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Ο θεσμός του Black Friday στην Κύπρο φθίνει, καθώς οι προσφορές που συναντούν οι καταναλωτές δεν διαφέρουν από αυτές που μπορούν να βρουν ολόχρονα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, επισημαίνοντας τη χαμηλή κίνηση στη φετινή αγορά.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών βρίσκεται επί τόπου στα καταστήματα και κυρίως στα εμπορικά κέντρα την ημέρα του Black Friday τα τελευταία πέντε χρόνια και προβαίνει σε συγκριτικές παρατηρήσεις, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι, ενώ πριν 5 χρόνια έξω από τα καταστήματα σχηματίζονταν ουρές 20 και 30 ατόμων, φέτος κατά το άνοιγμα των καταστημάτων δεν περίμενε κανένας.

Μείωση κατέγραψε και στον αριθμό των καταναλωτών που έβγαιναν από τα καταστήματα με αγορές. Όπως εξήγησε, ενώ πριν πέντε χρόνια το 70% των καταναλωτών έβγαιναν από τα καταστήματα με αγορές, φέτος το ποσοστό έπεσε στο 30%.

Ο κ. Δρουσιώτης παρατήρησε, επίσης, ότι πέρσι και φέτος η κίνηση ήταν περιορισμένη στα καταστήματα τεχνολογίας, και πιο αυξημένη στα καταστήματα ένδυσης και καλλυντικών. «Ο κόσμος φαίνεται να αποστράφηκε την τεχνολογία, ίσως επειδή είναι πιο ακριβά τα προϊόντα και δυσκολεύεται», είπε, ενώ αντίθετα σημείωσε ότι τα καταστήματα ένδυσης και καλλυντικών είχαν περισσότερη κίνηση από ό,τι προηγούμενες χρονιές.

Μία άλλη παρατήρηση του Συνδέσμου, ήταν ότι τα προηγούμενα χρόνια οι διάδρομοι των καταστημάτων ήταν γεμάτοι με στοκ, αναμένοντας ότι θα είχαν αυξημένη ζήτηση. «Πέρσι, και ειδικά φέτος, οι διάδρομοι ήταν κενοί», ανέφερε ο κ. Δρουσιώτης, σημειώνοντας ότι και οι καταστηματάρχες γνώριζαν ότι η κίνηση θα ήταν πεσμένη.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών ανέφερε, ακόμα, ότι συγκεκριμένο κατάστημα που είχε έκπτωση σε όλα τα είδη 30% είχε πολλαπλάσια κίνηση από άλλα καταστήματα που έγραφαν ότι είχαν εκπτώσεις «μέχρι και 50%». «Ο κόσμος έμαθε να εμπιστεύεται τα καταστήματα που έχουν όλα τα είδη σε έκπτωση και πηγαίνει λιγότερο στα καταστήματα που λένε ότι οι εκπτώσεις φτάνουν μέχρι και ακόμα ψηλότερα ποσοστά», καθώς ξέρουν ότι στη μεγάλη έκπτωση συνήθως είναι ελάχιστα είδη, ανέφερε.

Από την άλλη, σημείωσε ότι καταστήματα που είχαν έκπτωση σε όλα τα είδη 20% δεν είχαν διαφοροποίηση στην επισκεψιμότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα, με τον κ. Δρουσιώτη να σημειώνει ότι ο καταναλωτής θεωρεί χαμηλή έκπτωση το 20%, ενώ το 30% το θεωρεί ευκαιρία.

Απαντώντας κατά πόσο μπορούσαν να εντοπιστούν μεγάλες προσφορές, ο κ. Δρουσιώτης απάντησε αρνητικά. «Ο θεσμός του Black Friday στην Κύπρο φθίνει. Έχασε τελείως την αίγλη του και οι υπεύθυνοι είναι οι καταστηματάρχες, οι επιχειρήσεις, που δεν προσφέρουν εκπτώσεις που να τραβούν τον κόσμο», είπε, προσθέτοντας ότι «οι εκπτώσεις τους είναι στα επίπεδα που μπορεί να βρει κανείς ολόχρονα».

Ερωτηθείς κατά πόσο ο Σύνδεσμος δέχτηκε παράπονα στο πλαίσιο του φετινού Black Friday, είπε ότι έχει λάβει αρκετά παράπονα, και γραπτά και προφορικά για προϊόντα που αυξήθηκε η τιμή τους πριν το Black Friday. Σημείωσε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και φωτογραφίες και αυτό μπορεί να αποδειχτεί.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου είπε ότι για τα παράπονα που μπορούν να αποδειχτούν, είτε προχωρά με καταγγελία ο Σύνδεσμος στην Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, είτε δίνει τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας προς τους καταναλωτές για να προβούν οι ίδιοι απευθείας σε καταγγελία.

Σημείωσε ότι η μόνη αρμόδια αρχή για διερεύνηση των παραπόνων είναι η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Ανέφερε, ωστόσο, ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται δεν είναι αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται επαναλαμβανόμενα παράπονα για συγκεκριμένα καταστήματα.

ΚΥΠΕ