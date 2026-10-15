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Σε σημερινούς τροχονομικούς ελέγχους που διενήργησε η ομάδα Ζ της Τροχαίας Πάφου, με κύριο σκοπό την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας στον τομέα των τροχαίων αδικημάτων, εντόπισε και κατάγγειλε τρία νεαρά πρόσωπα, ηλικίας από 17 μέχρι 18 χρονών, μαθητές, οι οποίοι οδηγουσαν αυτοκίνητα, χωρίς να είναι κάτοχοι άδειας οδηγού και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

​Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, οι δύο εντοπίστηκαν στη Πόλη Χρυσοχούς και ο τρίτος στη πόλη της Πάφου, κατά την άφιξη ή αναχώρηση τους από τα σχολεία τους.

​Τα οχήματα τους, τα οποία ανήκουν στους γονείς τους, κατακρατήθηκαν. Οι συνθήκες κάτω από τις οποιες περιήλθαν τα οχήματα στη κατοχή των νεαρών, διερευνόνται., τονίζει ο κ. Νικολάου.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 12/10, η Αστυνομία εντόπισε επτά ανήλικους να οδηγούν τα αυτοκίνητα των γονιών τους κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, ανέφερε ότι τα περιστατικά αντιμετωπίζονται ως υποθέσεις ανηλίκων και λαμβάνονται καταθέσεις.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν τίθεται θέμα δίωξης των παιδιών.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, σε όλες τις περιπτώσεις οι γονείς ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά οδηγούσαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εντός των ημερών θα πραγματοποιηθούν νέες συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις για την πρόληψη ανάλογων περιστατικών.