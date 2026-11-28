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Με κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων, το Ευρωκοινοβούλιο καταδίκασε ως παράνομο το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και ταυτοχρόνως προχώρησε σε διαπιστώσεις και προτάσεις με σημαντική πολιτική αξία. Επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για το κοινό αποτέλεσμα πέντε πολιτικών ομάδων, αλλά γνωστός διαστρεβλωτής αυτοδιαφημίζεται ως ο … πρωτοστάτης και αυτής της επιτυχίας για τα εθνικά δίκαια, προσβάλλοντας εκείνους που είχαν την πρωτοβουλία και πλήττοντας το πανεθνικό μέτωπο χάριν αυτοπροβολής.

Επί της ουσίας, το περιεχόμενο του ψηφίσματος είναι όντως εντυπωσιακό επειδή περιλαμβάνονται:

α) διαπιστώσεις που ακόμη και πολιτικά πρόσωπα σε Ελλάδα και Κύπρο, θα τις απαρνούνταν στην επιδίωξη για δήθεν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο με την Τουρκία. Για παράδειγμα, καταγράφεται στο ψήφισμα ότι «Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές» και ότι τα ελληνικά νησιά περιλαμβανομένων των Δωδεκανήσων, διαθέτουν δικαίωμα για θαλάσσιες ζώνες.

β) συστάσεις για την λήψη μέτρων/κυρώσεων σε εμπλεκόμενους στο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και την δημιουργία επιχείρησης κατά το πρότυπο άλλων, για διαφύλαξη των υποθαλάσσιων υποδομών και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως για μήνες προωθούσα μεθοδικά. Επιπλέον, επαναβεβαιώνεται η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων και ότι σε περίπτωση που κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να το συνδράμουν με όλα τα μέσα.

και γ) σαφή μηνύματα προς την παρανομούσα Τουρκία για την «επεκτατική θαλάσσια στρατηγική της», καθώς και έμμεσα μαθήματα για την αποτυχημένη πολιτική του κατευνασμού της Αθήνας.

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος αφορά εμμέσως τις Κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο κι αποτελεί μάθημα-χαστούκι ιδιαίτερα προς την Αθήνα για την πολιτική της απραξίας και του κατευνασμού που ακολουθεί για χρόνια και προς όσους με διάφορες δικαιολογίες επιδιώκουν να εξηγήσουν την μη οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή η στάση απραξίας άφησε αφύλακτη την Ανατ. Μεσόγειο, χωρίς την Ευρωπαϊκή και Διεθνή θεσμική νομιμότητα και επέτρεψε στον τουρκικό επεκτατισμό να προχωρεί με διάφορες παρανομίες, όπως τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την Γαλάζια Φαντασίωση. Το ερώτημα είναι απλό. Πώς γίνεται, η Αθήνα να συναινεί στις κυρώσεις στην Ρωσία για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου στην Ουκρανία, αλλά για τον τουρκικό επεκτατισμό εις βάρος Ελλάδας και Κύπρου, να επιλέγει την πολιτική του κατευνασμού μέσω «δώρων», «θετικής ατζέντας» και «διμερούς διαλόγου»;

Το ουσιαστικό συμπέρασμα από το ψήφισμα είναι ότι η πολιτική του κατευνασμού προς το τουρκικό καθεστώς, την οποία η Αθήνα ακολουθεί για χρόνια, όχι μόνο απέτυχε αλλά εξέθρεψε το τουρκικό θηρίο. Κι η πολιτική ηγεσία, με πρωταγωνιστή την Αθήνα, οφείλει επιτέλους να διαμορφώσει μια ορθολογική στρατηγική απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό, με κάθετη πανεθνική αμυντική ετοιμότητα κι αξιοποιώντας πολιτικά «χαρτιά» όπως αυτό το ψήφισμα στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως για χρόνια τεκμηριώνουμε.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)