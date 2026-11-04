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Νέα εκλογή στη Βουλή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον ομογενή Μιχάλη (Μάικλ) Τανούση, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εξασφαλίζοντας τη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026.

Ο Τανούσης επικράτησε του Δημοκρατικού αντιπάλου του, Σπετίμ «Τιμ» Κοράι, διατηρώντας την έδρα του στην 64η εκλογική περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει την ανατολική ακτή του Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Την επανεκλογή του σχολίασε με ανάρτησή του ο πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης, κάνοντας λόγο για σημαντική επιτυχία, δεδομένης της ευρείας ήττας που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές. Τον Μάριο Μαυρίδη και τον Μιχάλη Τανούση συνδέει στενή συγγενική σχέση.

Όπως ανέφερε, ο Μιχάλης Τανούσης είναι γόνος του Αντωνάκη Τανούση, από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας, και της Κατίνας Μαυρίδου, από την Καρπάσια, με καταγωγή από την Πέτρα Σολέας.