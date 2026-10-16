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Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο των στοχευμένων προληπτικών της επιχειρήσεων.

Η σύλληψη των πέντε έγινε για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, τραυματισμό και παράνομη παραμονή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 458 οχήματα και ελέγχθηκαν 577 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 30 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 221 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 59 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 94 έλεγχοι αλκοόλης, με τρία θετικά αποτελέσματα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.