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Οικονομικές διαφορές φέρονται να βρίσκονται πίσω από την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας Πακιστανών, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μέσα Γειτονιά, στη Λεμεσό. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 11 ανδρών, ηλικίας 19 έως 24 ετών, ενώ δύο πρόσωπα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1.20 π.μ. λήφθηκε πληροφορία από πολίτες για συμπλοκή μεταξύ 10 με 15 προσώπων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν αριθμό προσώπων να διαπληκτίζονται έντονα, ενώ δύο από αυτούς έφεραν αίματα στο πρόσωπο.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης συνάθροισης 11 πρόσωπα, ηλικίας από 19 έως 24 ετών. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού, όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και του καθεστώτος παραμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πέντε από αυτούς διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και συνελήφθησαν και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Οι δύο τραυματίες τελούν υπό κράτηση στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας και ακολούθως στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Παράλληλα, θα υποβληθούν εισηγήσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο απέλασης των προσώπων που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις οικονομικές διαφορές να εξετάζονται ως πιθανό κίνητρο πίσω από το επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από τη συμπλοκή φέρονται να βρίσκονται οικονομικές διαφορές και οφειλές μεταξύ των εμπλεκομένων, με τα χρωστούμενα να εξετάζονται ως πιθανή αιτία της αντιπαράθεσης.