Από τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, το αρχαιολογικό μουσείο θα παραδοθεί τελικά περί το τέλος του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι ο εργολάβος είχε διεκδικήσει παράταση 500 ημερών και όπως λέχθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου στο εργοτάξιο ήδη εγκρίθηκε δικαιολόγημένη παράταση μέχρι τον προσεχη Νοέμβριο.

Όπως ελέχθη, η μελέτη για πλημμύρες προέβλεψε και το ακραίο σενάριο “κατακλυσμού”, για περίοδο 200 ετών. Με άλλα λόγια, θεωρητικά η κατασκευή είναι σε θέση να αντέξει και τα πλέον ακραία φαινόμενα.

Ως προς τα υλικά, κάποια είναι πολύ εξειδικευμένα και δυσεύρετα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα κρύσταλλα τα οποία κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Άλλα υλικά κατασκευάζονται μόνο σε τρεις χώρες στον κόσμο.

Αυτοψία της Επιτροπής Ελέγχου στο εργοτάξιο

Επίσκεψη στο εργοτάξιο όπου ανεγείρεται το νέο αρχαιολογικό Μουσείο (έναντι της Βουλής των Αντιπροσώπων) πραγματοποίησε η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να διαπιστωθεί η πρόοδος των εργασιών, σε συνάρτηση βεβαίως, με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews και με βάση τις εκτιμήσεις υπηρεσιακών, οι απαιτήσεις κρίνονται εξωπραγματικές, αν και φαίνεται πως κάποια από τα αιτήματα κρίνονται δικαιολογημένα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το σκηνικό δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Υπενθυμίζεται, πως οι εργασίες άρχισαν στις 9 Ιανουαρίου 2023 και αναμενόταν να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2026. Ωστόσο, λόγω των καθυστερήσεων η όλη διαδικασία θα παραταθεί για αρκετούς μήνες.

Σημειώνεται ότι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ακολουθήσει 18μηνη περίοδος για την ολοκλήρωση των μουσειογραφικών εργασιών, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς και εγκατάστασης των εκθεμάτων, οπόταν η παράδοση του Μουσείου αναμενόταν να γίνει σε 60 μήνες και συγκεκριμένα το 2028. Το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει ανατραπεί.

Το Μουσείο, συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων υπογείων), ανεγείρεται σε οικόπεδο 40.000 τ.μ.

Θα περιλαμβάνει μόνιμους εκθεσιακούς χώρους 5.500 τ.μ., που θα φιλοξενούν γύρω στις 6.500 αρχαιότητες, χώρους περιοδικών εκθέσεων 1.000 τ.μ., χώρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστήρια συντήρησης 2.000 τ.μ., υπόγειους χώρους στάθμευσης, αποθήκες αρχαιοτήτων 5.000 τ.μ, εστιατόριο, καφετέρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, γραφεία, πωλητήριο/ art shop και εκτενή τοπιοτέχνηση των εξωτερικών χώρων. Στα έργα τοπιοτέχνησης θα περιλαμβάνεται και δημόσια πλατεία με σιντριβάνι, η οποία θα σηματοδοτήσει και θα αναβαθμίσει τη νέα, βελτιωμένη εικόνα του αστικού κέντρου. Με βάση τη σύμβαση κατασκευής, το κόστος ανέρχεται στα €143.924.216.

Στην επίσκεψη κλήθηκαν να παραστούν η υφυπουργός Πολιτισμού, ο γενικός διευθυντής του ιδίου υφυπουργείου, ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η γενική διευθύντρια του υπουργείου Μεταφορών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων και εκπρόσωποι των εταιρειών Cyfield και Αδελφοί Ιακώβου.

Δυσαρέσκεια ΑΚΕΛ για την καθυστέρηση

Έντονη δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην υλοποίηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου εξέφρασε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, επισημαίνοντας ότι ένα έργο τέτοιας σημασίας «δεν θα έπρεπε να παραδοθεί με περίπου ενάμιση χρόνο καθυστέρηση». Όπως ανέφερε, όσοι είχαν την ευθύνη για την ομαλή υλοποίησή του «δεν ήταν όσο έπρεπε προσεκτικοί», τονίζοντας ότι η καθυστέρηση είναι υπερβολικά μεγάλη για ένα έργο με τόσο κρίσιμο αποτύπωμα.

Μετά την επιτόπια επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου στο εργοτάξιο, ο Χ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι το βασικό συμπέρασμα είναι πως το μουσείο αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2029. «Υπό αυτά τα δεδομένα, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2027 -φαντάζομαι τα εγκαίνια θα τελεστούν πριν από τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές– αλλά χρειάζεται και μια περίοδος περίπου 18 μηνών μέχρι τη μετακίνηση των εκθεμάτων και την πλήρη λειτουργία του μουσείου» είπε ακόμη.

«Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, περίπου ενάμιση χρόνου, αφού κανονικά θα έπρεπε να παραδοθεί το καλοκαίρι, ενώ υπάρχει αίτημα εκ μέρους του εργολάβου για παράταση ενός σχεδόν χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αίτημα ακόμα δεν έχει εγκριθεί, αλλά ο εργολάβος θεωρεί δεδομένο ότι θα ικανοποιηθεί» σημείωσε.