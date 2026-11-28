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Το εκλογικό της δικαίωμα άσκησε σήμερα η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, εκφράζοντας την περηφάνια της για τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία της Παράταξης.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποδεικνύει σήμερα στην πράξη πως τον πρώτο λόγο έχουν τα μέλη του, απευθύνοντας κάλεσμα σε κάθε Συναγερμικό και κάθε Συναγερμική να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, με τη σημερινή διαδικασία κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τονίζοντας ότι όταν αποφασίζουν τα ίδια τα μέλη της Παράταξης δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση της ετυμηγορίας τους.

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού υπογράμμισε ότι η επόμενη μέρα κτίζεται με τη συμμετοχή όλων, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της αξιοποίησης του χρόνου που απομένει για την ανάπτυξη και παρουσίαση του οράματος της Παράταξης.

Εξέφρασε επίσης τις θερμές ευχαριστίες της προς τα επαγγελματικά στελέχη και τους εκατοντάδες εθελοντές που αφιέρωσαν χρόνο και κόπο για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τόσο σε παγκύπρια βάση όσο και στο εξωτερικό.

Καταλήγοντας, η κ. Δημητρίου ευχήθηκε καλή επιτυχία και στους δύο υποψηφίους.