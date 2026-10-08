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Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις να καταγράφονται στα πετρελαιοειδή και στην κατηγορία ηλεκτρισμού και νερού, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,74% σε σχέση με τον Αύγουστο, φθάνοντας στις 104,01 μονάδες από 103,25. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, η αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 ανήλθε στο 2,26%, δηλαδή περίπου 2,3%.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι τιμές των πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 25,8%, ενώ στην κατηγορία ηλεκτρισμός και νερό η άνοδος έφθασε το 11,2%. Αντίθετα, τα βιομηχανικά προϊόντα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, κατέγραψαν μείωση 1,1%.

Ανά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών, οι μεταφορές σημείωσαν ετήσια αύξηση 11,9%. Ακολούθησε η κατηγορία στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων, με άνοδο 9,6%.

Στον αντίποδα, οι τιμές στην ένδυση και υπόδηση υποχώρησαν κατά 10,8%.

Τι άλλαξε σε σχέση με τον Αύγουστο

Σε μηνιαία βάση, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην κατηγορία στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων, με 3%.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 1,8% και τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά κατά 1,3%. Αντίθετα, οι τιμές στην κατηγορία των μεταφορών μειώθηκαν κατά 0,8%.

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μηνιαία μεταβολή του ΔΤΚ είχαν τα καύσιμα και λιπαντικά, με 0,34 μονάδες, το ηλεκτρικό ρεύμα με 0,24 μονάδες και τα λαχανικά με 0,23 μονάδες. Η αεροπορική μεταφορά επιβατών είχε αρνητική επίπτωση 0,48 μονάδων.

Η επίδραση των επιμέρους υπηρεσιών

Στην ετήσια μεταβολή του δείκτη, τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση είχαν οι υπηρεσίες αναψυχής, με 2,97 μονάδες, οι υπηρεσίες εστίασης, με 2,82 μονάδες, και τα ενοίκια, με 1,56 μονάδες.

Αρνητική επίπτωση είχαν κυρίως οι υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας, με -1,53 μονάδες, η ασφάλιση, με -1,13 μονάδες, και τα φάρμακα, με -0,94 μονάδες.