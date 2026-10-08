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Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κοινωνική πραγματικότητα βρίσκεται η Ευρωζώνη, καθώς η γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τίναξε τον πληθωρισμό της ενέργειας στο 18,8%, γκρεμίζοντας κάθε αυταπάτη για οικονομική ομαλότητα.

Η απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2026 για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (διαμορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%) ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι η ΕΚΤ προτιμά να θυσιάσει μέρος της ανάπτυξης προκειμένου να αποτρέψει τις «δευτερογενείς επιπτώσεις» (second-round effects), δηλαδή να περάσει το ενεργειακό κόστος μόνιμα στις τιμές των υπηρεσιών και στους μισθούς.

Η διπλή πίεση, τα υψηλά επιτόκια της ΕΚΤ και από την άλλη το κόστος της ενέργειας που διαλύει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναγκάζει τα κράτη-μέλη να ζητούν επιτακτικά δημοσιονομικές χαλαρώσεις και ανάσα από τους αυστηρούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας.

Οι Βρυξέλλες επιμένουν στην ρητορική για επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με πρωτοστάτες την Ιταλία, την Ελλάδα και τη «λαβωμένη» Γαλλία, ξεκαθαρίζουν ότι οι τρέχοντες στόχοι για μείωση ελλειμμάτων είναι ανέφικτοι χωρίς να προκληθεί βίαιη ύφεση.

Στην Κύπρο, ο πληθωρισμός έχει εκτιναχθεί στο 5,2% και το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει ασφυκτικές πολιτικές πιέσεις από τα κυπριακά κόμματα, τα οποία ζητούν επιτακτικά από την Κυβέρνηση τη λήψη νέων, άμεσων και γενναίων μέτρων στήριξης, όπως επαναφορά οριζόντιων επιδοτήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα και ταχύτερες λύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Υπάρχουν όμως και τα κράτη που ούτε συζητούν για δημοσιονομικές χαλαρώσεις. Παραδοσιακά σε όλες τις κρίσεις της Ευρωζώνης, η Γερμανία παραμένει το απόλυτο οχυρό της πειθαρχίας. Παρά τη δική της βιομηχανική επιβράδυνση, η Γερμανία απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σκέψη για χαλάρωση των κανόνων, φοβούμενη ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τη σταθερότητα του κοινού νομίσματος.

Γενικά, πολλές ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν ώστε οι τεράστιες δαπάνες που απαιτούνται για την ενεργειακή απεξάρτηση (πράσινη μετάβαση) και την αμυντική θωράκιση, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Υποστηρίζουν ότι είναι παράλογο να τιμωρούνται επειδή επενδύουν στην ίδια την ασφάλεια της Ευρώπης.

Από την άλλη πλευρά, η νομισματική πολιτική της Φρανκφούρτης προκαλεί πανικό και ασφυξία σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι η στρατηγική της ΕΚΤ για ακριβό χρήμα λειτουργεί ως φρένο στην πραγματική οικονομία.

Οι δύο επόμενες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελούν crash-test για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Στις 29 Οκτωβρίου 2026 θα κριθεί αν η ΕΚΤ θα πατήσει ακόμη περισσότερο το «φρένο» στην οικονομία ή αν θα τηρήσει στάση αναμονής στη νομισματική πολιτική. Ωστόσο, στις 17 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται ότι θα είναι η κρισιμότερη συνεδρίαση της χρονιάς. Θα ανακοινωθούν οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις για το 2027. Εάν ο πληθωρισμός δείξει τάσεις μονιμοποίησης, η ΕΚΤ αναμένεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της αγοράς να «κλειδώσει» τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.