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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην οδό Αγίας Φυλάξεως, στη Λεμεσό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε η ιστοσελίδα Road Report Cy, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε βιτρίνα καταστήματος pet shop.

Ως αποτέλεσμα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.