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Νέα άνοδο κατέγραψαν την Πέμπτη οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη, με το γαλλικό 10ετές να φθάνει στο 4,931%, καθώς η αύξηση των τιμών της ενέργειας και οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος ενίσχυσαν τις πωλήσεις τίτλων.

Οι πιέσεις επικεντρώθηκαν σε χώρες με υψηλότερο χρέος, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, διευρύνοντας τις διαφορές των αποδόσεών τους έναντι των γερμανικών ομολόγων. Οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες τροφοδοτούν τις διεθνείς ρευστοποιήσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις σε αρκετές χώρες της ευρωζώνης σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Η Γαλλία δέχεται ιδιαίτερα έντονες πιέσεις τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, καθώς δυσκολεύεται να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, που υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς αυξήθηκε κατά έξι μονάδες βάσης, παραμένοντας κοντά στο υψηλό 24 ετών του 4,994%, το οποίο είχε αγγίξει την Παρασκευή.

Η διαφορά απόδοσης έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, γνωστή ως spread και ενδεικτική του πρόσθετου κινδύνου που αποτιμούν οι επενδυτές, διευρύνθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης, στις 142 μονάδες βάσης. Την περασμένη εβδομάδα είχε πλησιάσει τις 160 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της ευρωζώνης το 2012.

Μικρότερες πιέσεις στα γερμανικά ομόλογα

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 3,504%. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα από τις τιμές τους.

Οι γερμανικοί τίτλοι έχουν επωφεληθεί από την αναζήτηση ασφαλέστερων τοποθετήσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα οι αποδόσεις τους υποχώρησαν απότομα, ενώ εκείνες άλλων κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν. Και αυτή την εβδομάδα, η άνοδός τους παραμένει αισθητά μικρότερη σε σύγκριση με πολλές άλλες αγορές.

Το Brent στα 103 δολάρια

Αφορμή για τις νέες πιέσεις της Πέμπτης αποτέλεσε η άνοδος των τιμών της ενέργειας, εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες συνδέονται με τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τη συνακόλουθη σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας και Χούθι στην Υεμένη.

Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 3%, στα 103 δολάρια το βαρέλι, προσεγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας.

«Το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο», δήλωσε ο Έρικ Λιμ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην Commerzbank.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στην αμερικανική αγορά. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς αυξήθηκε στο 5,331%, καταγράφοντας άνοδο πέντε μονάδων βάσης. Την Τετάρτη είχε φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, προτού υποχωρήσει μετά την ισχυρή ζήτηση στη δημοπρασία 10ετών τίτλων.

Οι αγορές αναμένουν ενδείξεις από την ΕΚΤ

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται και οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Λιμ εκτίμησε ότι η προσοχή της αγοράς θα παραμείνει στραμμένη σε ενδεχόμενες ενδείξεις από την ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας, Φιλίπ Λέιν, αναμένεται να μιλήσει αργότερα την Πέμπτη. Μία ημέρα νωρίτερα, ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμάνουελ Μουλέν, δήλωσε ότι η Γαλλία δεν χρειάζεται προς το παρόν στήριξη από την ΕΚΤ.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων τίτλων, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τις προσδοκίες για τα επιτόκια. Η απόδοση του γερμανικού διετούς αυξήθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 3,056%.

Την Τετάρτη είχε υποχωρήσει, καθώς οι έντονες πωλήσεις ομολόγων ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη, οδηγώντας τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Capital.gr