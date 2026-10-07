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Δεν δικαιολογείται προς το παρόν παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δήλωσε την Τετάρτη ο Εμανουέλ Μουλέν (Emmanuel Pierre René Moulin), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, ο Μουλέν χαρακτήρισε την κατάσταση «περίπλοκη και σοβαρή», υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων των κρατών δεν αποτελεί αποστολή της ΕΚΤ.

«Η ΕΚΤ δεν βρίσκεται εδώ για να αντιμετωπίζει τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών. Ο ρόλος της είναι να καταπολεμά τον πληθωρισμό και να τον διατηρεί γύρω στο 2%», ανέφερε. «Ως εκ τούτου, σήμερα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για παρέμβαση της ΕΚΤ».

Τα γαλλικά ομόλογα έχουν δεχθεί έντονες πιέσεις τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν κατά πόσο η κυβέρνηση μειοψηφίας μπορεί να εξασφαλίσει την εφαρμογή περικοπών δαπανών και αυξήσεων φόρων. Στόχος είναι ο περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% το 2026.

Την Τρίτη, πάντως, τα γαλλικά ομόλογα ανέκαμψαν, ακολουθώντας τη γενικότερη βελτίωση του κλίματος στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικού χρέους. Η διαφορά απόδοσης του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού διαμορφωνόταν περίπου στις 127 μονάδες βάσης, από πρόσφατο υψηλό κοντά στις 160, καθώς η προηγούμενη πτώση των τιμών προσέλκυσε εκ νέου επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο Μουλέν συνέδεσε την αντιμετώπιση των πιέσεων με την έγκριση ενός προϋπολογισμού που θα διασφαλίζει τον περιορισμό του ελλείμματος.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή», είπε. «Ωστόσο, μπορούμε να αναλάβουμε δράση ψηφίζοντας έναν προϋπολογισμό και δεσμευόμενοι ότι το έλλειμμα δεν θα υπερβεί το 5%».

Παράλληλα, οι προεδρικές εκλογές του Μαΐου εντείνουν την αβεβαιότητα για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του γαλλικού χρέους. Η Τράπεζα της Γαλλίας βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, με προτάσεις υποψηφίων που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της.

Ο ηγέτης της γαλλικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, έχει προτείνει την ακύρωση ή το «πάγωμα» χρεών που κατέχουν η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Γαλλίας. Από την πλευρά της, η ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει ζητήσει παρέμβαση της ΕΚΤ για να περιοριστεί το βάρος των τόκων του δημόσιου χρέους.

Τον περασμένο μήνα, η Τράπεζα της Γαλλίας προχώρησε στην ασυνήθιστη κίνηση να διαψεύσει με ανακοίνωσή της ότι πούλησε μέρος των ομολόγων που διακρατεί, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε από το κόμμα του Μελανσόν.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο Μελανσόν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι, εάν εκλεγεί το 2027, θα κατηγορήσει τον Μουλέν για εσχάτη προδοσία. Υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη ενθαρρύνουν κερδοσκοπικές πιέσεις εις βάρος της Γαλλίας.

Ο Μουλέν απάντησε την Τετάρτη ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί σε περίπτωση εκλογής του Μελανσόν, παραλληλίζοντας τις πιέσεις που δέχεται με εκείνες του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζερόμ Πάουελ.

«Μέχρι σήμερα, γνώριζα μόνο μία χώρα όπου επιχειρήθηκε να εκφοβιστεί ένας κεντρικός τραπεζίτης: η Αμερική του Τραμπ και ο Τζερόμ Πάουελ», δήλωσε.

«Αρνούμαι να εκφοβιστώ. Θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω, στο πλαίσιο της εντολής μου, και να υπερασπίζομαι τον θεσμό του οποίου έχω την ευθύνη».

Capital.gr