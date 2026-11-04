Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, επικρατεί του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς στη μάχη για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, σύμφωνα με το Decision Desk HQ και τις εκτιμήσεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

«Μίσιγκαν, τα καταφέραμε!», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας του ο ελ Σαγιέντ, γιατρός στο επάγγελμα, που θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι την τελευταία στιγμή η αντίπαλός του στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος Χέιλι Στίβενς δήλωσε ότι υποστηρίζει τον Μάικ Ρότζερς.

Ο Αμπντούλ ελ Σαγιέντ δεν παρέλειψε να στείλει και ένα σκωπτικό μήνυμα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφερόμενος στην ορκωμοσία του τον ερχόμενο Ιανουάριο. «Τζέι Ντι, χαμπίμπι (αγαπητέ μου), υπάρχει μια απολαυστική ειρωνεία στο γεγονός ότι είσαι συνταγματικά υποχρεωμένος να με ορκίσεις τον Ιανουάριο», δήλωσε, χρησιμοποιώντας την αραβική προσφώνηση «habibi» για να δώσει μια χιουμοριστική αιχμή στο μήνυμά του.

Abdul El-Sayed to JD Vance:



JD, habibi, there is this delicious irony in the fact that you're constitutionally obligated to swear me in in January. pic.twitter.com/4XwZejXsm8 — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Η «προδοσία» της Δημοκρατικής βουλευτού και η σιγουριά πριν τις εκλογές

Ο Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, γιατρός και πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας του Ντιτρόιτ και της κομητείας Γουέιν, επικράτησε του πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς, ο οποίος είχε την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, στο Μίσιγκαν, μια κρίσιμη πολιτεία όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κερδίσει οριακά το 2024.

Με καταμετρημένο το 52% των ψήφων τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Δημοκρατικός υποψήφιος συγκέντρωνε λίγο πάνω από 50%, έναντι ποσοστού άνω του 47% για τον Ρότζερς. Η προοδευτική προεκλογική εκστρατεία του επικεντρώθηκε στην υγειονομική περίθαλψη και την ακρίβεια, ενώ ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με επιθέσεις για τη μουσουλμανική πίστη του και αντιπαραθέσεις σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την αιφνιδιαστική απόφαση της Δημοκρατικής βουλευτού Χέιλι Στίβενς, την οποία ο ελ Σαγιέντ είχε νικήσει στις εσωκομματικές εκλογές του καλοκαιριού, να στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία για την έδρα του αποχωρούντος γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς. Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών κατήγγειλαν την κίνηση ως «προδοσία», ενώ συνεργάτες της Στίβενς παραιτήθηκαν. Η ίδια δικαιολόγησε την επιλογή της επικαλούμενη το «μίσος» και τις σχέσεις του ελ Σαγιέντ με τον αριστερό πολιτικό σχολιαστή και streamer Χασάν Πάικερ, παρότι στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον Ρότζερς «τυφλό υποστηρικτή» της «επικίνδυνης ατζέντας» του Τραμπ.

Ο ελ Σαγιέντ, πάντως, δεν φάνηκε να πτοείται, ανακοινώνοντας ότι συγκέντρωσε 1,2 εκατ. δολάρια μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες μετά την αιφνιδιαστική στήριξη της Στίβενς στον αντίπαλό του. Τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκαν το Μίσιγκαν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις κατά του Δημοκρατικού υποψηφίου, χαρακτηρίζοντάς τον «βίαιο τρομοκράτη», χαρακτηρισμό με τον οποίο ο Ρότζερς αρνήθηκε στη συνέχεια να συμφωνήσει.

Ο Τραμπ επέλεξε επίσης να τον αποκαλεί με το μεσαίο του όνομα, «Μοχάμεντ», προκαλώντας τη σκωπτική απάντηση του ελ Σαγιέντ: «Δεν με νοιάζει πώς προφέρει το όνομά μου. Δεν με νοιάζει καν που θυμάται ολόκληρο το όνομά μου. Γιατί μετά τον Νοέμβριο μπορεί απλώς να με αποκαλεί “γερουσιαστή”. Για σένα θα είμαι ο γερουσιαστής Μοχάμεντ, φίλε».

Abdul El-Sayed to Trump:



Donald, look, I know you struggled with my name. So after JD swears me in in January, you can just go on and call me Senator. pic.twitter.com/47FD4QMYUa — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

protothema.gr