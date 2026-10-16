Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ η διαδικασία των συναντήσεων στο Κυπριακό κι αυτό είναι σημαντικό. Και είναι, επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι οι συζητήσεις που διεξάγονται από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, είναι σε καλό κλίμα.

ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ την τελευταία τους συνάντηση καταγράφουμε τη συμφωνία για από κοινού συμμετοχή τους σε δικοινοτικό φεστιβάλ στην Πύλα, αλλά και σε συναντήσεις Τεχνικών Επιτροπών και του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών. Αυτά, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα προηγήθηκαν, θεωρούνται βήματα προς τα εμπρός, αν και δεν είναι προφανώς αρκετά. Ούτε και ανατρέπουν τα εμπόδια, τα οποία τίθεται από τουρκικής πλευράς και η επιμονή για δυο κράτη.

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ, επίσης, να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουν τον διάλογο ενώ στο νησί αναμένεται να έλθει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Κυπριακό, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, με στόχο να ξεκλειδώσει η διαδικασία και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως δεν είναι αρκετό να περιοριστούμε στη συντήρηση των συζητήσεων αν και προφανώς είναι καλύτερο από το αδιέξοδο. Γιατί είναι ξεκάθαρο πως με τις συναντήσεις οι προσπάθειες δεν εγκαταλείπονται. Από τη στιγμή κατά την οποία οι συζητήσεις της περασμένης Τρίτης έδειξαν ότι μπορεί, με διάθεση και αποφασιστικότητα, να σπάσει ο πάγος, αυτό δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Υπάρχει πάντα τρόπος να ξετυλιχθεί το νήμα που θα οδηγήσει σε ένα οδικό χάρτη.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ πολύ καλά τις προθέσεις της ελληνικής πλευράς. Έχει δώσει δείγματα γραφής. Έχει δείξει ότι είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μέχρι τέλους, εμπλουτίζοντας την πορεία αυτή με ιδέες και προτάσεις. Την ίδια ώρα, αναμένουμε ανάλογη στάση και συμπεριφορά από την τουρκική πλευρά. Η κατοχική πλευρά ακολουθεί μια παρελκυστική στάση, μια συμπεριφορά εν πολλοίς αντιφατική. Στην τελευταία συνάντηση ο κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, φαίνεται να έχει δείξει διάθεση για συζήτηση αλλά σε μια σειρά ζητήματα παρουσιάζεται άτεγκτος.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ να έχουν συνέχεια οι συζητήσεις της περασμένης Τρίτης. Και τούτο ενόψει και της καθόδου της κ. Ολγκίν και των οδηγιών που έχει δώσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για αξιοποίηση του χρόνου, ώστε να προχωρήσει η προσπάθεια, και στο χρόνο που παραμένει μέχρι το τέλος της θητείας του, να πραγματοποιηθεί άτυπη Πενταμερής Διάσκεψη για το Κυπριακό, όπως ήταν προγραμματισμένη.

ΟΙ επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικής σημασίας, κατά πόσο εντός, χρονικά, της θητείας του κ. Γκουτέρες θα υπάρξουν εξελίξεις. Ίδωμεν.