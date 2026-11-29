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Καταρρακτώδεις βροχές επηρεάζουν αυτή την ώρα την επαρχία Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση νερού σε τμήματα του οδικού δικτύου και τον περιορισμό της ορατότητας σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα στη Σωτήρα, Παραλίμνι και τη Δερύνεια.

Λίγο μετά της 5:20 το απόγευμα, η Αστυνομία προειδοποίησε πως είναι κλειστός ο δρόμος στην οδό Θουκυδίδη στο Παραλίμνι, λόγω συσσώρευσης νερού στο οδόστρωμα.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας.

Η ενημέρωση αποτυπώνει την κατάσταση στο οδικό δίκτυο κατά τον χρόνο δημοσίευσής της. Λόγω της μεταβλητότας των καιρικών συνθηκών, η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.