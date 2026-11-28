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Ισχυρό ράλι στις κινεζικές χρηματιστηριακές αγορές πυροδότησε η ασυνήθιστη παρέμβαση του Πεκίνου κατά τη μεσημβρινή διακοπή των συναλλαγών, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται για τη λήψη μέτρων στήριξης της αγοράς. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες προκάλεσαν κύμα αγορών, οδηγώντας βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το Κρατικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να ενισχύσει τον ρόλο της αποκαλούμενης «εθνικής ομάδας» (national team), καθώς και να αναβαθμίσει το πλαίσιο πολιτικής για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων στις χρηματιστηριακές αγορές.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι κινεζικές αρχές προανήγγειλαν, επίσης, αυστηρότερους ελέγχους για την καταπολέμηση της χρηματοοικονομικής απάτης, καλώντας παράλληλα τις εισηγμένες επιχειρήσεις να αυξήσουν τις διανομές μερισμάτων και να ενισχύσουν τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εποπτική αρχή της κινεζικής κεφαλαιαγοράς, η οποία ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες για την επίσπευση της κατάρτισης και εφαρμογής μέτρων σταθεροποίησης των αγορών. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Γου Τσινγκ (Wu Qing), συγκάλεσε σύσκεψη για την αξιολόγηση των αποφάσεων της προηγούμενης συνεδρίασης του Κρατικού Συμβουλίου.

Άλμα στους χρηματιστηριακούς δείκτες

Η αντίδραση των επενδυτών στις κυβερνητικές εξαγγελίες ήταν άμεση. Ο δείκτης CSI 300, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών της ηπειρωτικής Κίνας, ενισχύθηκε κατά 4,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Οκτώβριο του 2024.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές. Ο δείκτης STAR 50, στον οποίο σημαντική παρουσία έχουν οι εταιρείες ημιαγωγών, σημείωσε άλμα 15%, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του.

Τα κέρδη επεκτάθηκαν και στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, με τον δείκτη Hang Seng Tech να ενισχύεται κατά 6,5%.

Η αξία των συναλλαγών στην κινεζική χρηματιστηριακή αγορά έφθασε τα 2 τρισ. γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 300 δισ. δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός μήνα.

Αναλυτές της Citigroup εκτιμούν ότι η ασυνήθιστη παρέμβαση των κινεζικών αρχών αυξάνει τις πιθανότητες μιας ευρύτερης αλλαγής στην οικονομική πολιτική του Πεκίνου.

Οικονομολόγοι της αμερικανικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Σιανγκρόνγκ Γιου, επισήμαναν ότι η συνεδρίαση της Παρασκευής ανέδειξε τόσο τη σημασία που αποδίδει η κινεζική κυβέρνηση στη στήριξη των κεφαλαιαγορών όσο και την ανάγκη για επίσπευση της λήψης μέτρων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσαν στην explicit αναφορά της κυβέρνησης στην «εθνική ομάδα» και στον μηχανισμό σταθεροποίησης της αγοράς, θεωρώντας την ένδειξη της αποφασιστικότητας των αρχών να παρέμβουν.

Ο ρόλος της «εθνικής ομάδας» του Πεκίνου

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται έπειτα από μια περίοδο έντονων πιέσεων στις κινεζικές μετοχές, κατά την οποία αρκετοί χρηματιστηριακοί δείκτες εισήλθαν σε πτωτική αγορά (bear market).

Η περιορισμένη εταιρική κερδοφορία, η υποτονική πορεία της κινεζικής οικονομίας και οι διεθνείς αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο είχαν επιβαρύνει σημαντικά το επενδυτικό κλίμα.

Μάλιστα, ούτε οι προηγούμενες παρεμβάσεις του Πεκίνου ούτε οι μεγάλης κλίμακας αγορές μετοχών από την αποκαλούμενη «εθνική ομάδα» είχαν καταφέρει να περιορίσουν ουσιαστικά τις ενδοσυνεδριακές απώλειες.

Η «εθνική ομάδα» αποτελείται από κρατικά ελεγχόμενους επενδυτικούς φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μετοχών και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) σε περιόδους έντονων χρηματιστηριακών πιέσεων.

Κομβικό ρόλο στον συγκεκριμένο μηχανισμό διαδραματίζει η Central Huijin Investment, κρατική επενδυτική εταιρεία μέσω της οποίας η κινεζική κυβέρνηση διατηρεί σημαντικές συμμετοχές στις μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας.

Σε σχόλιό του αργότερα την Παρασκευή, το Xinhua ανέφερε ότι η «εθνική ομάδα» αναμένεται να ενισχύσει τις παρεμβάσεις της για τη στήριξη των αγορών, χαρακτηρίζοντας πρωτοφανή τη ρητή αναφορά στον ρόλο της κατά τη συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για την παροχή ρευστότητας καταδεικνύουν ότι η Central Huijin διαθέτει σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις.

Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε στη Wall Street

Η ανοδική αντίδραση δεν περιορίστηκε στις ασιατικές αγορές, καθώς σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και οι κινεζικές επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται στα αμερικανικά χρηματιστήρια.

Ο δείκτης Nasdaq Golden Dragon, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία κινεζικών εταιρειών εισηγμένων στη Wall Street, ενισχύθηκε κατά 3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων τριών και πλέον εβδομάδων.

Κέρδη 4,2% κατέγραψε και το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Xtrackers Harvest CSI China A-Shares ETF (ASHR), στην καλύτερη συνεδρίασή του από τις 9 Απριλίου 2025.

Στην ηπειρωτική Κίνα, σημαντική συμβολή στην άνοδο του CSI 300 είχαν οι τεχνολογικές εταιρείες Eoptolink Technology και Zhongji Innolight, οι μετοχές των οποίων ενισχύθηκαν κατά 20%, φθάνοντας στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ημερήσιας ανόδου.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των πρόσφατων ρευστοποιήσεων, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις τους δέχθηκαν πιέσεις. Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικοί περιορισμοί στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα μικροκυκλώματα επιβάρυναν τις προοπτικές του κλάδου.

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος αποτυπώθηκε και στην αγορά συναλλάγματος. Το υπεράκτιο γουάν ανέκτησε τις αρχικές του απώλειες, ενισχυόμενο κατά 0,1% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 6,6542 γουάν ανά δολάριο.

Επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης

Παρά τα ισχυρά χρηματιστηριακά κέρδη, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τη δυνατότητα διατήρησης της ανοδικής πορείας, επισημαίνοντας ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν τόσο η εφαρμογή των κυβερνητικών εξαγγελιών όσο και η κατάσταση της κινεζικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη Nomura Holdings, η ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε κατά τη μεσημβρινή διακοπή των συναλλαγών περιείχε σαφέστερες κατευθύνσεις πολιτικής συγκριτικά με προηγούμενες τοποθετήσεις της κυβέρνησης.

Ωστόσο, οικονομολόγοι της ιαπωνικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Τινγκ Λου, εκτιμούν ότι απαιτούνται πρόσθετοι κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον χρόνο και την έκταση των ρευστοποιήσεων κερδών σε περιόδους έντονης χρηματιστηριακής ανόδου.

Η μακροπρόθεσμη πορεία των κινεζικών μετοχών, όπως επισημαίνουν, θα συνεχίσει να εξαρτάται από την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, την κερδοφορία των επιχειρήσεων και τις διεθνείς μακροοικονομικές συνθήκες.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι οι διαρθρωτικές δυσκολίες της κινεζικής οικονομίας έχουν ενταθεί στη διάρκεια του 2026. Κατά συνέπεια, θεωρούν αναγκαίες πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναδιάρθρωση της οικονομίας μετά την κρίση στην αγορά ακινήτων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια διατηρήσιμη χρηματιστηριακή ανάκαμψη.

Στοχευμένη στήριξη στις τεχνολογικές επιχειρήσεις

Στις κυβερνητικές εξαγγελίες περιλαμβάνεται και η δέσμευση για στοχευμένη στήριξη τεχνολογικών επιχειρήσεων που πληρούν ποιοτικά κριτήρια και επιδιώκουν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο μέσω δημόσιας εγγραφής (IPO).

Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τους ελέγχους για να αποτρέψουν την είσοδο στην κεφαλαιαγορά επιχειρήσεων που εμφανίζονται ως τεχνολογικές χωρίς να διαθέτουν ουσιαστικό τεχνολογικό αντικείμενο ή παρουσιάζουν διογκωμένα οικονομικά στοιχεία.

Ο Τσεν Γκουό, στρατηγικός αναλυτής της Eastmoney Securities, εκτίμησε ότι τόσο η χρονική στιγμή της παρέμβασης όσο και το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις προήλθαν από το Κρατικό Συμβούλιο αντανακλούν την προτεραιότητα που αποδίδει το Πεκίνο στη σταθερότητα των κεφαλαιαγορών.

Κατά την εκτίμησή του, ο μηχανισμός σταθεροποίησης φαίνεται να αποκτά περισσότερο συντονισμένο και θεσμοθετημένο χαρακτήρα, ενώ ενδέχεται να έχουν υποχωρήσει οι μεγαλύτεροι φόβοι για έναν φαύλο κύκλο πιέσεων στη ρευστότητα.

Παραμένει, εντούτοις, αβέβαιο κατά πόσο η ισχυρή άνοδος της Παρασκευής σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης και διατηρήσιμης ανάκαμψης.

Παρότι ο ρυθμός αύξησης των κερδών των κινεζικών βιομηχανικών επιχειρήσεων επιταχύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, οι επιχειρηματικές έρευνες του Νοεμβρίου αναμένεται να καταδείξουν συνέχιση της συρρίκνωσης της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Φου Ζιφένγκ, επικεφαλής επενδύσεων της Shanghai Chengzhou Investment Management, εκτίμησε ότι, έπειτα από τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις, οι επενδυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται διστακτικοί ως προς την αγορά μετοχών σε χαμηλές τιμές, αν και σημαντικό μέρος των πιέσεων από τις πωλήσεις ενδέχεται να έχει ήδη εκτονωθεί.