η μεγάλη πρόκληση ήταν να σχεδιάσει ένα κτήριο που να αποδώσει μια σύνθετη πολιτιστική αφήγηση και να την εντάξει στον ζωντανό ιστό της πόλης. Αρχιτέκτων μηχανικός του ΕΜΠ, με επαγγελματική πορεία που ξεκινά το 1989 με συνεχή παρουσία και παράλληλη ακαδημαϊκή διαδρομή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Ξάνθη προσεγγίζει την αρχιτεκτονική ως συνομιλία με τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους. Στη συνέντευξη αναδεικνύει τη βασική φιλοδοξία του τόσο σημαντικού αυτού έργου: να είναι ένα «ανοιχτό κτήριο», που εντάσσεται στην καθημερινότητα των κατοίκων συνδέοντας την πόλη με τον Πεδιαίο μέσα από δημόσιους χώρους, διαδρομές και σημεία συνάντησης. Παράλληλα, μιλά για τις κατασκευαστικές προκλήσεις, τις καθυστερήσεις, την προστασία της αρχικής σύλληψης και την ανάγκη ενός σαφούς, εξειδικευμένου πλαισίου διοίκησης.

–Πώς προέκυψε η επαγγελματική παρουσία σας στην Κύπρο; Από την εμπειρία που έχουμε από τα μεγάλα δημόσια έργα, μπορώ με ασφάλεια να πω ότι στην Ελλάδα καθυστερούν πιο πολύ απ’ ό,τι στην Κύπρο. Στην Κύπρο κάνετε καλύτερο προγραμματισμό κι ας μην πέφτει πάντα μέσα, ενώ έχετε και πιο διαφανείς διαδικασίες. Έχω εκπλαγεί ευχάριστα με τους Κύπριους, στους οποίους τρέφω μεγάλη εκτίμηση. Το λέω όπου βρεθώ: από αρχιτεκτονικής σκοπιάς, αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι πιο μπροστά. Στην Κύπρο επεκταθήκαμε ως γραφείο, πρακτικά από το 2007. Κυρίως γιατί διαπιστώσαμε το ειλικρινές ενδιαφέρον για την καλή αρχιτεκτονική. Γνώρισα ωραίους ανθρώπους κι έχω πολλούς φίλους στο νησί. Νιώθω ότι στη βάση της η κυπριακή κοινωνία επιθυμεί να προάγει τον πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο έργο -και από πλευράς σημασίας- που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι αυτό το μουσείο.

–Ποια ερωτήματα σας απασχολούσαν αρχικά ως αρχιτέκτονα και σε ποιο βαθμό εξακολουθούν να καθορίζουν σήμερα τη δουλειά σας; Το πρώτο ερώτημα που πάντα απασχολεί την ομάδα μας αφορά το ίδιο το αντικείμενο με το οποίο καλούμαστε να ασχοληθούμε. Πριν σκεφτούμε τι θα μπορούσε να προκύψει, θέλουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς μάς ζητείται. Στην προκειμένη περίπτωση, είχαμε να διαχειριστούμε ένα έργο που αφορούσε τον μακραίωνο πολιτισμό της Κύπρου. Αρχίσαμε, λοιπόν, με εκτενή έρευνα: μελετήσαμε την ιστορία, επισκεφθήκαμε το υφιστάμενο μουσείο, γνωρίσαμε τις συλλογές και ανατρέξαμε σε άλλες πηγές. Το ζητούμενο πάντα είναι να κατανοήσουμε. Καλούμαστε να σχεδιάσουμε, να διατυπώσουμε και να εκφράσουμε το όραμα μιας κοινωνίας, έχοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της προστασίας των συλλογών. Είχαμε την ευκαιρία να εργαστούμε σ’ ένα εξαιρετικό σημείο μέσα στην πόλη. Μας ενδιαφέρει να είμαστε, μ’ έναν τρόπο, ουτοπιστές-ρεαλιστές: να οραματιζόμαστε μια πρόταση, αλλά να γνωρίζουμε πώς αυτή μπορεί να εκφραστεί και να ενταχθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εργαζόμαστε πάντα με τον τόπο, την ιστορία, το περιβάλλον, το ορατό και το αόρατο, τις παραδόσεις. Μέσα σ’ αυτά κρύβεται πάντα η αρχιτεκτονική ιδέα.

–Πώς συνομιλεί με το μουσείο αυτό η εμπειρία από άλλα αντιπροσωπευτικά έργα της αρχιτεκτονικής σας σκέψης, όπως το νέο κτήριο της ΕΥΔΑΠ, η ανάπλαση της πλατείας Κολωνακίου και ο νέος σταθμός Μετρό Αλεξάνδρας; Εργαζόμαστε στον μεσογειακό χώρο, με συγκεκριμένη κουλτούρα, συνήθειες και ανθρώπους. Η αρχιτεκτονική οφείλει να λαμβάνει υπόψη αυτά τα στοιχεία. Σε ορισμένα έργα η έμφαση δίνεται στον κλιματικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αυξημένες τεχνολογικές απαιτήσεις, χωρίς όμως να χάνεται η σχέση του κτηρίου με το μεσογειακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και ο πολιτισμός. Αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους, τον ήλιο και τον αέρα, αλλά μάς ενδιαφέρει εξίσου ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο και κατοικούν τους χώρους. Πέρα από τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, βασική πλέον απαίτηση για κάθε σύγχρονο κτήριο είναι ο κοινωνικός σχεδιασμός. Τα κτήρια δεν νοούνται χωρίς τους ανθρώπους. Το νέο Δημαρχείο Χαλανδρίου που παραδίδεται αυτές τις μέρες, λ.χ., εκφράζει μια μεγάλη κοινότητα. Προσπαθήσαμε να αναζωογονήσουμε τον αρχικό αστικό ιστό και να διασφαλίσουμε ότι το κτήριο θα λειτουργεί τόσο συμβολικά όσο και στην καθημερινή ζωή. Στην Κύπρο αναζητήσαμε ποια στοιχεία είναι πιο κοινά, αρχετυπικά και διαχρονικά, ποια μπορούν να εκφραστούν μέσα από το έργο και να το εντάξουν ουσιαστικά στο περιβάλλον του. Δεν μας ενδιαφέρουν κτήρια που «προσγειώνονται» σαν ξένα σώματα. Θέλουμε να παραδίδονται στους ανθρώπους και να προσφέρουν χαρά.

–Πώς γεννήθηκε η τριμερής σύλληψη («Τόπος», «Θάλασσα» και «Κόσμος») και πώς μεταφράστηκε σε αρχιτεκτονική μορφή; Γεννήθηκε μέσα από την εμβάθυνση στο υλικό που είχαμε να παρουσιάσουμε: συλλογές που ξεκινούν από την προϊστορία και φτάνουν μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Μελετήσαμε τη χρονολογική τους διάρθρωση, εξετάσαμε τα αντικείμενα που θα εκτεθούν και την ιστορία τους, ενώ παράλληλα θέσαμε ένα ευρύτερο ερώτημα: τι μπορεί να είναι σήμερα ένα αρχαιολογικό μουσείο; Τα περισσότερα αρχαιολογικά μουσεία στην Ευρώπη στεγάζονται σε ιστορικά κτήρια, όπως παλιά ανάκτορα. Εμείς θέλαμε να εκφράσουμε αρχιτεκτονικά την έννοια του αρχαιολογικού μουσείου με σύγχρονους όρους. Από τη μελέτη των συλλογών προέκυψαν οι δύο βασικές χρονικές ενότητες, η προϊστορία και η ιστορία. Προσθέσαμε, όμως, μια τρίτη διάσταση, τη θάλασσα, λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Κύπρου. Έτσι διαμορφώθηκαν τρεις νοηματικοί, αλλά και πραγματικοί, όγκοι περιήγησης.

«Στενοχωριέμαι όταν βλέπω να γίνεται ένα τέτοιας σημασίας έργο αντικείμενο διαμάχης και μικροπολιτικής. Είναι ένα έργο που θα παραμείνει για 150 χρόνια και απευθύνεται και στις γενιές που έρχονται.»

–Με μια τόσο σύνθετη ιστορία και αλλεπάλληλες πολιτισμικές επιρροές και διασταυρώσεις, πώς μπορεί ένα μουσείο να αποδώσει την πολυπλοκότητα χωρίς να καταφεύγει σε μια γραμμική ή εξιδανικευμένη αφήγηση; Συχνά, τα εθνικά μουσεία υιοθετούν μια αφήγηση που προβάλλει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, η οποία ενδεχομένως έχει κάπως επιβληθεί. Η Κύπρος, όμως, έχει τόσο πλούσια ιστορία και τόσο ισχυρή πολιτισμική παρουσία, που δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Η ταυτότητά της είναι μία: ο κυπριακός πολιτισμός, με τη διαχρονική του συνέχεια, τη σχέση του με τον τόπο, τη γλώσσα και τη γραφή. Μέσα από την εξέλιξη και την περιήγηση στο μουσείο αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι Κύπριοι ήταν πάντοτε παρόντες στη γη τους. Υπήρξαν εξαιρετικά επικοινωνιακοί, ενώ σχεδόν ποτέ δεν έζησαν σε συνθήκες ελευθερίας, καθώς βρίσκονταν διαρκώς υπό κάποια ξένη κυριαρχία. Κι όμως, κατάφεραν να ενσωματώσουν τις διαφορετικές επιρροές, να επιβιώσουν και να παράγουν δικό τους πολιτισμό. Βλέποντας τα σταυρόσχημα ειδώλια, συγκινούμαι. Είναι ιδιαίτερη εμπειρία και για μένα. Συναντά κανείς πολιτισμούς που προσπαθούν να αποδείξουν κάτι ή έχουν διαμορφώσει διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. Για εμάς, ο κυπριακός πολιτισμός είναι ζωντανός. Δεν τίθεται ζήτημα ετικέτας. Είναι πολύ βαθύτερος, πλουσιότερος, συγκινητικός και διδακτικός για το σήμερα. Είναι ένας πολιτισμός που δέχθηκε επιρροές, τις αφομοίωσε και τις επαναδιαμόρφωσε μέσα στους αιώνες. Αυτή ακριβώς την ιστορία επιχειρούμε να αφηγηθούμε.

–Πώς καθορίζει την αφήγηση η πολυπλοκότητα των συλλογών; Μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν πώς θα παρουσιάζαμε τόσα πολλά, μικρά αντικείμενα, σημαντικά ή καθημερινά, με τρόπο που να επιτρέπει στον επισκέπτη να τα παρατηρήσει και να τα ανακαλύψει. Θα ήταν λάθος να δημιουργήσουμε έναν τεράστιο χώρο και απλώς να τοποθετήσουμε μέσα σε αυτόν βιτρίνες με τις συλλογές. Γι’ αυτό προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε το κέλυφος ως ενιαίο σύνολο, στο οποίο ο αρχιτεκτονικός, μουσειολογικός, μουσειογραφικός και γραφιστικός σχεδιασμός λειτουργούν συντονισμένα. Μιλάμε, κατά τη γνώμη μου, για μια καινοτομία. Δεν είναι πολλά τα μουσεία στον κόσμο που ακολουθούν αυτή την προσέγγιση. Συνήθως, πρώτα κατασκευάζεται το κτήριο και στη συνέχεια εντάσσονται οι συλλογές σ’ αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε με βασικό γνώμονα την προστασία και ανάδειξη των αντικειμένων, σε συνδυασμό βεβαίως με τις μεγάλες συνθέσεις και τις ευρύτερες συλλογές.

–Πώς συνδέετε την αρχαία πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη ταυτότητα του τόπου; Ο κυπριακός πολιτισμός έχει ιστορία εννέα χιλιάδων χρόνων. Αυτό που έχουμε να πούμε, όμως, πρέπει να το αφηγηθούμε στο σήμερα. Να πάρουμε τα στοιχεία του παρελθόντος και να τα φέρουμε στο παρόν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: η κυπροσυλλαβική γραφή και η εξέλιξή της, μέχρι τη μετάβαση στην ελληνική γραφή, αποτελούν μέρος αυτής της διαχρονικής πορείας. Στο μουσείο έχουμε αφιερώσει ειδική αίθουσα στην εξέλιξη της γραφής. Οι Κύπριοι είχαν γραφή πολύ πριν αυτή εμφανιστεί σε άλλους πολιτισμούς. Ακόμη και στις πλάκες της εξωτερικής πλατείας έχουμε ενσωματώσει ειδικά σύμβολα της κυπροσυλλαβικής γραφής, μαζί με τις μεταφράσεις τους, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να ανακαλύψει αυτή τη συνέχεια. Για ένα πράγμα δεν πρέπει να ανησυχούν οι Κύπριοι: για την ταυτότητά τους. Το μουσείο έρχεται ακριβώς να την αναδείξει.

–Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις και ποιες λύσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον; Μία από τις σημαντικότερες ήταν πώς θα αποδίδαμε μουσειολογικά και αρχιτεκτονικά αυτή την ιστορία, ώστε η αφήγηση να γίνεται κατανοητή στον σημερινό επισκέπτη. Σ’ αυτό συνέβαλαν καθοριστικά οι συνεργάτες μου, ο μουσειολόγος Θωμάς Τσουκαλάς και ο μουσειολόγος και μουσειογράφος Στέργιος Γαλίκας, ο οποίος ανέλαβε και τον γραφιστικό σχεδιασμό. Μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση ήταν η ένταξη ενός τόσο μεγάλου κτηρίου στον αστικό ιστό της Λευκωσίας, στα όρια της παλιάς πόλης και δίπλα στον Πεδιαίο. Η έκταση του παλιού νοσοκομείου μάς έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι περισσότερο από την κατασκευή ενός μουσείου: να προχωρήσουμε σ’ έναν ευρύτερο αστικό ανασχεδιασμό. Δημιουργούμε σύνδεση από τα παλιά τείχη και την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι τον Πεδιαίο, εντάσσοντας τον δημόσιο χώρο και το πράσινο σε ενιαία διαδρομή. Γύρω από την περιοχή βρίσκονται σημαντικά κτήρια και χώροι, όπως η Βουλή, το Δημοτικό Θέατρο, το υφιστάμενο Κυπριακό Μουσείο, ο Δημοτικός Κήπος. Έπρεπε να συνδέσουμε το αστικό με το φυσικό περιβάλλον και να οργανώσουμε μια σειρά δημόσιων μεταβάσεων που θα ενοποιούν την πόλη. Η Λευκωσία δεν διαθέτει πολλούς δημόσιους χώρους. Εμείς θεωρούμε το μουσείο μέρος μιας διαδοχής πλατειών. Πιστεύουμε ότι η σχέση των ανθρώπων με την πόλη δεν οικοδομείται μόνο μέσα από τα κτήρια, αλλά κυρίως μέσα από τους δημόσιους χώρους: εκεί όπου μπορείς να περπατήσεις, να συντομεύσεις τη διαδρομή σου ή απλώς να κάνεις έναν περίπατο.

«Βλέποντας τα σταυρόσχημα ειδώλια, συγκινούμαι. Για εμάς, ο κυπριακός πολιτισμός είναι ζωντανός. Δεν τίθεται ζήτημα ετικέτας. Είναι πολύ βαθύτερος, πλουσιότερος, συγκινητικός και διδακτικός για το σήμερα.»

–Τι σημαίνει για τη λειτουργία του μουσείου ο δημόσιος χώρος που διαμορφώνεται μπροστά από τη Βουλή; Όλα κρίνονται στην πράξη. Μπροστά από τη Βουλή δημιουργήσαμε έναν δημόσιο χώρο, ο οποίος μπορεί να αποκτήσει πολλές χρήσεις και σημασίες, καθημερινές αλλά και επίσημες. Είναι ένας χώρος όπου μπορεί να συγκεντρώνεται κόσμος, να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και γιορτές, να αποτελεί σημείο συνάντησης στην καθημερινότητα της πόλης. Ας κρατήσουμε αυτή τη διάσταση. Έχουμε προβλέψει υπόγειο πάρκινγκ τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τη Βουλή, η οποία πρέπει να προστατεύσει το μουσείο. Στενοχωριέμαι όταν βλέπω να γίνεται ένα τέτοιας σημασίας έργο αντικείμενο διαμάχης και μικροπολιτικής. Είναι ένα έργο που θα παραμείνει για 150 χρόνια και απευθύνεται και στις γενιές που έρχονται.

–Πώς ένας τέτοιος χώρος σχεδιάζεται ώστε να μην απευθύνεται στον τουρίστα ή τον μουσειόφιλο, αλλά να γίνει μέρος της καθημερινότητας; Θα χρησιμοποιήσω ένα σύνθημα: «ανοιχτό κτήριο». Δεν εννοούμε, βεβαίως, απροστάτευτο κτήριο. Διαθέτει υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. «Ανοιχτό» σημαίνει ότι μπορείς να το απολαύσεις στον καθημερινό σου περίπατο, να περάσεις από εκεί, να γίνει μέρος της διαδρομής σου. Να σε προκαλεί να το επισκεφθείς, χωρίς να σου επιβάλλεται. Το μουσείο δεν περιορίζεται στους εκθεσιακούς όγκους. Περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση μέχρι τον Πεδιαίο: πλατώματα, σκιασμένους χώρους, σημεία για εκδηλώσεις και υπαίθριες εκθέσεις. Υπάρχουν επίσης προσβάσεις για ποδήλατα και πρόνοιες για ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες κινητικότητας και όρασης. Θέλουμε να υπάρχει διαπερατότητα σε όλη αυτή τη διαδρομή, ώστε να ανήκει πραγματικά στον δημότη. Θα ήμουν ευχαριστημένη ακόμη κι αν, σε μια απογευματινή βόλτα, ένα παιδί έφτανε μέχρι τα τζάμια του, χωρίς καν να χρειαστεί να μπει μέσα. Αυτό σημαίνει για εμάς «ανοιχτό κτήριο»: να αποτελεί μέρος της ζωής της πόλης. Αυτό για το δημόσιο είναι βαθιά πολιτιστικό και πολιτικό. Είναι θέματα συμμετοχής, δημοκρατίας, ελευθερίας, θέματα ταυτότητας, «ανήκειν» (ότι σου ανήκει ο δημόσιος χώρος και ανήκεις κι εσύ σε αυτή τη σφαίρα).

–Πώς μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης και συλλογικής δραστηριότητας; Στο συγκρότημα υπάρχουν και οργανωμένοι χώροι, όπως τα αίθρια και το εστιατόριο. Έχουμε φέρει σε πρώτο πλάνο τις κοινόχρηστες λειτουργίες του κτηρίου, χώρους όπου μπορεί κανείς να καθίσει και να συναντηθεί. Υπάρχουν επίσης χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν οργανωμένες γιορτές ή συγκεντρώσεις. Όταν είδαμε παλιές φωτογραφίες Κυπρίων που συμμετείχαν στις ανασκαφές και γιόρταζαν κάθε σημαντικό εύρημα, χορεύοντας, αναγνωρίσαμε κάτι από την ίδια την κοινωνική ζωή του τόπου. Θέλαμε να μεταφέρουμε αυτή τη διάσταση. Να υπάρχουν χώροι για μια μοναχική βόλτα, αλλά και για μια συλλογική συνάντηση.

«Θα ήμουν ευχαριστημένη ακόμη κι αν, σε μια απογευματινή βόλτα, ένα παιδί έφτανε μέχρι τα τζάμια του, χωρίς καν να χρειαστεί να μπει μέσα. Αυτό σημαίνει για εμάς «ανοιχτό κτήριο»: να αποτελεί μέρος της ζωής της πόλης.»

–Πώς αξιολογείτε τον αρχικό προγραμματισμό του έργου και πού εντοπίζετε τις αδυναμίες; Το σημαντικότερο σ’ ένα έργο τέτοιας κλίμακας είναι η υπευθυνότητα όλων των εμπλεκομένων: των μελετητών, του αναδόχου και των αρμόδιων υπουργείων. Ο καθένας πρέπει να ανταποκρίνεται σε όσα έχει δεσμευτεί. Η σύμβαση του αναδόχου προέβλεπε 36 μήνες, συν έξι για την απομάκρυνση του παλιού νοσοκομείου, δηλαδή συνολικά 42. Η προθεσμία αυτή έληξε τον Ιούλιο. Αν είχαν εξαρχής προβλεφθεί 50 ή 60 μήνες, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για καθυστέρηση. Δεν κρίνω τον προγραμματισμό, πιστεύω όμως ότι δεν εκτιμήθηκε σωστά ο απαιτούμενος χρόνος αποπεράτωσης. Σ’ ένα τόσο σύνθετο έργο υπάρχουν αναπόφευκτα δυσκολίες, αλλά από τη στιγμή που υπογράφεται μια σύμβαση, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την τήρησή της. Το έργο έχει δύο διακριτά κατασκευαστικά μέρη: το ευκολότερο υπόγειο τμήμα, με αποθήκες και εργαστήρια, και το δυσκολότερο υπέργειο. Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να είχε προβλεφθεί να προχωρήσουν πρώτα οι ευκολότερες εργασίες. Δεν έχουμε υπέρβαση προϋπολογισμού, αλλά υπέρβαση χρόνου. Από την εμπειρία μου, στις καθυστερήσεις μεγάλων έργων συχνά υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν θεωρώ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο εδώ.

–Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί τελικά το έργο και πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει; Ο ανάδοχος έχει ζητήσει παράταση 18 μηνών. Σε συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία ανέφερε ότι το έργο θα παραδοθεί το 2027. Κατά τη δική μου εκτίμηση, θα χρειαστεί περισσότερο. Έπειτα, πρέπει να υπολογίσουμε και τους 18 μήνες για τη συντήρηση και μεταφορά των εκθεμάτων. Επομένως, με τα σημερινά δεδομένα, η λειτουργία του αναμένεται να μετατεθεί προς το τέλος του 2029. Εμείς βρισκόμαστε καθημερινά στο έργο, επιβλέπουμε και συνδράμουμε όπου χρειάζεται, στο πλαίσιο των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, εμπλέκονται πολλές ομάδες και φορείς. Χρειάζεται κατανόηση για την πολυπλοκότητα του έργου.

–Πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί η αρχική αρχιτεκτονική σύλληψη κατά την κατασκευή ενός τόσο σύνθετου έργου; Δεν συνηθίζουμε να προτείνουμε ιδέες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Μπορεί να προκύπτουν δυσκολίες, αλλά όχι αστοχίες. Η μελέτη είναι πλήρης και καλύπτει όλα τα ζητήματα: τα μηχανολογικά και στατικά, τον φωτισμό, τη μουσειολογία και μουσειογραφία, την αντιπλημμυρική προστασία. Δεν προχωρούμε στα ψαχτά. Ασφαλώς, στην πορεία προκύπτουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν επί τόπου. Οι διαδικασίες με τις δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να απορροφούν περισσότερο χρόνο από το ίδιο το δημιουργικό κομμάτι. Εκείνο που έχει σημασία είναι η μελέτη να είναι επαρκής και η αρχική ιδέα υλοποιήσιμη. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα έργο «χειροποίητο», παρά την υψηλή τεχνολογία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτεί. Τα κελύφη βασίζονται σε παραμετρικό σχεδιασμό, αλλά κατασκευάζονται από ανθρώπους, με καλούπια. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να παρουσιάσει κάποιες αναμενόμενες κατασκευαστικές ατέλειες.

«Δεν συνηθίζουμε να προτείνουμε ιδέες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Μπορεί να προκύπτουν δυσκολίες, αλλά όχι αστοχίες. Η μελέτη είναι πλήρης και καλύπτει όλα τα ζητήματα: τα μηχανολογικά και στατικά, τον φωτισμό, τη μουσειολογία και μουσειογραφία, την αντιπλημμυρική προστασία. Δεν προχωρούμε στα ψαχτά».

–Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η θέση και ο ρόλος του μουσείου αυτού στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Κύπρου; Σίγουρα θα αναζωογονήσει την πόλη και θ’ αλλάξει σταδιακά και την ευρύτερη περιοχή. Θα προσελκύσει πολλούς επισκέπτες και θα πλαισιωθεί από άλλες δραστηριότητες. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στην επισκεψιμότητα. Θα προσελκύσει αρχαιολόγους, μουσειολόγους και συντηρητές, ενώ θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα. Όλη αυτή η δραστηριότητα προϋποθέτει έναν οργανισμό που θα πρέπει να έχει την κατάλληλη διοίκηση.

-Τι θεωρείτε απαραίτητο για τη διοίκηση ενός μουσείου τέτοιας κλίμακας και σημασίας; Χρειάζεται να αξιοποιηθούν εξειδικευμένοι άνθρωποι, με βαθιά γνώση του αντικειμένου και όραμα. Οι δυνατότητες υπάρχουν, αλλά είναι σημαντικό να επιλεγούν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τόσο την ουσία όσο και τις προοπτικές ενός τέτοιου μουσείου. Πρέπει να μπορούν να δουν πού μπορεί να φτάσει αυτός ο οργανισμός στο μέλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει δημιουργηθεί με τα χρήματα του κυπριακού λαού.

–Θα χρειαζόταν, κατά τη γνώμη σας, το νέο Κυπριακό Μουσείο ένα αυτοτελές θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, όπως συμβαίνει με μεγάλα μουσεία του εξωτερικού; Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, αλλά εμπειρικά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Χρειάζεται σαφές πλαίσιο και κανόνες για τη διοίκηση, την προστασία και το όραμα του οργανισμού, για τον τρόπο λειτουργίας και προβολής στο μέλλον. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν δεν υπάρχει ήδη ένα τέτοιο πλαίσιο, θα πρέπει να αρχίσει να εξετάζεται πώς μπορεί να διαμορφωθεί. Ασφαλώς, θα είναι το «σπίτι» του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αλλά ανήκει σε περισσότερους.

–Ποια θέση μπορεί να διεκδικήσει στον διεθνή μουσειακό-επιστημονικό-πολιτιστικό χάρτη; Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Εκ των πραγμάτων, θα ενταχθεί στον χάρτη των διεθνών μουσείων. Άλλωστε, υπάρχει πάντα μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον για τις κυπριακές συλλογές, οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω διεθνείς διασυνδέσεις. Τα μουσεία δεν ζουν μόνο από την καθημερινή επισκεψιμότητα, αλλά και από την έρευνα και την επιστημονική εργασία. Το ζητούμενο είναι πώς αυτός ο πολιτισμός θα συνεχίσει να ακτινοβολεί διεθνώς. Εδώ επανερχόμαστε στην ανάγκη να υπάρχει μια διοίκηση που θα τα έχει όλα αυτά ξεκάθαρα στον ορίζοντά της.

–Τι μπορεί να σημαίνει ένα τέτοιας εμβέλειας μουσείο για τη διεθνή παρουσία και την αυτοαντίληψη μιας μικρής χώρας; Ταυτότητα και παρουσία. Συχνά θεωρούμε ότι η ανάπτυξη μιας χώρας στηρίζεται κυρίως σε τομείς όπως η οικονομία, η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ναυτιλία και το εμπόριο. Ωστόσο, ο πολιτισμός είναι ένας από τους πυλώνες που διατηρούν τη θέση και την παρουσία των λαών στον χρόνο. Αυτό που έχουμε να επιδείξουμε είναι ο ίδιος ο πολιτισμός μας, ο φυσικός μας πλούτος, οι άνθρωποι και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι κοινωνίες μας. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το μουσείο, παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις, το κατασκευάζουν οι Κύπριοι. Τους τιμώ γι’ αυτό. Είναι εντυπωσιακό πόσα μπορεί να δημιουργήσει ένας αριθμητικά μικρός λαός, μέσα από τη δουλειά και τη συμμετοχή των ανθρώπων.

Ελεύθερα, 22.11.2026