Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το σύστημα που επηρεάζει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα αναμένεται να επηρεάσει έντονα την Κύπρο από τη Δευτέρα, φέρνοντας αρκετές βροχές και έντονα καιρικά φαινόμενα, δήλωσε ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ιάσονας Χριστοδούλου. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι τα φαινόμενα θα κορυφωθούν από το μεσημέρι της Δευτέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Τρίτη, διάστημα κατά το οποίο αναμένεται και ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων.

«Το σύστημα που επηρεάζει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα κινείται νοτιοανατολικά και αναμένεται να μας επηρεάσει τις επόμενες μέρες, με πιο σημαντική μέρα τη Δευτέρα όπου αναμένουμε αρκετές βροχές», ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου.

Πρόσθεσε ότι ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ κατά τη διάρκεια καταιγίδας είναι πιθανό να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

«Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι της Δευτέρας και κατά διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη αναμένουμε τον κύριο όγκο των βροχοπτώσεων», σημείωσε.

Ανέφερε ωστόσο ότι οι βροχές ξεκινούν από απόψε, κυρίως προς τα ξημερώματα, ενώ αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες.

Διευκρίνισε όμως ότι τα φαινόμενα αυτά δεν θα έχουν την ένταση των φαινομένων που προβλέπονται για τη Δευτέρα.

Ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι «την Τρίτη και την Τετάρτη θα παραμένει βροχερό το σκηνικό, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, σε πιο ήπια ένταση σε σχέση με τη Δευτέρα. Υπάρχει όμως πάντοτε πιθανότητα σε καταιγίδα να έχουμε και χαλάζι».

Ανέφερε επίσης ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση τα επόμενα 24ωρα.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η θερμοκρασία, από τους 23-24 βαθμούς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αναμένεται να υποχωρήσει μέχρι την Τετάρτη στους 18-19 βαθμούς, σε επίπεδα κοντά ή και λίγο χαμηλότερα από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, όσον αφορά το εσωτερικό.

ΚΥΠΕ