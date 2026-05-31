Η ξενάγηση στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κύπρου κατέδειξε κάτι απλό. Ότι το έργο είναι πολύπλοκο, ωστόσο, προχωρά καλύτερα σε σχέση με άλλα μεγάλα έργα που έχουμε δει στην Κύπρο.

Μαζί με αυτό υπάρχει και μια άλλη διαπίστωση. Ότι ζητήθηκε παράταση ενός έτους για την παράδοση του έργου, δηλαδή μέχρι το 2027, κάτι που φαίνεται να δικαιολογείται. Φυσικά, με την ενημέρωση για το αίτημα για παράταση του έργου και σε ερώτηση μας για το πόσο θα αυξηθεί το κόστος του έργου, αφού είναι σύνηθες στην Κύπρο κάθε παράταση να συνοδεύεται και από διαφοροποίηση του κόστους προς τα πάνω, προ εκπλήξεως ενημερωθήκαμε πως δεν θα υπάρχει καμία αύξηση στο κόστος και πως το έργο θα στοιχίσει ακριβώς όσο αρχικά είχε συμφωνηθεί.

Στα 144 εκατ. ευρώ ο λογαριασμός

Ουσιαστικά, το κόστος ανέγερσης του Μουσείου ανέρχεται στα 144 εκατομμύρια ευρώ και εκεί φαίνεται πως θα παραμείνει. Επιπλέον, μπορεί η κοινοπραξία να ζήτησε παράταση ώστε να το παραδώσει εντός του 2027, ωστόσο, από την ξενάγηση στον χώρο διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο έργο.

Μάλιστα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Κύπρου φαίνεται πως είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει ποτέ υλοποιηθεί σε μία φάση στην Κύπρο και για τα κυπριακά δεδομένα για ένα τόσο πολύπλοκο και μεγάλο έργο, η παράταση που ζητήθηκε δεν φαίνεται να εκφεύγει από τα λογικά πλαίσια, ειδικά από τη στιγμή που μαζί με την παράταση δεν υπάρχει αίτημα για αύξηση του κόστους.

Η πολυπλοκότητα, αλλά και το μέγεθος του έργου φάνηκε και από τα λεγόμενα του ίδιου του Project Manager, ο οποίος μεταξύ σοβαρού και αστείου μας ανέφερε κατά την ξενάγηση πως στον χώρο για την ανέγερση του Μουσείου «βρίσκονται όλες οι σκαλωσιές που έχει η Κύπρος».

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει πλήρης συνεννόηση μεταξύ κράτους και της κοινοπραξίας και φαίνεται πως οποιαδήποτε εμπόδια ή δυσκολίες εντοπιστούν αντιμετωπίζονται άμεσα.

Να υπενθυμίσουμε πως την κατασκευή του έχει αναλάβει η κοινοπραξία Iacovou – Cyfield (M) Joint Venture, ενώ Αρχιτέκτονας του έργου είναι η Θεώνη Ξάνθη (XZA Architects), η οποία έλαβε το 1ο βραβείο στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου μουσείου

Το έργο χαρακτηρίζεται ως τελευταίας τεχνολογίας, με σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το τεμάχιο ανέγερσης έχει εμβαδό 39.988 τ.μ. και περιβάλλεται από τις οδούς Χείλωνος, Νεχρού και τον Ποταμό Πεδιαίο.

Το συνολικό εμβαδό του έργου ανέρχεται σε 30.000 τ.μ. Για την κατασκευή του προβλέπονται 200.000 κυβικά μέτρα εκσκαφές, 8.000 τετρ. μέτρα διαφραγματικοί τοίχοι και 85.000 κυβικά μέτρα μπετόν, διαφορετικών κατηγοριών, γκρίζο και υπόλευκο, με ειδική επεξεργασία.

Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν 1.000.000 μοναδικά κομμάτια ξυλείας, με διαφορετικά μεγέθη και γεωμετρία, καθώς και 77 σεισμικοί μονωτήρες, ειδικά σχεδιασμένοι για το κτήριο, με μετατοπίσεις μέχρι 15 εκ. σε όλες τις κατευθύνσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα δάπεδα, με 10.000 τετρ. μέτρα χειροποίητου χυτού μωσαϊκού δαπέδου, το οποίο κατασκευάζεται επί τόπου, και 8.000 τετρ. μέτρα προκατασκευασμένων πλακών σε πλατεία. Προβλέπονται επίσης 6.500 τετρ. μέτρα ξύλινου καμπυλωτού δαπέδου, με τη διαδικασία άτμισης για να επιτευχθούν οι καμπυλότητες, καθώς και 6.000 τετρ. μέτρα μοναδικών μωσαϊκών δαπέδων, με διαστάσεις μέχρι 1Χ2μ.

Για την προστασία του υπογείου σε περίπτωση πλημμύρας θα τοποθετηθούν 4 θυροφράγματα στις εισόδους, τα οποία δουλεύουν με βαρύτητα. Το έργο θα διαθέτει ακόμη 17 ανελκυστήρες τελευταίας τεχνολογίας και πλατφόρμα μεταφοράς φορτίων, καθώς και 20 πυροκουρτίνες διαχωρισμού πυροδιαμερισμάτων για προστασία του κοινού και των εκθεμάτων.

Στις κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται επίσης 300 θύρες και 15.000 τετρ. μέτρα ταβάνι διαφόρων κατηγοριών, ξύλινο, μεταλλικό και ακουστικό. Για τη φύλαξη και παρουσίαση των εκθεμάτων προβλέπονται 500 προθήκες φύλαξης εκθεμάτων και 1000 βάθρα ειδικών κατασκευών για εκθέματα.

Σε τρεις ζώνες το έργο

Το νέο μουσείο υλοποιείται σε πέντε επίπεδα, με δύο υπόγεια, ισόγειο και ανωδομή, η οποία θα περιλαμβάνει τρία διώροφα κτήρια. Ο σχεδιασμός του οργανώνεται σε τρεις βασικές ζώνες, με στόχο τη λειτουργική εξυπηρέτηση των αναγκών του μουσείου, αλλά και τη δημιουργία ανοικτών δημόσιων χώρων.

– Στη ζώνη εδάφους χωροθετούνται τα δύο υπόγεια και η πλατεία στο πρώτο υπόγειο, όπου θα φιλοξενούνται οι καθημερινές λειτουργίες του μουσείου. Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται αίθουσες περιοδικών εκθέσεων συνολικής έκτασης 1.000 τ.μ., χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστήρια συντήρησης 2.000 τ.μ., εστιατόρια και καφετέρια, γραφεία διεύθυνσης, πωλητήριο, καθώς και ένας υπαίθριος και ένας στεγασμένος χώρος στάθμευσης.

Η ίδια ζώνη θα περιλαμβάνει επίσης αποθήκες φύλαξης αρχαιοτήτων συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ., βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους, καλύπτοντας τις ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του μουσείου.

– Στην ανώτερη ζώνη προβλέπονται τρεις αιωρούμενοι εκθεσιακοί όγκοι, με τις ονομασίες «Τόπος», «Θάλασσα» και «Κόσμος». Η υπερύψωσή τους επιτρέπει την απελευθέρωση του επιπέδου της πόλης, δημιουργώντας έναν ενδιάμεσο ανοικτό χώρο μεταξύ της βάσης του μουσείου και των εκθεσιακών όγκων.

– Η ενδιάμεση ζώνη διαμορφώνεται ως μεγάλη δημόσια πλατεία και υπαίθριος χώρος, με χώρους πρασίνου, καθιστικά και γυάλινο χώρο υποδοχής. Ο σχεδιασμός προβλέπει ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση, ώστε ο χώρος να λειτουργεί όχι μόνο ως είσοδος στο μουσείο, αλλά και ως ανοικτό σημείο συνάντησης για την πόλη.