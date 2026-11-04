Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τις θέσεις τους επί των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διατυπώνουν η ΚΕΔΙΠΕΣ και η Επιτροπεία της ΣΕΔΙΠΕΣ, επικαλούμενες τις αποπληρωμές προς το κράτος και τα οικονομικά οφέλη από την αποξένωση συμμετοχών στις Συνεργατικές Εμπορικές Εταιρείες. Η ΚΕΔΙΠΕΣ υποστηρίζει ότι η Ειδική Έκθεση δεν καταγράφει ζητήματα που υποδηλώνουν επιλήψιμες πρακτικές εκ μέρους της, ενώ η ΣΕΔΙΠΕΣ τονίζει ότι οι αποφάσεις πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις συνθήκες και τους περιορισμούς υπό τους οποίους λήφθηκαν.

Στην ανακοίνωσή της, στις 4 Νοεμβρίου, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι έχει αποπληρώσει στο κράτος περισσότερα από €2 δισ., αποδίδοντας το αποτέλεσμα στη συνετή και υπεύθυνη διοίκηση που, όπως σημειώνει, ασκήθηκε διαχρονικά.

Από την πλευρά της, η Επιτροπεία της ΣΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι η διαδικασία αποξένωσης των συμμετοχών στις Συνεργατικές Εμπορικές Εταιρείες ολοκληρώθηκε το 2022, αποφέροντας περίπου €52,9 εκατ. σε μετρητά και ακίνητα, καθώς και πρόσθετες ωφέλειες από μερίσματα και υπεραξίες.

ΚΕΔΙΠΕΣ: Συμφωνίες πριν από τη σύστασή της και περιορισμοί στο προσωπικό

Η ΚΕΔΙΠΕΣ χαρακτηρίζει την Έκθεση χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης και βελτίωσης, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό τα ευρήματα, τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της. Όπως αναφέρει, οι εισηγήσεις εξετάζονται προσεκτικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διαδικασιών, των εσωτερικών ελέγχων και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένα ευρήματα συνδέονται με συμφωνίες που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν από τη σύστασή της. Προσθέτει ότι, παρότι δεν αποτελεί πλέον τραπεζικό ίδρυμα, εξακολουθεί να διέπεται από συλλογικές συμβάσεις οι οποίες περιορίζουν την ευελιξία που επιδιώκει σε θέματα προσωπικού.

Οι αναλυτικές θέσεις της για τα ευρήματα έχουν ήδη υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία και περιλαμβάνονται στην Έκθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εταιρεία διευκρινίζει επίσης ότι, παρά το γεγονός πως κύριος μέτοχός της είναι το κράτος, λειτουργεί ως κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, σε συμμόρφωση με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων που υπέγραψαν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά την ΚΕΔΙΠΕΣ, τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν επιλήψιμες ή μη αποδεκτές πρακτικές εκ μέρους της, ενώ οι συστάσεις έχουν κυρίως συμβουλευτικό και βελτιωτικό χαρακτήρα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση διαδικασιών και πρακτικών.

Επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη διαφάνεια, στη χρηστή διοίκηση και στη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας της, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της λογοδοσίας, δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της, σε τριμηνιαία βάση, τα πεπραγμένα, την πρόοδο και τα αποτελέσματα των εργασιών της.

ΣΕΔΙΠΕΣ: Οι συνθήκες πίσω από την αποξένωση των συμμετοχών

Η Επιτροπεία της ΣΕΔΙΠΕΣ χαιρετίζει τη δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης και αναφέρει ότι αξιολογεί με τη δέουσα προσοχή τις παρατηρήσεις για τη διαδικασία αποξένωσης των συμμετοχών στις Συνεργατικές Εμπορικές Εταιρείες. Αναγνωρίζει παράλληλα τη συμβολή του θεσμικού ελέγχου στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας οργανισμών που διαχειρίζονται δημόσια περιουσία.

Σύμφωνα με την Επιτροπεία, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ολοκληρώθηκε έπειτα από μακρές και σύνθετες διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη λήψη των αποφάσεων, όπως εξηγεί, συνεκτιμήθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου, οι νομικοί και λειτουργικοί περιορισμοί του συνεργατικού τομέα, οι οικονομικές δυνατότητες των εμπλεκόμενων μερών και η ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας.

Βασικός στόχος, κατά τη ΣΕΔΙΠΕΣ, ήταν ένα αποτέλεσμα οικονομικά αποδεκτό και πρακτικά υλοποιήσιμο, το οποίο θα ήταν συμβατό με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εταιρειών. Η αξιολόγηση των επιλογών, προσθέτει, δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές αποτιμήσεις, αλλά συνυπολόγισε τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και τη δυνατότητα υλοποίησης των συμφωνιών.

Πέραν των οικονομικών ωφελειών, η ολοκλήρωση της διαδικασίας επέτρεψε την πλήρη απόκτηση του μετοχικού ελέγχου της ΣΕΔΙΠΕΣ από το κράτος. Σύμφωνα με την Επιτροπεία, η εξέλιξη ενίσχυσε τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων.

Απαντώντας στις αναφορές της Έκθεσης για το δυνητικό οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί, η Επιτροπεία υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στις εκτιμώμενες αξίες των συμμετοχών. Όπως αναφέρει, πρέπει να συνυπολογίζονται οι πραγματικές δυνατότητες ολοκλήρωσης των συναλλαγών, οι περιορισμοί κατά τον χρόνο λήψης των αποφάσεων και οι συνθήκες διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπεία δηλώνει ότι εξετάζει τις διαπιστώσεις και τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της, επαναβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στη χρηστή διοίκηση.