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Ένας Κύπριος πρόσφυγας στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ εξελέγη για τέταρτη συνεχόμενη φορά βουλευτής στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης, με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Η ιστορία του 42χρονου Μάικλ Τανούση, γιου Κυπρίων προσφύγων που μετανάστευσαν στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον, αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα πραγμάτωσης του «αμερικανικού ονείρου».

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Κύπρο. Στη συνέχεια επέστρεψε με τους γονείς του στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να μιλά αγγλικά, και κάποιες δεκαετίες αργότερα, το 2020, πέτυχε για πρώτη φορά την εκλογή του στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης. Από τότε, συνεχίζει την πολιτική του σταδιοδρομία με διαδοχικές εκλογικές επιτυχίες. Δικηγόρος στο επάγγελμα, έχει υπηρετήσει στο παρελθόν από τη θέση του βοηθού εισαγγελέα στο Μπρονξ και στο Στάτεν Άιλαντ.

Η οικογένεια του έχει στενή σχέση με την πολιτική, αφού είναι εγγονός του ιστορικού ηγέτη της μαρωνιτικής κοινότητας στην Κύπρο, Ιωάννη Μαυρίδη, και ανιψιός του πρώην βουλευτή Κερύνειας με τον ΔΗΣΥ, Μάριου Μαυρίδη. Οι γονείς του, με καταγωγή από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας και την Καρπάσια, εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και αποφάσισαν να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ αναζητώντας μια καλύτερη ζωή για εκείνους και τα δύο παιδιά τους.

Σε αποκλειστική συνέντευξή στον «Φ», ο Μάικλ Τανούσης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο πατέρας του «έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει τίποτα και εργάστηκε σκληρά για να πραγματοποιήσει το αμερικανικό όνειρο». Δηλώνει παράλληλα πως ως γιος προσφύγων από την Κύπρο, η τουρκική εισβολή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του από τα παιδικά του χρόνια.

Πιστεύει ακράδαντα πως η λύση του Κυπριακού εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν πως οι πιο αξιόπιστοι εταίροι τους στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Επιπρόσθετα, επισημαίνει πως οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου-ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών και της δράσης της κυπροαμερικανικής κοινότητας για την προώθηση των κυπριακών θέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όσον αφορά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές, κατά τη δική του ανάγνωση, πρόκειται για μια συνηθισμένη κατάσταση στην αμερικανική σκηνή, η οποία κατά τον ίδιο χαρακτηρίζεται από διαδοχικούς πολιτικούς κύκλους. Εξηγεί πως όταν στην προεδρία βρίσκεται ένας Ρεπουμπλικάνος, οι ενδιάμεσες εκλογές συνήθως ευνοούν το αντίπαλο κόμμα και το αντίστροφο.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Μάικλ Τανούση

Κύριε Τανούση, καταρχάς να σας ευχηθούμε συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας! Παρ’ ότι οι Δημοκρατικοί σημείωσαν σημαντικά κέρδη σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι στο Στάτεν Άιλαντ κατάφεραν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους. Πώς εξηγείτε αυτό το αποτέλεσμα στην εκλογική σας περιφέρεια;

Πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι στο Στάτεν Άιλαντ και στο Μπέι Ριτζ του Μπρούκλιν, περιοχές τις οποίες εκπροσωπώ στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα: ανεξάρτητα από όσα συμβαίνουν σε εθνικό επίπεδο, θέλουν έναν εκπρόσωπο που θα αγωνίζεται για αυτούς και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους. Γι’ αυτό πιστεύω ότι κατάφερα να εξασφαλίσω με άνεση την επανεκλογή μου στην Πολιτειακή Συνέλευση.

Τα εκλογικά αποτελέσματα δεν ήταν ευνοϊκά για το κόμμα σας. Ποια διδάγματα πιστεύετε ότι πρέπει να αντλήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι από αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές;

Όσοι βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να κατανοήσουν ότι η αμερικανική πολιτική σκηνή χαρακτηρίζεται από διαδοχικούς πολιτικούς κύκλους. Όταν στην προεδρία βρίσκεται ένας Ρεπουμπλικάνος, οι ενδιάμεσες εκλογές συνήθως ευνοούν το αντίπαλο κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο Πρόεδρος προέρχεται από το Δημοκρατικό Κόμμα. Σε εθνικό επίπεδο, οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς, με την εκλογική δυναμική να μετατοπίζεται από το ένα κόμμα στο άλλο.

Πώς κατάφερε ο γιος Κυπρίων προσφύγων να χτίσει μια επιτυχημένη πολιτική πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες; Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία της οικογένειάς σας;

Ως γιος προσφύγων από την Κύπρο, η εισβολή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μου από τα παιδικά μου χρόνια. Ο πατέρας μου έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει τίποτα και εργάστηκε σκληρά για να πραγματοποιήσει το αμερικανικό όνειρο. Αυτή είναι μια παρακαταθήκη που κουβαλώ καθημερινά μαζί μου και με ωθεί να επιδιώκω το καλύτερο, τόσο για τον εαυτό μου όσο και για τους πολίτες που εκπροσωπώ.

Ποια είναι η θέση σας για το Κυπριακό; Ποιο είναι κατά την άποψη σας το πιο ρεαλιστικό και λειτουργικό μοντέλο λύσης, το οποίο θα επέτρεπε στις διαφορετικές κοινότητες του νησιού να συνυπάρχουν ειρηνικά;

Το Κυπριακό παραμένει άλυτο από την τουρκική εισβολή του 1974. Χρειάζεται μια λύση δίκαιη και ισότιμη. Η οικογένειά μου έχασε τα πάντα εξαιτίας της εισβολής και οποιαδήποτε λύση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αποκατάστασης της δικαιοσύνης για τους χιλιάδες πρόσφυγες που έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Μια ρεαλιστική και λειτουργική λύση είναι εφικτή, εφόσον οι εμπλεκόμενες πλευρές προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη σωστή νοοτροπία. Οι μη ρεαλιστικές θέσεις δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε λύση, αλλά θα συμβάλουν στη διατήρηση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πραγματικά για την επίλυση του Κυπριακού; Θα εξυπηρετούσε μια λύση τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή ή όχι;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι οι πιο αξιόπιστοι εταίροι τους στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επίλυση του Κυπριακού θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Πώς αξιολογείτε το σημερινό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών;

Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών και της δράσης της κυπροαμερικανικής κοινότητας για την προώθηση των κυπριακών θέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ως Κυπροαμερικανοί, οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες, διεκδικώντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κύπρο και την ενεργότερη συμβολή τους στην επίλυση του Κυπριακού.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για τον Μάικλ Ταννούση;

Αυτή τη στιγμή είμαι επικεντρωμένος στην εκπροσώπηση των πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης συνεχίζει να αυξάνεται. Όσο για το μέλλον, θα δούμε τι επιφυλάσσει.