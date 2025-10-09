Πεντακόσιες ημέρες παράταση διεκδικεί ο εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου Λευκωσίας. Αυτό αναφέρθηκε σήμερα από το Τμήμα Δημοσίων Έργων κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών. Υπενθυμίζεται ότι το κατασκευαστικό μέρος του συμβολαίου ξεκίνησε να υλοποιείται στις 9 Ιανουαρίου του 2023 και, υπό κανονικές συνθήκες, το έργο προγραμματίστηκε να παραδοθεί τον Ιούλιο του 2026, με το κόστος να ανέρχεται στα €143.924.216.

Όπως διευκρίνισε η Εύα Ιορδάνους, εκ μέρους των Δημοσίων Έργων, τα αιτήματα του εργολάβου βρίσκονται υπό εξέταση και δεν σημαίνει ότι θα γίνουν δεκτά στο σύνολό τους, ενώ διαβεβαίωσε ότι αυτά δεν θα επιφέρουν σημαντικές πρόσθετες οικονομικές επιπτώσεις. Πρόκειται για 20 αιτήματα παράτασης τα οποία έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τις καιρικές συνθήκες, τις πρόσφατες απεργίες σκυροδέματος και επιπρόσθετες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθείς στις αρχικές μελέτες. Η απάντηση στα αιτήματα του εργολάβου αναμένεται ότι θα δοθεί περί τις αρχές του νέου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου, τα αιτήματα αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, κάποιες αλλαγές (οι οποίες αφορούσαν επιπρόσθετες στηρίξεις οι οποίες άπτονταν του στατικού μέρους του κτηρίου) ενώ περιορισμένος αριθμός ημερών φαίνεται να δικαιολογούνται, υπό την έννοια ότι αφορούν την έκδοση ανακοινώσεων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τερματισμό των εργασιών στα εργοτάξια ένεκα ψηλών θερμοκρασιών. Ο εργολάβος φαίνεται να διεκδικεί και χρόνο καθυστέρησης σχετικά με όγκους σκυροδέματος που είχαν εντοπιστεί στο υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και οι οποίες αφορούσαν παλαιότερες κατασκευές επί αγγλοκρατίας. Οι όγκοι σκυροδέματος είχαν εντοπιστεί στο αρχικό στάδιο του έργου.

Η κ. Ιορδάνους, ερωτηθείσα σχετικά, ξεκαθάρισε ότι με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα έπρεπε τώρα να ήταν ολοκληρωμένα τα κτήρια, ωστόσο, έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά δύσκολο έργο» το οποίο παρουσίασε κατασκευαστικές δυσκολίες λόγω και της παρουσίας ποταμού στο σημείο. Πάντως, από πλευράς κοινοπραξίας, αναφέρθηκε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν είναι αδικαιολόγητες, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος αποπεράτωσης ήταν «εξ’ αρχής μη ρεαλιστικός». Διαβεβαιώθηκε ότι ξεπεράστηκαν όλα τα σημαντικά προβλήματα και οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι ολοκληρώθηκαν τα δύο υπόγεια του μουσείου (αποθήκες και εργαστήρια), το 50% του χώρου στάθμευσης και πλεον συνεχίζεται το δύσκολο κομμάτι που είναι οι εκθεσιακοί χώροι. Την τρέχουσα περίοδο, λέχθηκε, στο εργοτάξιο εργάζονται περίπου 130 άτομα (σιδεράδες, κτίστες οι οποίοι ασχολούνται με την τοιχοποιία, τεχνικοί που δραστηριοποιούνται στη τοποθέτηση γυψοσανίδων, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι κ.α.), ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται μελλοντικά να αυξηθεί στους 250.

Τι θα περιλαμβάνει το μουσείο

Το Μουσείο, συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων υπογείων), θα ανεγερθεί σε οικόπεδο 40.000 τ.μ..

Θα περιλαμβάνει μόνιμους εκθεσιακούς χώρους 5.500 τ.μ. που θα φιλοξενούν γύρω στις 6.500 αρχαιότητες, χώρους περιοδικών εκθέσεων 1.000 τ.μ., χώρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστήρια συντήρησης 2.000 τ.μ., υπόγειους χώρους στάθμευσης, αποθήκες αρχαιοτήτων 5.000 τ.μ, εστιατόριο, καφετέρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, γραφεία, πωλητήριο/ art shop και εκτενή τοπιοτέχνηση των εξωτερικών χώρων. Στα έργα τοπιοτέχνησης θα περιλαμβάνεται και δημόσια πλατεία με σιντριβάνι, η οποία θα σηματοδοτήσει και θα αναβαθμίσει τη νέα, βελτιωμένη εικόνα του αστικού κέντρου.

Σημειώνεται, πως σε τμήμα του υπογείου χώρου στάθμευσης θα διαμορφωθούν οι αποθήκες, τα εργαστήρια καθώς και χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου.

Εξάλλου, οι χώροι στάθμευσης θα είναι μεν κάτω από το επίπεδο του εδάφους αλλά θα είναι ανοικτοί και ορατοί από το επίπεδο του ισογείου, οπόταν ουσιαστικά δεν θα θεωρούνται υπόγειοι με τη στενή έννοια της λέξης. Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν διαμορφώνονται υπόγειοι καλυμμένοι χώροι, αφορά την ασφάλεια των πολύτιμων εκθεμάτων του Μουσείου.

Σημειώνεται ότι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ακολουθήσει 18μηνη περίοδος για την ολοκλήρωση των μουσειογραφικών εργασιών, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς και εγκατάστασης των εκθεμάτων, οπόταν η παράδοση του Μουσείου θα γίνει σε 60 μήνες και συγκεκριμένα το έτος 2028.